Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Cine a intrat la cursa pentru ultima șansă. Primul vot a adus tensiuni între echipe

Primul vot pentru ultima șansă a adus tesiune între concurenți, în a patra ediție la Asia Express - Drumul Eroilor, din 10 septembrie. Ce s-a întâmplat la careu, între concurenți.

Irina Fodor și-a dat întâlnire concurenții Asia Express 2025 pentru a anunțat clasamentul. Echipele au aflat în ce ordine au ajuns, cu o seară în urmă, la steag, dar și cine intră în prima cursă pentru ultima șansă de pe Drumul Eroilor. A urmat apoi unul dintre cele mai tensionate momente, și anume votul pentru cea de-a treia echipă, iar tensiunile nu au lipsit.

Irina Fodor a anunțat clasamentul, iar unele rezulate i-au surprins pe mulți. După Emil și Alejandro, echipa care a câștigat a imunitatea mică din prima etapă de pe Drumul Eroilor, au ajuns Ștefan și Alex.

Aceștia au fost urmați de Karmen și Olga. După ele, au ajuns Gabi și Dan, iar la o distanță de doar 3 minute, Raluca și Forin.

„Cea mai mare surpriză a etapei a fost Raluca. Și-a schimbat atitudinea. A devenit mai competitivă”, au reacționat celelalte echipe.

„O să spun acum, una dintre echipele care va fi condamantă la cursa pentru ultima șansă. Pentru că a ajuns la mine pe ultimu loc. Și vorbesc despre Calina și Catinca”, a anunțat gazda celui mai dur reality show.

Cele două au fost extrem de demoralizate mai ales și nu au înțeles unde au pierdut atât de mult timp. „Am nevoie de pastile. Mi-e foarte rău. O să fac o criză”, a spus Catinca.

„Ultima echipă care se salvează, deocamdată, este cea formată din Alina și Cristina. Ceea ce însemnă, Anda și Joseph, voi trebuie să veniți aici lângă mine”, a mai spus Irina Fodor.

Pe lângă echipele aflate pe ultimele două locuri, pentru a treia echipă care a intrat la cursa pentru ultima șansă, a fost nevoie de votul concurenților. Primele alegeri au adus tensiuni și nu au lipsit replicile tăioase.

„Tensiunea se șimțea în ploaie. Se simțea miros de sânge”, a comentat Raluc Bădulescu. Fie că cu ținut cont de prietenii sau de strategii, primul vot de la Asia Express - Drumul Eroilor a decurs astfel:

Raluca și Florin pe Alina și Cristina

Ștefan și Alex pe Alina și Cristina

Andreea și Cristina și Raluca și Florin

Mara și Serghei pe Alina și Cristina

Karmen și Olga pe Alina și Cristina

Calina și Catinca Alina și Cristina

Emil și Alejandro Alina și Cristina

Tamaș și Alexa și Karmen și Olga

Așadar, cu 6 voturi, a treia echipă care a intrat la cursa pentru ultima șanasă în a patra ediție de Asia Express - Drumul Eroilor, din 10 septembrie 2025 au fost cea formată din Alina și Cristina.

„Nici nu se mai uitau la noi. Chiar le-a căzut cerul în cap”, a comentat Raluca reacție fetelor.

„Nu ți-e rușine așa un pic?!”, au reacționat ele după Emil și Alejandro le-au ales, cu o zi în urmă, să plece de pe ultimul loc.

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.