Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Concurenții, chinuiți de stinky tofu la Asia Express! Ce s-a întâmplat când au gustat: „Mi-au dat lacrimile”

Concurenții, chinuiți de stinky tofu la Asia Express! Ce s-a întâmplat când au gustat: „Mi-au dat lacrimile”

În ediția din 1 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, la ultima misiune de la cursa de eliminare, concurenții s-au chinuit să mănânce stinky tofu.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 23:20 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 23:58
Descoperă cum s-au descurcat concurenții la Asia Express, în ediția din 1 octombrie 2026 | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Cele trei echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă de la Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, au trecut prin probe dificile, ce le-au testat din plin curajul. Totuși, la una dintre misiuni, aceștia s-au chinuit să mănâncă stinky tofu, un preparat ce nu este recomandat celor sensibili! Descoperă în rândurile de mai jos ce reacții au avut când au mâncat respectivul preparat cu gust neplăcut și miros respingător.

Concurenții, chinuiți de stinky tofu la Asia Express! Ce s-a întâmplat când au gustat, în ediția din 1 octombrie 2026

În ediția din 1 octobmbrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, trei echipe au intrat la cursa de eliminare și s-au întrecut la probe dificile, în dorința de a-și asigura un loc în următorul stage al show-ului. Totuși, diferitele provocări de la canionul Zhangjiajie s-au dovedit a fi extrem de grele. Echipele au fost puse să meargă cu tiroliana, să se cațere sau să meargă pe muchia unei stânci, totul pentru a primi medalii.

Articolul continuă după reclamă

A urmat apoi o altă misiune în care au fost nevoite echipele să își facă o poză într-un anumit loc.

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu mâncând stinky tofu

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu mâncând stinky tofu

A urmat apoi provocarea de a afla detalii despre anumite figuri istorice din China. Ultima probă a pus echipele să găsească cifrul necesar pentru a deschide seiful în care se aflau ultimele medalii:

Citește și: Cea mai periculoasă probă de la Asia Express! Concurenții, față în față cu frica: „Te uitai și îți vedeai viața”

„72 Qilou este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din provincial Hunan, nu doar pentru arhitectura unică, ci și pentru numărul impresionant de oameni care îl vizitează. În seifurile de pe masa se află ultimele medalii din această cursă. Alegeți un plic și urmați intrucțiunile. Mult succes, Țuca”, era scris pe mission board.

Alin Alexuc și Gabi Torje mâncând stinky tofu

Alin Alexuc și Gabi Torje mâncând stinky tofu

Ca să afle cifrele, echipele au avut de găsit anumite persoane, folosind anumite indicii. Pentru a afla una dintre cifre, concurenții au fost puși să mănânce o porție generoasă de stinky tofu! Așa cum spune chiar numele, preparatul are un miros puternic și respingător, iar gustul este o adevărată provocare chiar și pentru cei cu stomacul tare! Totuși, dorința de a câștiga i-a determinat pe concurenți să nu se lase.

„Mi-au dat lacrimile”, a zis Alin Alexuc, în timp ce mesteca de zor la bucățile de stinky tofu.

colaj foto cu concurentii de la asia express, in china
+2
Mai multe fotografii

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Maya, cu lacrimi în ochi la Asia Express! Mărturisirea dureroasă despre mama ei: „Mă gândesc cu groază la acel moment”... Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au ajuns ultimele la cursa pentru ultima șansă! Ce culoare a avut mătasea...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce premier a propus Gigi Becali pentru România: „E singura soluţie!” Ce premier a propus Gigi Becali pentru România: &#8222;E singura soluţie!&#8221;
Observatornews.ro EXPERIMENT. Cât timp economisesc şoferii după ce s-a deschis Centura Comarnic EXPERIMENT. Cât timp economisesc şoferii după ce s-a deschis Centura Comarnic
Antena 3 Rușii au pierdut în Donețk moaștele cneazului care ar fi trebuit ”să îi încurajeze” pe front. Au fost atacați și le-au abandonat Rușii au pierdut în Donețk moaștele cneazului care ar fi trebuit ”să îi încurajeze” pe front. Au fost atacați și le-au abandonat
Comentarii


„Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Asia Express, lider detaşat de audiență. Cea mai spectaculoasă Cursă pentru Ultima Șansă, în locurile ce au inspirat Avatar
Asia Express, lider detaşat de audiență. Cea mai spectaculoasă Cursă pentru Ultima Șansă, în locurile ce au...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, față în față cu Maurice Munteanu după tensiunile de la Asia Express. Și-au spus totul la masă
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, față în față cu Maurice Munteanu după tensiunile de la Asia Express. Și-au...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x