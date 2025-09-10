Asia Express sezonul 8, 9 septembrie 2025. Concurenții au mâncat balut. De ce Florin Stamin a avut nevoie de ajutorul medicului

Echipele au dat tot ce au avut mai bun în cursa pentru imunitatea mică din prima etapă la Asia Express sezonul 8 ediția 3 din 9 septembrie 2025. Însă, pentru a ajunge la Irina Fodor, concurenții au avut de trecut o misiune specială. Ei au mâncat celebra delicatesă, balut.

Cea de-a treia ediție Asia Express sezonul 8 din 9 septembrie 2025 i-a găsit pe concurenți la poalele vulcanului activ Mayon, căruia echipele i-au adus un omagiu. Pentru a determina ordindea de plecare în cursă, Irina Fodor le-a propus un joc la înălțime. De asemenea, Mara Bănică și Serghei Mizil au stabilit ordinea în care concurenții au început miniproba, în calitate de câștigătorii primei imunități din acest sezon.

Fiecare echipă a numit un membru care a fost nevoit să urce în roată și să meargă pe sârmă, iar celălalt a rămas la sol cu alte responsabilități.

„Voi va trebui să faceți vulcanul să erupă. Unele le veți găsi pe masă, dar vă va lipsi oțetul. Oțetul va fi adus de cei care merg cu roata. Oțetul este ingredientul principal, care se pune la final. Foarte important! În momentul în care eu dau start, cel care rămâne aici la masă doar măsoară ingredientele și doar îl așteaptă pe cel care merge pe roată și aduce oțetul. În momentul în care aveți toate ingredientele, măsurați și cantitatea de oțet necesară. Apoi, deschideți sticla cu apă. Puneți vulcanul peste sticla cu apă. Peste ingredientele amestecate, cantitatea ce v-a fost indicată și ar trebui să fie ultimul pas și să avem o erupție frumoasă a vulcanului vostru”, a explicat Irina.

„N-am mai lucram niciodată cu așa ceva. Am fost foarte prost la chimie. Știu doar apa H20”, a spus Dan Alexa.

„H2o” l-a corectat coechpierul său, el fiind și primul care a urcat în roată, așa cum au stabilit Mara și Serghei.

Ce s-a întâmplat în a treia ediție de Asia Express sezonul 8, din 9 septembrie 2025

Doi câte doi, eu au urcat în roată, iar gazda show-ului a cronometrat fiecare concurent. Echipa care a obținut cel mai bun timp, a plecat prima. Pe traseul se întoarcere, Joseph a pierdut capacul de la sticla cu oțet și a fost nevoit să se întoarcă, ceea ce i-a costat câteva secunde.

„Eu am vrut să îi spun Irinei dacă nu cumva de poate considera o problemă tehnică. Să ne scadă timpul respectiv. Nu a fost o problemă care a ținut de el. Cum au prins eu, e treaba mea...”, a reacționat Anda Adam.

Astfel, în funcție de timpul total, prima echipă care a plecat a fost cea formată din Ștefan și Alex, cu 3 minute după, urmați de Gabi și Dan, Carmen și Olga, Raluca și Florin, Catinca și Calina, Alina și Cristina, Andra și Joseph.

„Iar am fost penalizați pe nedrept”, a reacționat artista.

După un autostop cu bucluc pentru unele echipe, primele trei care au ajuns la Irina s-au calificat la jocul de amuletă și au primit și cazare peste noapte, și anume Ștefan Floroaica și Alex Ion, Emil Rengle și Alejandro, Gabi Tamaș și Dan Alexa.

Ceilalți au fost nevoiți să își caute un loc de dormit în locul în care se aflau atunci când i-a anunțat Irina „cursa se oprește acum”.

„M-am enervat. Că eram atât de aproape. Eram în mijlocul unui drum întunecat. Stânga, dreapta junglă”, a spus Karmen. Cu toate acestea, ea și Olga au fost norocoase și au găsit un cazare din prima încercare. La fel s-a întâmplat și pentru Catinca și Calina.

Alina și Cristina au fost găzduite de „doi bătrânei” într-o anexă a casei lor, iar Anda și Joseph au găsit, cu greu, un loc de dormit după ce au apelat la o familie care i-a redirecționat către alte rude.

Prinși de ploaie, Raluca și Florin au reușit, de asemenea, destul de greu pe cineva care să îi găzduiască.

