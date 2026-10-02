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Ce poți face în weekendul 3-4 octombrie 2026. Evenimente în București și în țară pe care merită să le treci pe listă

Iată ce evenimente au loc în acest weekend în București și în țară!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 02 Octombrie 2026, 10:02 | Actualizat Vineri, 02 Octombrie 2026, 10:30
Ce poți face în weekendul 3-4 octombrie 2026. Evenimente în București și în țară pe care merită să le treci pe listă | Shutterstok
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Primul weekend din octombrie 2026 vine cu evenimente de neratat în București și în țară. Luna începe cu străzi deschise, festivaluri de toamnă, expoziții și târguri de bijuterii de care te poți bucura alături de familie și prieteni.

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Ce evenimente importante au loc în București în acest weekend

În primul weekend din luna octombrie 2026, Bucureștiul găzduiește o serie de evenimente pentru toate gusturile, de la Romanian Jewelry Week și târguri de beauty până la concerte, expoziții, ateliere pentru copii și evenimente în aer liber.

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Străzi Deschise pe Calea Victoriei - sâmbătă și duminică. Calea Victoriei devine pietonală între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței. Sunt instalații de artă, expoziții, parade, tururi ghidate și activități pentru toate vârstele, iar accesul este gratuit, potrivit romaniapozitiva.ro.

Noaptea Albă a Galeriilor - ediția 20 - 2-4 octombrie. Galerii, spații independente și locuri dedicate artei contemporane își deschid porțile publicului. Evenimentul are loc simultan și în alte orașe din țară.

Romanian Jewelry Week 2026 - la Biblioteca Națională. În 3 și 4 octombrie, între 11:00 și 20:00, are loc târgul cu peste 300 de designeri din peste 50 de țări, potrivit wall-street.ro. Minorii sub 18 ani au acces gratuit,

Dâmbovița Delivery - Regie - 3 și 4 octombrie. Malul Dâmboviței, între Grozăvești și Podul Ciurel, găzduiește activități pe apă, ateliere, instalații, muzică, tehnologie și experimente urbane. Participarea este gratuită, potrivit bucurestifm.ro.

Animest 2026 - festivalul de animație începe pe 2 octombrie și continuă pe tot parcursul weekendului, cu proiecții și evenimente în București.

BUKFESZT - spectacole la TNB în weekend, inclusiv Dirty Dancing și Macbeth sâmbătă și Donjuan duminică.

Târgul ,,Recolte de toamnă”- la Muzeul Țăranului Român - Până pe 4 octombrie 2026, curtea interioară a Muzeului Naţional al Ţăranului Român adună la un loc meșteri, artizani, colecționari și producători tradiționali din toate zonele țării. Meșterii populari vor fi prezenți cu ii cusute manual, obiecte din lemn, vitralii, opinci, artă sacră, ceramică, icoane, zgărdane și bijuterii, potrivit sursei citate mai sus.

Ce evenimente au loc în țară în weekendul 3-4 octombrie 2026

Brașov - Brașov Running Festival 2026 - 3-4 octombrie. Weekend dedicat alergării, cu probe și evenimente sportive în oraș.

Timișoara - 25 de ore de Teatru Non-Stop - începe sâmbătă seara și continuă fără întrerupere până duminică. Sunt aproximativ 20 de evenimente în 12 spații din oraș.

Cluj-Napoca - Festivalul Toamnei - 3-4 octombrie, în Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”. Evenimentul este dedicat gusturilor de odinioară, tradițiilor și meșteșugurilor populare, potrivit ziarulfaclia.ro.

Cluj-Napoca - Festivalul Faptelor Bune - sâmbătă, în Iulius Park.

Sibiu - Sibiu Contemporary Art Festival (SCAF) - festival de artă contemporană, cu evenimente inclusiv în weekendul 3-4 octombrie.

Târgu Mureș - Medifun 2026 - evenimente pentru studenți, muzică și activități de entertainment în weekend, potrivit punctul.ro.

În 19 orașe din România - Noaptea Albă a Galeriilor - inclusiv Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Timișoara, Galați, Suceava, Târgu Mureș, Arad, Alba Iulia și Craiova. Sunt implicate în total 210 spații.

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