Maurice Munteanu a luat microfonul și a făcut show în mijlocul străzii, la Asia Express! Cum a cântat juratul: „Eram Pavarotti!”

La una dintre misiuni, Maurice Munteanu a fost nevoit să cânte. Descoperă cât de bine s-a descurcat acesta, în ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express.

În ediția din 29 septembrie 2026, Maurice Munteanu a făcut show la una dintre misiunile de la Asia Express. Concurentul a cântat, iar camerele de filmat au surprins întregul moment, ce s-a petrecut pe o stradă dintr-un oraș din China.

Maurice Munteanu a luat microfonul și a făcut show în mijlocul străzii, la Asia Express! Cum a cântat juratul, în ediția din 29 septembrie 2026

După ce au terminat misiunea de a pregăti aniversarea unui copil în vârstă de 10 ani, echipele au primit următorul plic roșu și au făcut autostopul. Unii au avut norocul să găsească rapid un șofer dornic să îi ia, alții au avut nevoie de ceva mai mult timp pentru a convinge pe cineva să îi ducă la locul dorit.

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Odată ajunși la punctul de întâlnire indicat de Irina Fodor, nu mică a fost surpriza concurenților de la Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, atunci când au aflat faptul că au de convins niște trecători să îi ajute. De data aceasta, echipele au avut șansa de a-și alege o piesă celebră, pentru care au avut sarcina de a face rost de versurile în limba chineză. După ce au învățat textul, concurenții au fost nevoiți să meargă pe stradă pentru a cânta și pentru a dansa, scopul fiind acela de a primi cât mai multe apreciei de la public.

Printre cei care și-au etalat talentul artistic în materie de cântat a fost chiar simpaticul Maurice Munteanu, pe care publicul nu a avut ocazia să îl mai vadă într-o asemenea ipostază.

Dornic să facă o impresie bună și să primească plicul ce îi permite să meargă mai departe, Maurice Munteanu și-a adunat toate forțele și a făcut un show neașteptat: „Pavarotti eram!”.

Chiar și Connie Preda l-a lăudat: „Tu cântai superb, dar eu m-am pierdut”.

„Lătram ca o lătroaică”, a glumit Maurice Munteanu la testimonial, în ediția din 29 septembrie 2026.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.