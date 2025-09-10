În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos

Joseph Adam, soțul Andei Andam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor, este un actor cunoscut și apreciat de multă lume.

Pe lângă cariera lui de om de afaceri, Joseph este și actor, apărând în câteva filme. | Antena 1

Joseph a stârnit atenția fanilor, nu doar ca soț al celebrei artiste Anda Adam, ci și pentru cariera lui. Joseph, pe numele lui real Yosif Eudor Mohaci, s-a născut la Paris, a locuit în Franța și Elveția, iar apoi s-a stabilit în România.

În ce filme a jucat Joseph Adam de la Asia Express

El este un om de afaceri cunoscut, cu experiență în domeniul bancar. Când vine vorba de pasiunile lui, Joseph este foarte focusat pe fitness, fiind foarte atent la felul în care arată.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 9 septembrie 2025. Greșeala care i-a costat mult pe Anda Adam și Joseph. Ce s-a întâmplat la joc

Articolul continuă după reclamă

Pe lângă cariera lui de om de afaceri, Joseph este și actor, apărând în câteva filme românești, precum Mentorii, Miami Bici 2 și urmează să apară filmul Cursa. El este la începutul carierei sale cinematografice și își dorește să aibă o carieră înfloritoare ca actor.

Joseph și Anda Adam formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Ei au făcut cununia civilă în 2022, iar în 2024 a avut loc nunta lor extrem de fastuoasă și elegantă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cei doi s-au cunoscut într-un hotel la munte, unde fiecare dintre ei era venit la ski cu copilul său. El a fost cel care a făcut primul pas și s-a apropiat de frumoasa cântăreață, iar treptat au reușit să pună bazele unei relații.

Cei doi s-au îndrăgostit rapid și și-au dat seama că relația lor e una serioasă. Atunci au știut că împreună o să își construiască o familie minunată.

Citește și: Joseph Adam, mesaj emoționant de ziua Andei Adam. Cum a arătat tortul festiv, dar și ce spune artista despre relația cu soțul ei

În prezent, Joseph și Anda Adam sunt concurenți Asia Express Drumul Eroilor, acolo unde își împing limitele la maxim și se străduiesc să depășească cu bine fiecare probă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ei au demonstrat că sunt o echipă foarte puternică și că rămân uniți și plini de speranță chiar și atunci când întâmpină mari greutăți pe traseu, nu găsesc cazare și nici mașini la autostop.

Anda spune despre soțul ei că el este dornic de aventură și se bucură mai mult de probe, în timp ce ea obosește mai repede.

Joseph a spus că el este învățat cu greul pentru că face sport de performanță de mulți ani, dar Anda i-a spus că nu e normal ca ei să facă sport sau cardio 12 ore pe zi, pentru că ea fix așa simte că se desfășoară fiecare zi, neștiind ce îi așteaptă și când vor avea ocazia să se odihnească puțin.

Indiferent de cât de grele devin probele, cei doi au spus că vor fi unul lângă altul, la bine și la greu, așa cum și-au jurat și în biserică înainte de a se căsători.

Citește și: Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 6. Anda Adam și Joseph, dezvăluiri despre cele mai grele momente din competiție