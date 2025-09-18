În ediția opt Asia Express, difuzată pe 17 septembrie 2025, s-a aflat cine a câștigat a doua imunitate a etapei, dar și care sunt echipele care se luptă în cursa pentru ultima șansă. Iată ce probe au primit!

Asia Express sezonul 8, 17 septembrie 2025. Echipele de la ultima șansă au îndeplinit visul unei prințese. Prin ce probe au trecut | Antena 1

În ediția opt a emisiunii, concurenții au colindat pe străzile din Lucena pe calea frumuseții. Țara care a bifat cu succes toate concursurile de Miss a devenit subiectul unei curse, dar, înainte de asta, a fost nevoie de câteva concluzii la careu.

După eliminarea din prima etapă, presiunea este mare, iar ordinea sosirii în cursă este esențială, dar ea va fi influențată și de punctajele acordate de localnici pentru ciorba rădăuțeană. Așadar, surprizele au fost mari la start. Iată mai jos ce s-a întâmplat!

Asia Express sezonul 8, 17 septembrie 2025. Ce pereche a câștigat imunitatea mică a etapei a doua

Așa cum le-a promis, Irina Fodor s-a întâlnit cu echipele la careu, în frumosul oraș Lucena. Din cauza temperaturii ridicate, prezentatoarea emisiunii a trecut direct la concluzii și a dezvăluit ordinea de astăzi în concurs, dar și perechea imună după jocul de ieri.

„Ceea ce am făcut a fost să iau ca oră de referință ora la care au ajuns Mara și Serghei, 15:27. La acea oră am adăugat sau am scăzut. Pentru zece puncte primite la apreciere cinci minute. Deci, diferențele de câte zece puncte s-au transformat în cinci minute. Așa se face că Raluca și Florin au avut o diferență de 20 de puncte, ceea ce înseamnă că le-am scăzut zece minute, adică noua oră la care au ajuns ei la mine, după noua socoteală, este de 15:22. (…) Ora finală la Cristina este 15:48. Pentru Ștefan la fel, 15:49. La Anda, s-au adăugat 25 de minute, pentru că diferența dintre ei și Mara este de 50 de puncte, deci noua oră este 16:24. Karmen și Olga au avut 40 de puncte în plus, ceea ce înseamnă că li s-au scăzut 20 de minute, noua oră fiind 15:43. Gabi și Dan au avut o diferență de 30 de puncte, le-am scăzut 15 minute, deci noua oră este 15:57 de minute. În urma acestor socoteli rezultă că, deși Mara și Serghei au ajuns la mine și asta are importanță, pentru că au avut hotel aseară, ei nu sunt perechea imună! Perechea imună este formată din Raluca și Florin!”, a anunțat Irina Fodor.

Așadar, experiența în bucătărie a lui Florin l-a propulsat pe el și pe Raluca Bădulescu în fruntea clasamentului, echipa lor câștigând ultima imunitate a etapei a doua.

În urma clasamentului final, pe locul doi sunt Serghei Mizil și Mara Bănică, pe locul trei Olga Barcari și Karmen Simionescu, pe locul patru Alina Pușcău și Cristina, pe locul cinci Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, pe locul șase Dan Alexa și Gabi Tamaș, iar pe locul șapte Anda Adam și Joseph.

Asia Express sezonul 8, 17 septembrie 2025. Ce echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă. Cum au votat concurenții

După această victorie, Raluca Bădulescu și Florin s-au așezat liniștiți lângă cealaltă echipă imună: Emil Rengle și Alejandro.

Pentru că s-au poziționat pe ultimele două locuri în clasament, Anda Adam și Joseph, respectiv Dan Alexa și Gabi Tamaș au intrat în cursa pentru ultima șansă. Plecând de la această formulă, concurenții au trebuit să voteze o a treia echipă care să intre la jocul de azi.

