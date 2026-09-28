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De ce au primit concurenții Asia Express dispozitive de tradus în China. Mona Segall: „Nu am vrut să le ușurăm viața”

Producătorii emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii au dezvăluit de ce au primit concurenții Asia Express dispozitive de tradus în China. Descoperă ce a mărturisit Mona Segall, în al treilea episod din Jurnal de călătorie Asia Express.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 18:29 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 23:02
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Pentru filmările Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, echipa de producție a fost nevoită să depună eforturi impresionante pentru ca totul să meargă bine la filmări. În episodul al treilea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii au fost difuzate imagini cu cel mai mare mall de tehnologie din Shenzhen, locul unde echipele au participat la una dintre misiunile din China, dar s-a aflat totodată și de ce au primit concurenții Asia Express dispozitive de tradus în China. Descoperă în rândurile de mai jos ce a dezvăluit Mona Segall.

De ce au primit concurenții Asia Express dispozitive de tradus în China. Ce a dezvăluit Mona Segall, în al treilea episod din Jurnal de călătorie

În cel de-al treilea episod din producția Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, producătorii îndrăgitului show de la Antena 1 au fost difuzate imagini din interiorul celui mai mare mall de tehnologie din Shenzhen, prilej cu care au cumpărat dispozitive de tradus. Totodată, aceștia au explicat de ce au primit concurenții Asia Express astfel de aparate.

Citește și: Cum arată cel mai mare mall de tehnologie din Shenzhen. Concurenții Asia Express au ajuns aici pentru una dintre misiuni

„O să cumpărat 13 bucăți din acest model”, a spus Mihai Alecu (Line Producer), într-o discuție cu o vânzătoare, la celebrul mall din Shenzhen.

Robert Leonte și Mihai Alecu, la un mall din Shenzhen (China)

Robert Leonte și Mihai Alecu, la un mall din Shenzhen (China)

„Ne-am gândit că dacă este complicat, foarte complicat, să avem aceste aparate de tradus cu noi, care să îi ajute la autostop”, a dezvăluit Robert Leonte (producător executiv).

Cei doi au fost mai mult decât fascinați și impresionați de vizita la cel mai mare mall de tehnologie din Shenzhen și de cât de complexă și ofertantă este piața de tehnologie din China.

Robert Leonte și Mihai Alecu, la un mall din Shenzhen (China)

Robert Leonte și Mihai Alecu, la un mall din Shenzhen (China)

„Chiar dacă noi am optat de data aceasta să trăim și noi un pic în viitor și să le luăm concurenților niște translatoare, să poată comunica mai mult cu oamenii, nu a fost ca să le ușșurăm lor viața neapărat, ci am vrut să aflăm cât mai mult despre această țară și despre oamenii ei. A fost singura soluție, noi nu putem face asta, nu putem planifica asta spectatorilor decât prin concurenții noștri și prin dialogurile pe care ei le au cu oamenii care îi ajută”, a dezvăluit Mona Segall, explicând motivul pentru care concurenții au primit dispozitive de tradus în China.

Concurenții de la Asia Express, folosind aparate de tradus

colaj foto cu producatorii asia express-drumul matasii
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Concurenții de la Asia Express, folosind aparate de tradus

Mona Segall, surprinsă de ce a văzut pe o stradă din China, într-o dimineață. Scena ce a impresionat-o, la Jurnal de căl... Cum arată cel mai mare mall de tehnologie din Shenzhen. Concurenții Asia Express au ajuns aici pentru una dintre misiuni...
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