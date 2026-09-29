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Cine a câștigat imunitatea mare la Asia Express. Răsturnare neașteptată la careu: „Mi-am dat seama atunci…”

Irina Fodor a dezvăluit cine a câștigat imunitatea mare, în ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii. Descoperă ce situație neașteptată s-a petrecut la careu.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 23:42 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 23:42
Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii | Antena 1
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Concurenții rămași pe Drumul Mătăsii au avut parte de o zi lungă și plină de misiuni dificile. La final, Irina Fodor i-a așteptat pe toți la careu și a dezvăluit cine a câștigat imunitatea mare din această etapă. Descoperă în rândurile de mai jos ce răsturnare neașteptată de situație a avut loc la careu, în ediția din 29 septembrie 2026 a show-ului Asia Express, emisiune din programul TV al Antenei 1.

Cine a câștigat imunitatea mare la Asia Express. Răsturnare neașteptată la careu, în ediția din 29 septembrie 2026

În ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, concurenții au început ziua în forță, cu numeroase misiuni și provocări la care nu s-ar fi așteptat. Prima și poate cea mai grea misiune a zilei a fost organizarea unei petreceri pentru un copil care urma să împlinească vârsta de 10 ani.

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Echipele au primit o listă lungă de lucruri de rezolvat, pentru a putea primi plicul cărte următoarea misiune. Astfel, pentru ca totul să iasă perfect și copilul ales să fie mulțumit, concurenții au primit suma de 230 de yuan. Din acești bani, ei au avut de pregătit plicul de dat în dar cu 100 de yuan, iar restul sumei a trebuit folosită pentru a cumpăra și decora un tort, pentru a cumpăra o pereche de pantofi, o supă cu noodles, dar și o jucărie. La înmânarea cadoului, toți au cântat și au adus un zâmbet micuților.

Au urmat apoi alte și alte misiuni, una dintre ele fiind aceea de a învăța versurile din limba chineză ale unui cântec celebru și de a face un show în stradă, pentru a convinge trecătorii să se distreze și să ofere Like-uri.

A urmat apoi o goană către ultimul loc de întâlnire indicat de Irina Fodor, care a așteptat să dezvăluie cine a câștigat imunitatea mare, la Asia Express-Drumul Mătăsii.

Rând pe rând, concurenții au mers cât de repede au putut, sperând că vor câștiga imunitatea.

De îndată ce toată lumea s-a strâns la careu, Irina Fodor a dezvăluit clasamentul și astfel s-a aflat că pe primul loc au fost Gabi Torje și Alin Alexuc. Totuși, fiindcă Valerie Lungu și Alex Gîlcă au ales să folosească Jokerul, aceștia au urcat o poziție în clasament și astfel au ajuns să fie ei cei care au câștigat imunitatea mare în ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii.

colaj foto cu irina fodot si concurenti de la asia express
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Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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