Cursa pentru ultima șansă din Hue: Provocări inspirate de obiceiurile împărătești. Asia Express, record de audiență

Asia Express a fost din nou lider de audiență, aseară, 15 octombrie 2025, pe toate segmentele de public, marcând totodată un nou record de audiență al sezonului.

Publicat: Joi, 16 Octombrie 2025, 11:39 | Actualizat Joi, 16 Octombrie 2025, 11:48
Cursa de pe Drumul Eroilor a continuat cu o nouă provocare care a pus la încercare încrederea dintre coechipieri. În episodul difuzat aseară, concurenții au avut parte de una dintre cele mai tensionate misiuni de până acum – o probă a încrederii oarbe, în care comunicarea și curajul au făcut diferența. Iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate: Asia Express a fost din nou lider de audiență pe toate segmentele de public, marcând totodată un nou record de audiență al sezonului.

Asia Express, record de audiență la nivelul întregului sezon

Cursa de pe Drumul Eroilor a continuat cu o nouă provocare care a pus la încercare încrederea dintre coechipieri. În episodul difuzat aseară, concurenții au avut parte de una dintre cele mai tensionate misiuni de până acum – o probă a încrederii oarbe, în care comunicarea și curajul au făcut diferența. Iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate: Asia Express a fost din nou lider de audiență pe toate segmentele de public, marcând totodată un nou record de audiență al sezonului.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 00.12, ediția de ieri Asia Express a înregistrat un record de audiență pentru acest sezon, impunându-se ca lider de piață la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu o audiență medie de 7.8 puncte de rating și 31% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 5.4 puncte de rating și 21.3% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Asia Express înregistrând 6.6 puncte de rating și 20.7% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 5.4 puncte de rating și 16.9% cotă de piață. În minutul de aur 21:57, peste 1.2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Asia Express. Totodată, Antena 1 s-a impus ca lider de audiență și pe intervalul orar prime time (19:00 – 00:00), înregistrând pe segmentul de public comercial, cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, 6.7 puncte de rating și 26.5% cotă de piață, în timp ce postul TV de pe locul secund, Pro TV, a obținut 6 puncte de rating și 23.9% cotă de piață. Postul TV Antena 1 a ocupat primul loc și la nivelul întregii zile, înregistrând pe tronsonul comercial 2.7 puncte de rating și 23.4% cotă de piață.

Articolul continuă după reclamă

Diseară, de la ora 20:30, Antena 1 difuzează cursa pentru Ultima Șansă din etapa a șasea a show-ului Asia Express – Drumul Eroilor. Concurenții vor ajunge la Hue, fosta capitală imperială a Vietnamului, un oraș încărcat de istorie și tradiție, locul în care dinastia Nguyen a domnit timp de peste un secol și jumătate și unde astăzi Cetatea Imperială se ridică impunătoare, păstrând vie moștenirea regală a țării.

Startul acestei curse decisive va fi dat chiar în fața Cetății Imperiale, într-un cadru spectaculos, iar toate misiunile se vor afla sub semnul regalității, fiind inspirate de obiceiurile și viața împăraților vietnamezi. Cele trei echipe aflate în pericol de eliminare vor trebui să treacă prin încercări inedite, care le vor solicita simțurile, creativitatea și coordonarea.

Concurenții vor descoperi meșteșugul tradițional al fabricării bețișoarelor parfumate, un simbol al spiritualității vietnameze, pentru că de sute de ani localnicii din Hue se ocupă de această artă, iar orice bețișor folosit în templele din Vietnam provine de aici. Echipele vor fi provocate să recunoască, în vietnameză, cinci din șase arome diferite, pentru a putea merge mai departe fără penalizări.

În cinstea pasiunii împăraților pentru culoare, concurenții vor trebui apoi să realizeze o operă de artă din bețișoare parfumate, reproducând cu exactitate un model prestabilit. După finalizare, vor găsi o localnică dispusă să poarte rochia mov și pălăria cumpărate din piață și îi vor face o fotografie lângă creația lor.

Ultima parte a cursei îi va purta într-o tradiție spectaculoasă a curții imperiale: dansul leului. Unul dintre concurenți va fi capul leului, celălalt coada, iar împreună vor trebui să execute o coregrafie complexă, sub privirile exigenților jurați – Cai Shen, Zeul Sănătății, și Budai, Zâmbărețul Buddha. Doar cei care vor memora pașii demonstrației și îi vor executa corect vor putea evita penalizările și își vor continua cursa.

