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Maurice Munteanu și Connie Preda merg mai departe pe Drumul Mătăsii, în Asia Express, după o ediție lider detaşat de audiență

Cea de-a treia etapă Asia Express – Drumul Mătăsii s-a încheiat aseară cu o Cursă pentru Ultima Șansă plină de emoții, la finalul căreia Maurice Munteanu și Connie Preda au primit vestea mult așteptată.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 24 Septembrie 2026, 09:54 | Actualizat Joi, 24 Septembrie 2026, 09:56
Maurice Munteanu și Connie Preda merg mai departe pe Drumul Mă-tăsii, în Asia Express, după o ediție lider detaşat de audiență | antena 1
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Eșarfa a fost verde, iar aventura lor în China continuă, după o ediție a reality show-ului care s-a impus, din nou, ca lider incontestabil de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:31 – 23:55, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a doisprezecea ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.3 puncte de rating şi 28.4% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, înregistra 5 puncte de rating şi 22.2% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6 puncte de rating şi 20.7% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.7 puncte de rating şi 16.2% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 4.9 puncte de rating şi 17% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.7 puncte de rating şi 16.2% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 21:10, aproape 1.2 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.1 puncte de rating și 22.2% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 5.7 puncte de rating și 26.2% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

A fost o cursă lungă și solicitantă pe străzile din Guilin, în care concurenții au fost nevoiți să își depășească limitele și să găsească soluții pentru fiecare provocare întâlnită pe traseu. Bariera lingvistică a contat mai mult ca oricând, transformând chiar și cele mai simple interacțiuni cu localnicii în adevărate provocări. Fiecare misiune a cerut răbdare, ingeniozitate și capacitatea de a comunica într-o limbă complet necunoscută, într-o luptă contracronometru în care fiecare minut putea face diferența.

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Presiunea eliminării și oboseala acumulată pe parcursul etapei au făcut ca această ultimă zi să fie cu atât mai dificilă pentru echipele aflate în cursă. La final, întâlnirea cu Irina Fodor a adus și momentul decisiv al serii. Pentru Maurice Munteanu și Connie Preda, eșarfa verde a însemnat șansa de a merge mai departe și de a descoperi noi locuri și experiențe pe Drumul Mătăsii.

Cea de-a patra etapă de pe Drumul Mătăsii le va face cunoștință telespectatorilor cu China autentică, o parte a țării în care turiștii străini ajung foarte rar și în care tradițiile și obiceiurile vechi de sute de ani sunt păstrate și astăzi. Concurenții vor descoperi comunități locale, vor intra în contact cu o cultură fascinantă și vor avea ocazia să cunoască o altă față a Chinei, departe de agitația marilor metropole. Noile misiuni îi vor aduce mai aproape de viața de zi cu zi a localnicilor, într-o etapă în care diferențele culturale și bariera lingvistică vor continua să le pună la încercare capacitatea de adaptare.

Următoarele două săptămâni, în mod excepțional, emisiunea va putea fi urmărită duminică, de la 20.00 şi marți, miercuri şi joi, de la 20.30, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Cea de-a unsprezecea ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, lider detaşat de audiență!...
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