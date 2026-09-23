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Ce echipă a ajuns ultima la Irina după cursa pentru Ultima Șansă. Cine sunt concurenții care riscă eliminarea de la Asia Express

Au ajuns ultimii la Irina Fodor și au așteptat cu sufletul la gură verdictul. Ce a arătat cryptex-ul în Cursa pentru Ultima Șansă?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 23 Septembrie 2026, 23:55 | Actualizat Joi, 24 Septembrie 2026, 00:03
Ce echipă a ajuns ultima la Irina după cursa pentru Ultima Șansă. Cine sunt concurenții care riscă eliminarea de la Asia Express | Antena 1
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Prima Cursă pentru Ultima Șansă din China a venit cu emoții uriașe pentru cele trei echipe care au fost nevoite să lupte pentru a rămâne în competiție. Cheloo și Mihai Ban, Valerie Lungu și Alex Gîlcă, dar și Maurice și Connie au pornit în cursa decisivă, fiecare sperând să evite ultimul loc.

Ce echipă a ajuns ultima la Irina după cursa pentru Ultima Șansă

Concurenții au trecut prin mai multe probe și au fost nevoiți să își păstreze concentrarea până la final. Pentru unii, oboseala și-a spus cuvântul, în timp ce alții au reușit să își găsească resursele necesare pentru a accelera pe ultima parte a cursei.

Cheloo și Mihai Ban au reușit să termine cursa pe primul loc dintre cele trei echipe aflate în competiție. Deși au întâmpinat dificultăți în timpul probelor, cei doi au dat dovadă de concentrare și disciplină și au reușit să ajungă înaintea celorlalți concurenți la Irina Fodor.

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Misiunea cu cei trei seniori din parc le-a dat bătăi de cap, iar Cheloo a oferit și unul dintre momentele savuroase ale cursei atunci când a încercat să convingă mai multe femei să cânte alături de el.

În ciuda obstacolelor, Cheloo și Mihai Ban au continuat să lupte și au reușit să-și asigure un avantaj important.

Pe locul următor s-au clasat Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Cei doi au avut parte de o cursă complicată, mai ales după momentul în care problema la genunchi a lui Alex a făcut-o pe Valerie să izbucnească.

Concurenta a ajuns să spună că nu mai poate continua și că preferă să accepte o penalizare decât să-și vadă partenerul chinuindu-se.

În ciuda momentului dificil, Valerie și Alex au reușit să meargă mai departe și să ajungă la Irina Fodor înaintea celei de-a treia echipe.

Maurice și Connie, ultimii la Irina

Pentru Maurice și Connie, emoțiile au fost cele mai mari. Cei doi au ajuns ultimii la Irina și au trebuit să aștepte verdictul.

Prezentatoarea i-a încurajat înainte de momentul decisiv și le-a transmis că știe cât de dificilă a fost cursa.

„Dragii mei, știu că a fost greu și la un moment dat v-a ajuns oboseala din urmă și v-ați pierdut concentrarea”, le-a spus Irina.

Maurice și Connie au așteptat apoi ca Irina să deschidă cryptex-ul primit de la echipa imună, formată din Mirela Retegan și Maya.

Cryptex-ul a dat verdictul

Momentul decisiv a venit atunci când Irina Fodor a primit cryptex-ul de la echipa care beneficia de imunitate. Toate privirile au fost îndreptate către obiectul care urma să arate dacă Maurice și Connie mai pot continua competiția. Connie a deschis cryptex-ul, iar în interior se afla mătasea verde.

Verdictul a fost astfel unul favorabil pentru Maurice și Connie. Cei doi au reușit să se salveze și să continue aventura în Asia Express – Drumul Mătăsii.

Pentru cele trei echipe, cursa a fost una dintre cele mai dificile confruntări de până acum.

Astfel, aventura continuă pentru toate cele trei echipe, iar concurenții se întorc în competiție cu noi probe și noi provocări.

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