Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Asia Express își desemnează câștigătorii diseară, de la 20.30! Show-ul a fost din nou lider de audiență în data de 11 noiembrie

Asia Express își desemnează câștigătorii diseară, de la 20.30! Show-ul a fost din nou lider de audiență în data de 11 noiembrie

Marea finală din Seul va purta echipele, dar și telespectatorii, prin locurile emblematice ale unui oraș impunător și atipic – un oraș al contrastelor, greu de stăpânit, dar care, la final, va desemna cei doi eroi ai acestui sezon.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 12:05 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 12:13
Galerie
Asia Express își desemnează câștigătorii diseară, de la 20.30, la Antena 1! | Antena 1

Marți seara, Irina Fodor a pus în joc celebrele cutii, iar tensiunea a atins cote maxime în semifinala Asia Express. Două dintre cutii au ajuns la fete – Carmen și Olga, iar una la băieți – actorii Alex Ion și Ștefan Floroaica.

După o cursă extrem de intensă, care s-a încheiat spectaculos pe rooftop-ul unei cafenele din Seul, Asia Express și-a desemnat finaliștii: Gabi Tamaș și Dan Alexa, respectiv Alex Ion și Ștefan Floroaica.

Emisiunea Asia Express – Drumul Eroilor a fost și aseară lider detașat de audiență.

Asia Express își desemnează câștigătorii diseară, de la 20.30, la Antena 1! Show-ul a fost din nou lider de audiență cu ediția din 11 noiembrie 2025

Articolul continuă după reclamă

Astfel, conform Kantar Media, reality show-ul Asia Express - Drumul Eroilor, difuzat aseară în intervalul 20.28 – 00.02, a condus clasamentul audiențelor la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, cu o audiență medie de 6.3 puncte de rating şi 25.5% cota de piață, urmat de Pro TV, cu 5.5 puncte de rating şi 22.3% cota de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 6.3 puncte de rating și 20.4% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.8 puncte de rating și 15.5% cotă de piață.

Şi la nivelul segmentului național, Asia Express a fost prima opțiune a publicului, emisiunea înregistrând 5.8 puncte de rating şi 18.4% cota de piața, fiind urmată şi de această dată tot de către Pro TV, cu 5.4 puncte de rating şi 17.2% cota de piață. În minutul de aur, 22.01, 1.2 milioane de telespectatori urmăreau emisiunea de la Antena 1.

Diseară, de la ora 20:30, Asia Express – Drumul Eroilor ajunge la final! După mii de kilometri parcurși, zeci de misiuni și culturi complet diferite, cele două echipe finaliste – Gabi Tamaș şi Dan Alexa și Alex Ion şi Ștefan Floroaica – vor lupta pentru marele premiu al celui mai dur reality show din România.

Dorința de a fi desemnați câștigătorii sezonului 8 este uriașă de ambele părți. Se vor confrunta două echipe puternice, determinate, dornice să demonstreze că spiritul de echipă, rezistența și ambiția pot răsplăti fiecare efort făcut pe Drumul Eroilor.

A fost un sezon intens, plin de provocări și emoții. Un sezon al contrastelor culturale, al descoperirilor și al lecțiilor neașteptate. De la oamenii zâmbitori din Filipine, la Vietnamul surprinzător, până la Coreea regulilor stricte, echipele au trăit o călătorie care le-a testat nu doar forța fizică, ci și cea interioară. O aventură care și-a lăsat amprenta asupra fiecărui concurent și care a redefinit noțiunea de curaj.

Marea finală din Seul va purta echipele, dar și telespectatorii, prin locurile emblematice ale unui oraș impunător și atipic – un oraș al contrastelor, greu de stăpânit, dar care, la final, va desemna cei doi eroi ai acestui sezon.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban all și Național

Irina Fodor, Alexandru Ion, Ștefan Floroaica, Gabi Tamaș, Dan Alexa
+2
Mai multe fotografii

Perioada 11 noiembrie 2025

Mesajul emoționant pe care Olga Barcari l-a transmis după eliminarea din semifinala Asia Express - Drumul Eroilor...
Înapoi la Homepage
AS.ro A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata
Observatornews.ro Momentul când bărbatul din Teleorman o urmăreşte şi o ucide pe Mihaela în faţa copilului lor Momentul când bărbatul din Teleorman o urmăreşte şi o ucide pe Mihaela în faţa copilului lor
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Semifinala Asia Express, 11 noiembrie 2025. Cine sunt finaliștii acestui sezon. Ce echipă a fost eliminată și ce s-a întâmplat
Semifinala Asia Express, 11 noiembrie 2025. Cine sunt finaliștii acestui sezon. Ce echipă a fost eliminată și ce...
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
Semifinala Asia Express, 11 noiembrie 2025. Concurenții, puși să uite de maniere total, la masă. Au trăit momente de dezgust
Semifinala Asia Express, 11 noiembrie 2025. Concurenții, puși să uite de maniere total, la masă. Au trăit...
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro Libertatea.ro
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl doboară pe Putin
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani”
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani” Elle
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele ÎCCJ, Lia Savonea
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele... Jurnalul
15 obiceiuri care atrag iubirea adevărată în 2026
15 obiceiuri care atrag iubirea adevărată în 2026 Kudika
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x