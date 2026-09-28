Descoperă imagini cu cel mai mare mall de tehnologie din Shenzhen, locul unde concurenții Asia Express au participat la o misiune. Descoperă ce s-a aflat în al treilea episod din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii .

Pentru filmările Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, echipa de producție a ales nouă echipe de concurenți și un traseu spectaculos! Totuși, în spatele unui show de succes sunt și multe ore de pregătire. În episodul al treilea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii au fost difuzate imagini cu cel mai mare mall de tehnologie din Shenzhen, locul unde echipele au participat la una dintre misiunile din China.

Cum arată cel mai mare mall de tehnologie din Shenzhen. Concurenții Asia Express au ajuns aici pentru una dintre misiuni

În cel de-al treilea episod din producția Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, producătorii îndrăgitului show de la Antena 1 au dezvăluit cum arată cel mai mare mall de tehnologie din Shenzhen, dar și cum a fost experiența vizitării acestui loc.

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„Shenzhen e un oraș care acum 30 de ani a fost un oraș pescăresc și astăzi este o metropolă. A fost gândit să fie centrul de dezvoltare tehnologică al Chinei. Totul este legat de tehnologie aici, de toate device-urile, toată producția, toată dezvoltarea și inventarea de drone, camere, roboți, vapoare, motorașe, tot ce te-ai putea gândi.

Imagine cu cel mai mare mall de tehnologie din Shenzhen (China)

Prima misiune a fost la cel mai mare mall de tehnologie din Shenzhen, se pare și cel mai ieftin. Are șapte etaje cu magazine cu toate jucăriile posibile”, a spus Robert Leonte, producător executiv Asia Express.

Un mall uriaș, plin de magazine cu cele mai noi tehnologii, mii de electronice și numeroși clienți în căutarea celor mai bune prețuri, așa s-ar putea rezuma experiența de la cel mai mare mall de tehnologie din Shenzhen.

Robert Leonte (productăr executiv) și Mihai Alecu (Line Producer) s-au plimbat prin mall-ul de tehnologie din Shenzhen și au fost de-a dreptul uluiți de cele descoperite. La un moment dat, cei doi s-au oprit la un magazin și au încercat un dispozitiv de traducere. Nu mică le-a fost surpriza atunci când au descoperit cât de bine funcționează.