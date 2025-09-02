Antena Căutare
Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 9. Alina Pușcău și Cristina Postu, despre avantajul echipei lor pe Drumul Eroilor

Alina Pușcău și Cristina Postu au vorbit despre așteptările pe care le au înainte de a pornit pe Drumul Eroilor. Care cred concurentele de la Asia Express sezonul 8 că este „superputerea” lor.

Publicat: Marti, 02 Septembrie 2025, 13:16

Alina Pușcău și Cristina Postu au acceptat provocarea Asia Express cu tot ce implică această aventură. Fetele au pornit pe Drumul Eroilor determinate să își depășească orice limită și să ajungă până în finală.

„Îmi place Asia Express. Pentru mine este o aventură, ceva ce nu o să mai am niciodată. E o oportunitate o dată în viață. Mi s-a pus pata. Trebuie să mergi până la capăt. Și la mine nu există nu”, a declarat Alina Pușcău.

„Eu vin, îmi las casă, masa, câine, familie, dar eu vreau să ajung în finală. Eu nu-mi pierd timpul”, a adăugt și coechipiera sa.

Care cred Alina Pușcău și Cristina Postu că este avantajul echipei lor în Asia Express. Ce au recunoscut despre cea mai mare provocare

Înainte de startul competiției, fetele au declarat că sunt hotărâte să ajungă până la capătul aventurii de la Drumul Eroilor. Cu toate acestea, judecât după imaginile din Jurnal de călătorie Asia Express, episodu 9 ele au avut provocări mai de depășit.

Însă, concurentele de la Asia Express sezonul 8 știu că au un as în mânecă. Alina Pușcau și Cristina Postu consideră că avantajul lor este faptul că trăiesc în „filmul lor.

„Noi știm care este superputerea noastră. Noi o să fim în filmul nostru”, a declarat Cristina Postu.

În același timp, Alina Pușcău crede că cea mai mare provocare este lipsa spațiului personal și timpul petrecut în permanență împreună.

„În general, ai nevoie de spațiul tău. Și eu cum sunt libertină, și călătoresc peste tot, am neovie de spațiul meu, dar aici trebuie să învăț viața în doi. Să învăț cum e în doi și cred că asta o să mă ajute foarte mult în relații”, a precizat concurenta de la Asia Express sezonul 8.

Asia Express - Drumul Eroilor are premiera duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Cea mai intensă aventură a toamnei revine la Antena 1! Asia Express – Drumul Eroilor pornește într-o nouă călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice, începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00.

Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – oferind telespectatorilor porții consistente de acțiune și divertisment.

Noul sezon marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

