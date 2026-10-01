Concurenții, chinuiți de stinky tofu la Asia Express! Ce s-a întâmplat când au gustat: „Mi-au dat lacrimile”

În ediția din 1 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, la ultima misiune de la cursa de eliminare, concurenții s-au chinuit să mănânce stinky tofu.

Cele trei echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă de la Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, au trecut prin probe dificile, ce le-au testat din plin curajul. Totuși, la una dintre misiuni, aceștia s-au chinuit să mănâncă stinky tofu, un preparat ce nu este recomandat celor sensibili! Descoperă în rândurile de mai jos ce reacții au avut când au mâncat respectivul preparat cu gust neplăcut și miros respingător.

Concurenții, chinuiți de stinky tofu la Asia Express! Ce s-a întâmplat când au gustat, în ediția din 1 octombrie 2026

În ediția din 1 octobmbrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, trei echipe au intrat la cursa de eliminare și s-au întrecut la probe dificile, în dorința de a-și asigura un loc în următorul stage al show-ului. Totuși, diferitele provocări de la canionul Zhangjiajie s-au dovedit a fi extrem de grele. Echipele au fost puse să meargă cu tiroliana, să se cațere sau să meargă pe muchia unei stânci, totul pentru a primi medalii.

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A urmat apoi o altă misiune în care au fost nevoite echipele să își facă o poză într-un anumit loc.

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu mâncând stinky tofu

A urmat apoi provocarea de a afla detalii despre anumite figuri istorice din China. Ultima probă a pus echipele să găsească cifrul necesar pentru a deschide seiful în care se aflau ultimele medalii:

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„72 Qilou este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din provincial Hunan, nu doar pentru arhitectura unică, ci și pentru numărul impresionant de oameni care îl vizitează. În seifurile de pe masa se află ultimele medalii din această cursă. Alegeți un plic și urmați intrucțiunile. Mult succes, Țuca”, era scris pe mission board.

Alin Alexuc și Gabi Torje mâncând stinky tofu

Ca să afle cifrele, echipele au avut de găsit anumite persoane, folosind anumite indicii. Pentru a afla una dintre cifre, concurenții au fost puși să mănânce o porție generoasă de stinky tofu! Așa cum spune chiar numele, preparatul are un miros puternic și respingător, iar gustul este o adevărată provocare chiar și pentru cei cu stomacul tare! Totuși, dorința de a câștiga i-a determinat pe concurenți să nu se lase.

„Mi-au dat lacrimile”, a zis Alin Alexuc, în timp ce mesteca de zor la bucățile de stinky tofu.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.