În tot acest timp, Mara și Serghei s-au bucurat de o noapte relaxantă la hotel, dar nici eu nu au dus lipsă de provocări. Ei au întâmpinat probleme la duș pe care nu au știut să îl folosească.

Pentru Ștefan Floroaica și Alex Ion, Emil Rengle și Alejandro, Gabi Tamaș și Dan Alexa ziua a început cu jocul de amuletă. Irina Fodor s-a întâlnit cu cele trei echipe pentru probele care s-au desfășurat atât pe apă cât și pe uscat și le-au pus la încercare abilitățile de bucătari și ospătari.

Înainte de a da startul, aceasta explicat regulile: „Sunt trei familii pe lac, se relaxează și așteaptă să mănânce. La început, le veți duce câte 4 cockatail-uri. Apoi, le veți duce supa, pe care va trebui să o faceți tot după model, apoi felul principal, apoi desertul. De fiecare dată când le veți servi mâncare, vă vor da niște păhărele cu lapte de cocos, iar voi trebuie să veniți și să umpleți aceste recipiente până la semn. Când laptele de cocos a ajuns până la semn, veți începe să faceți o piramidă de pahare. Nu pur și simplu, ci paharele vor trebui să conțintă câte 2 măsuri de lapte de cocos și două de gin, iar când ați făcut piramida, veți începe să turnați și șampania. Cine a turnat ambele sticle de șampanie, câștigă”.

„Puteți primi 2, 3 sau 4 păhăruțe de la clienții voștri. Dacă după patru drumuri, nu s-a umplut recipientul, va trebui să vă mai duceți încă o dată cu unul din felurile pe care le aveți”, a mai adăugat gazda show-ului, înainte de a da startul.

Concurenții s-au pus rapid pe treabă și prima echipă care a pornit cu hidrobicicleta spre clienți a fost cea verde, urmată de cea portocalie și apoi cea albastră, iar pentru început, Emil și Alejandro au avut un avantaj serios.

„Mă așteptam să primim punctaj maxim, dar am primnit doar trei”, au spus aceștia.

Cu toate acestea, provocarea a fost și mai mare pe drumul de întoarcere cu bolurule pline de lapte de cocos. Dan Alexa chiar s-a împiedicat și deși primiseră 4, unul s-a vărsat aproape complet. Și Gabi Tamaș a întâmpinat probleme și când a căzut în apă.

După al doilea fel de mâncare, Ștefan și Alex au prins avans, dar recipientul cu lapte de cocos nu s-a umplut prea mult. De asemenea, ei au pierdut unul pahar de desert pe drum, dar au hotărât să riște și să le ducă așa clienților.

La rândul lor, Gabi și Dan au fost cei mai lenți, însă după fiecare fel au primit câte patru pahare cu lapte de cocos. Nu au lipsit nici incidentele între echipe, iar Alex i-a vărsta unul dintre pahare lui Gabi.

„Chiar dacă eram ultimii pe pedalat, ca și cantitate, aveam un avantaj”, a spus Dan.

„Noi am pierdut avansajul pentru că a trebuit să facem un drum în plus”, au comentat Ștefan și Alex. Primii care au reușit să umple recipientul, însă, au fost Emil și Alejandro. Dar pentru că Gabi l-a distrat pe Alejandro, din neatenție, acesta a dărâmat piramida de pahare.

Cu toate acestea, cu un pas înainte de finalul probei și ei au vărsat paharele și au fost nevoți să o ia de la capăt. Și Ștefan și Alex au avut probleme cu piramida de pahare fix când turnau șampania.

Astfel, prima echipă care a reușit să termine proba a fost cea formată din Emil Rengle și Alejandro, care au câștigat o nouă amuletă de 1000 de euro.

„Important este acum să luăm și o imunitate”, au reacționat ei.

Ei au fost și cei care au stabilit ordinea în care au plecat adversarii lor în cursa spre imunitatea mică, astfel: Carina și Calina, Raluca și Florin, Ștefan și Alex, Alexa și Tamaș, Anda și Joseph, Karmen și Olga, Alina și Cristina.

„Tot ce fac au făcut ei până acum este strategic”, au spus Alexa și Tamaș.

„Eu nu am înțeles de ce ne-au pus ultimele, probabil e bazată pe prietenii”, au spus dezamăgite și fetele.

Apoi, în această ordine, echipele au pornit în cursă, purtând și câte două găleți. Pe drum, concurenții au fost nevoiți să învețe de la localnici cum se prepară taho și apoi să vândă cel puțin 10 pahare cu 50 de pesos fiecare.

