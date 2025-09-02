Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 9. Alina Pușcău și Cristina Postu, despre avantajul echipei lor pe Drumul Eroilor

Alina Pușcău și Cristina Postu au vorbit despre așteptările pe care le au înainte de a pornit pe Drumul Eroilor. Care cred concurentele de la Asia Express sezonul 8 că este „superputerea” lor.

Alina Pușcău și Cristina Postu au acceptat provocarea Asia Express cu tot ce implică această aventură. Fetele au pornit pe Drumul Eroilor determinate să își depășească orice limită și să ajungă până în finală.

„Îmi place Asia Express. Pentru mine este o aventură, ceva ce nu o să mai am niciodată. E o oportunitate o dată în viață. Mi s-a pus pata. Trebuie să mergi până la capăt. Și la mine nu există nu”, a declarat Alina Pușcău.

„Eu vin, îmi las casă, masa, câine, familie, dar eu vreau să ajung în finală. Eu nu-mi pierd timpul”, a adăugt și coechipiera sa.

Care cred Alina Pușcău și Cristina Postu că este avantajul echipei lor în Asia Express. Ce au recunoscut despre cea mai mare provocare

Înainte de startul competiției, fetele au declarat că sunt hotărâte să ajungă până la capătul aventurii de la Drumul Eroilor. Cu toate acestea, judecât după imaginile din Jurnal de călătorie Asia Express, episodu 9 ele au avut provocări mai de depășit.

Însă, concurentele de la Asia Express sezonul 8 știu că au un as în mânecă. Alina Pușcau și Cristina Postu consideră că avantajul lor este faptul că trăiesc în „filmul lor.

„Noi știm care este superputerea noastră. Noi o să fim în filmul nostru”, a declarat Cristina Postu.

În același timp, Alina Pușcău crede că cea mai mare provocare este lipsa spațiului personal și timpul petrecut în permanență împreună.

„În general, ai nevoie de spațiul tău. Și eu cum sunt libertină, și călătoresc peste tot, am neovie de spațiul meu, dar aici trebuie să învăț viața în doi. Să învăț cum e în doi și cred că asta o să mă ajute foarte mult în relații”, a precizat concurenta de la Asia Express sezonul 8.

