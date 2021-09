Asia Express, 22 septembrie 2021. Connect-R, îngenuncheat de problemele de sănătate. A fost nevoit să se oprească la o probă

În cea de-a cincea ediție din sezonul 4 Asia Express, trei echipe au intrat în Cursa pentru Ultima Șansă. Cuza și Emi, Zarug și Lorelei, Connect-R și Shift se luptă pentru a rămâne în continuare pe Drumul Împăraților.

Concurenții au avut de parcurs un drum greu, iar competiția este mare și pare că nimeni nu vrea să plece acasă. Chiar dacă în cele patru ediții au fost printre ultimele echipe, acum Connect-R și Shift sunt mai determinați ca niciodată să ajungă pe primul loc sau pe cel de-al doilea la Irina Fodor.

Nici la cursa pentru Ultima Șansa probele nu au fost unele ușoare. Aceștia au fost nevoiți să își învingă temerile de lipitori și să pună mai mult accent pe munca în echipă. Lucrurile părea să meargă foarte bine pentru cele trei echipe, mai puțin pentru Connect-R care se confruntă cu probleme de sănătate.

Connect-R, îngenuncheat de problemele de sănătate

În cea de-a patra ediție concurenții au avut parte de o experiență unică și neașteptată: ghicitul în cafea. După ce și-au aflat viitorul, cele trei echipe au plecat spre următoarea probă, însă Connect-R întâmpinat câteva probleme chiar în momentul în care a ajuns la noua misiune.

Artistul nu s-a mai putut abține și a apelat la un gest neașteptat. Probleme de sănătate cu care se confruntă concurentul le poate afecta poziția în clasament sau îi poate trimite direct acasă.

"Gastrita așa acționează când ești foarte obosit, vomiți. Te eliberezi și te simți mai bine, iar asta nu mă face să mă opresc din cursă. Am trecut la acțiune după", a spus Connect-R.

Connect-R a avut parte de o criză de spondiloză cervicală

În ediția doi din sezonul 4 Asia Express, Connect-R s-a confruntat cu alte probleme de sănătate. Concurentul a avut parte de o criză de spondiloză cervicală, însă nu s-a dat bătut și a găsit o soluție rapidă pentru a continua cursa.

"Oboseala își spunea cuvântul, nu mai înțelegeam nimic, nici unde să mă uit, nici pe unde să o iau. La un moment dat fac o criză de spondiloză cervicală ", a dezvăluit artistul.

În acel moment de cumpănă, Shift s-a oferit să își ajute colegul și i-a cerut să își bage câteva lucruri din rucsac la el, însă Connect-R i-a dat doar sacul de dormit și a ales să își golească rucsacul.

Pentru a scăpa de durerea apărută în urma crizei de spondiloză cervicală, concurentul a luat decizia să lase toate hainele pe care le avea în rucsac într-un colț de unde le poate lua un alt om: "Și am luat tot ce mi-am luat de acasă: pătură, pernă, cearșaf, haine, pijamale. Am luat și le-am pus într-un colț, poate le găsește un amărât. Nu mai pot, sunt fără haine, are Domnul grijă de mine.", a mai zis Connect-R.