„Pentru a vinde taho, trebuie să folosiți cântecul specific pe care fiecare localnic îl cunoaște”, mai scria în plicul cu misiunea.

La rândul lor, Mara și Serghei s-au bucurat din plin de imunitate. Ei au vizitat un mall local, iar jurnalista a vrut să se spele pe cap la un coafor de acolo. Nu mică i-a fost mirarea când doamna care urma să îi facă părul a adus o găleată cu apă. Deși a fost complet diferit față de ce se aștepta, ea și Serghei și-au păstrat buna dispoziție.

De acolo, concurenții au fost nevoiți să plece către următoarea destinație, aflată la peste 100 de kilometri distanță, ceea ce pentru unii a pus probleme la autostop.

Odată ajunși la ferma de nuci pili, fiecare a avut de descoperit următoarea adresa spărându-le. În funcție de ordinea în care au ajuns, echipele au putut alege plicul cu obiectul pe care l-au folosit la spart de nuci.

Emil și Alejandro au nimerit pantoful cu toc, Ștefan și Alex un instrument de lemn, care i-a cam încurcat, Karmen și Olga s-au ales cu o bilă de fier. Ei s-au gândit rapid să identidice nuca ce ar părea falsă și astfel, au găsit rapid adresa spre următoarea destinație.

Cum au reacționat concurenții când au aflat că trebuie să mănânce balut în a treia ediție la Asia Exress sezonul 8 din 9 septembrie 2025

Prima etapă se apropie de final, iar poziția în clasament este estențială, așa că Irina Fodor le-a pregătit o misiune specială celor care au vrut să recupereze câteva minute.

„Sper să reușească. Nu e ceva ce poate face oricine”, a spus aceasta. Fix înainte de ajunge la ea, ei au avut de dat cu zarul pentru a vedea ce preparate tradiționale trebuie să mânânce. În timp ce pe o farfurie se afla înghețată locală specială, pe cealaltă era bine-cunoscuta declicatesă balut. În cazul în care refuzau să mânânce, primeau o penalizare uriașă de 30 de minute.

„Când am văzut oul ăla și un fund de pui, mi s-a făcut rău”, a reacționat Olga, care însă a mâncat tot. La fel și o parte din celelalte echipe.

„Încercam să îmi mut mintea de la ce mănânc și să mă gândesc la gust, care nu era rău”, a spus și Alex.

„Când i-am luat trupul la măsea, mi-a venit să vomit”, a reacționat și Florin.

Următorul pas a fost întâlnirea cu Irina Fodor care pentru unii dintre ei a fost de-a dreptul emoționantă. „A fost așa de frumoasă ziua asta și ne bucurăm atât de tare, încât și dacă nu luăm imunitate, imunitate pe care ne-o dorim și o să muncim întotdeauna, dar și dacă nu o luăm astăzi... m-am emoționat... gata, nu mai zic! Nu mai zic nimic! Mă bucur foarte tare că sunt aici”, a spus Alex Ion cu ochii în lacrimi.

„Nu știu cum veți lua asta, dragilor, și îmi pare rău să vă spun, dar voi nu veți participa la cursa pentru ultima șansă”, i-a anunțat aceasta pe Emil Rengle și Alejandro, echipa care a câștigat imunitatea mică din prima etapă.

„Am câștigat primul joc de amuletă, apoi al doilea și acum am câștigat imunitate. E de necrezut!”, au reacționat ei.

În continuare, celelalte echipe au fost nevoite să își caute cazare. Ștefan Floroiaca și Alex Ion au avut parte de o surpriză uluitoare. Ei s-au întâlnit cu cei care i-au luat la ultimul autostop și le-au oferit un loc de dormit la hotel.

La cazare, Florin Stamin a avut nevoie și de ajutorul medicului. Coechipierul Ralucăi Bădulescu a acuzat o stare de rău, iar un doctor și-a făcut apariția.

„Mă simt așa un pic bătut”, a spus acest.

„Ia, ia-ți tensiunea”, i-a spus Raluca. „Tu n-ai voie să te îmbolnăvești că tu ești echipa”, i-a mai spus acesta.

„În prima zi fără soare, am făcut insolație, mi-a fost un pic rău. Nu am mai făcut niciodată”, a explicat.

„A venit doamna doctor, l-a tratat, i-a dat pastile, i-a zis să nu facă seara baie”, a mai povestit Raluca. Astfel, el a ajuns să se spele într-un mod inedit.

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.