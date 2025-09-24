Antena Căutare
Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Raluca Bădulescu a cedat în fața copiilor. Ce gest a copleșit-o până la lacrimi

Raluca Bădulescu nu s-a mai putut abține și a izbucnit în plâns. Descoperă în rândurile de mai jos ce gest copleșitor a făcut-o pe regină să scoată la iveală o latură pe care nu mulți o știau.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025, 22:00 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 23:22

Experiența pe care au trăit-o cei șase concurenți în cursa pentru ultima șansă a copleșit-o inclusiv pe Raluca Bădulescu, cea care i-a obișnuit pe cei de acasă cu un zâmbet molipsitor și cu o atitudine cât se poate de pozitivă.

Totuși, se pare că, în cele din urmă, a ieșit la iveală și o latură mai sensibilă a acesteia, pe care nu mulți o cunoșteau. Concurenta nu s-a mai putut abține și, deși, a încercat cât a putut de mult, a cedat în fața copiilor pe care i-a vizitat în Cimitirul de Nord din Manila.

Descoperă în rândurile de mai jos ce gest a făcut-o să izbucnească în plâns și cât de greu i-a fost să ia parte la un moment atât de puternic din punct de vedere emoțional.

Raluca Bădulescu a cedat în fața copiilor. Ce gest a copleșit-o până la lacrimi, în ediția 12 din sezonul 8 Asia Express, de pe 24 septembrie 2025

După ce Florin Stamin și Raluca Bădulescu au cumpărat cadouri pentru familia care îi aștepta cu nerăbdare, ea a trăit unele dintre cele mai grele sentimente, văzând că un băiat în vârstă de 13 ani se bucura foarte tare la o minge, care pentru alți copii nu mai înseamnă aproape nimic în ziua de astăzi.

„Copilul când i-am dat cadourile nu știa să se bucure pentru că nu știe să se bucure, de unde să știi să te bucuri?” a spus aceasta la testimonial, fiind imediat completată de Florin: „Nu prea îi venea să creadă. Rămăsese un pic blocat”.

„Tu îți dai seama la 13 ani? Pentru toți copiii care se uită la televizor acum de acasă din România. Doamne! Voi vă dați seama ce noroc aveți? Noi toți! Toți! Jur! Acum îmi vine să plâng. Vedeți?! Noi nici măcar nu ne dăm seama! Copilul acela de 13 ani s-a bucurat la o minge! Tu-ți dai seama?!” a spus aceasta cu lacrimi în ochi și cu multă durere în suflet.

„Nici n-avea unde s-o bată dacă mă întrebi pe mine!” a spus și Florin dezamăgit.

„Și că trăiau în cimitir, în maghernițele astea amărâte. E lumea amărâtă oriunde pe lumea asta. Vezi lucrurile astea, dar când le trăiești și când vezi că un copil de 13 ani se bucură la o minge. Noi nici nu ne dăm seama ce noroc avem în viață. Eu cred că ar trebui să fiu prima care am de învățat din asta. Mie trebuie să îmi spun asta. Trebuie să îi mulțumim lui Dumnezeu în fiecare secundă!” a mai adăugat ea, extrem de emoționată.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

