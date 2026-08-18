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Jurnal de călătorie – Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 4. What's Up și soția sa, Miky, au oferit detalii de pe traseu

În episodul cu numărul 4 din Jurnal de călătorie, What's Up și soția sa, Miky, au oferit detalii de pe traseu și au povestit cum li s-a părut această experiență pe un tărâm nou.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 18 August 2026, 10:49 | Actualizat Miercuri, 19 August 2026, 10:41
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Nimic nu poate fi mai provocator pentru concurenții din Asia Express decât faptul că nu știu niciodată ce provocări îi vor aștepta pe traseu.

Jurnal de călătorie – Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 4

În episodul 4 din Jurnal de călătorie - Asia Express, What's Up și soția sa au oferit câteva descrieri despre acest show. Cum își imaginează că va fi, cum a fost, de fapt, și ce gânduri le-au trecut prin cap în tot acest timp.

Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și Maya, și What's UP și Miky, sunt concurenții Asia Express care au decis că niciun fel de provocare nu poate fi mai puternică decât propria lor minte.

"Mă bucur foarte mult că vom fi pe Drumul Mătăsii", și-a spus părerea Miky, soția lui What's Up. La rândul său, artistul a declarat că i-ar plăcea să nu uite de rugăciunile pe care se bazează și după care se ghidează în fiecare zi în detrimentul cuvintelor mai dure pe care le-ar putea spune într-un moment de stres.

Cum vede What's Up competiția Asia Express

Deși la început a mărturisit că se simte complet pregătit pentru această competiție, în cele din urmă artistul a ajuns la o altă concluzie.

"Îmi creează anxietate că nu stiu să vorbesc în engleza mea scurtă. Cum completez timpul ăla, mi-am luat o carte de rugăciuni. Completez timpul. Eu personal m-am pregătit cu limba semnelor, apoi am engleza de la desene și muzică și filme.", a recunoscut artistul.

A punctat de asemenea că în această etapă a vieții sale nu știe de fapt ce i se întâmplă și se lasă complet în mâna lui Dumnezeu.

"Asta mă sperie cel mai tare, să nu mă iau cu competiția și să uit rugăciunile. Să uit că e o competiție și să devin agresiv verbal, că fizic nu.", a mai spus What's Up. Extrem de deschis și dornic să spună lucrurilor pe nume, artistul și-a asumat riscul de a merge într-o competiție fără a avea vreo așteptare sau fără a cunoaște exact traseele pe care urma să le parcurgă alături de soția sa.

Miky i-a stat alături pe tot parcursul interviului și a zâmbit la fel, în așteptarea tuturor întâmplărilor.

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