Emil Rengle și Alejandro au trimis la ultima șansă pe Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Raluca Bădulescu și Florin le-au ales pe Alina Pușcău și Cristina. „Modelele” i-au votat pe Alexandru Ion și Ștefan. „Actorii” le-au ales pe Alina Pușcău și Cristina. Mara Bănică și Serghei Mizil i-au votat pe Alex Ion și Ștefan. Gabi și Dan Alexa i-au ales pe Mara și Serghei. Anda Adam și Joseph au tras la sorți, iar pe bilețel au ieșit Cristina și Alina.

Sarcina dificilă a rămas pe umerii lui Karmen Simionescu și ai Olgăi Barcari. Concurentele au considerat că actorii sunt mult mai potriviți să participe la cursă, ei având o șansă reală să se întoarcă, mai ales că Alina Pușcău se simțea rău.

Așadar, echipele care au intrat la jocul pentru ultima șansă din această etapă au fost cele formate din Dan Alexa și Gabi Tamaș, Anda Adam și Joseph, respectiv Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

Asia Express sezonul 8, 17 septembrie 2025. Cum s-au descurcat perechile de la ultima șansă să defileze ca niște adevărate Miss

Mai departe, Irina Fodor a rămas doar cu echipele care s-au jucat astăzi. Prezentatoarea le-a dezvăluit despre ce va fi vorba în cursa pentru ultima șansă.

„Astăzi este vorba despre frumusețe. Filipine este țara cu cele mai multe concursuri de frumusețe. (...) Am ajuns în Lucena, iar orașul este renumit pentru concursul Flores de Mayo, un eveniment plin de culoare, la care se înscriu foarte multe fete în speranța că își vor schimba destinul. (…) Acest vis necesită bani, rochii scumpe și mulți fani, iar pentru fetele din cartierele mai sărace, șansele sunt mici. Astăzi, în cursa pentru ultima șansă, veți susține visul unei prințese. Veți fi niște zâne bune”, le-a transmis Irina Fodor echipelor.

Pentru început, cele trei perechi au trebuit să își însușească câteva aptitudini pe care orice prințesă trebuie să le aibă. Așa că ei au învățat cum să defilieze pe catwalk, cu cărți pe cap, fiind notați, la final, de o regină a frumuseții. Notele au contat pentru ordinea plecării în cursă.

Alexandru Ion a fost primul care a defilat cu cărțile pe cap, iar concurentul s-a descurcat de minune, având niște mișcări cu care i-a impresionat pe adversarii săi.

„A încheiat apoteotic cu mișcarea aia!”, a precizat Dan Alexa, care, în schimb, nu a reușit să țină cărțile pe cap și a fost ajutat de Gabi Tamaș.

Anda Adam a ales să ducă de una singură tot momentul, defilând ca „o sirenă” cu cărțile pe cap, iar, apoi, prezentându-și ținuta ca o adevărată divă pe podium.

„Am vrut să punem toate șansele de partea noastră și ne-am gândit că Anda ar fi mai bună ca mine la ambele chestii”, a spus Joseph la testimoniale.

La defilare, Ștefan Floroaica și-a arătat abdomenul perfect sculptat, dându-le pe spate pe doamnele din public.

În urma momentului artistic, s-a stabilit și ordinea plecării în cursa pentru ultima șansă. Se pare că pătrățelele lui Ștefan au convins-o pe regina frumuseții, așa că el și Alexandru Ion au primit nota cea mare, plecând primii de la start. La o diferență de trei minute, au pornit din loc și Anda cu Joseph, iar ultimii au fost Dan Alexa și Gabi Tamaș.

Asia Express sezonul 8, 17 septembrie 2025. Echipele de la ultima șansă au îndeplinit visul unei prințese. Ce probe au primit

Echipele din cursa pentru ultima șansă au aflat că trebuie să le ia de acasă pe aceste fete care visează să fie regine. Însă, ei nu puteau merge cu mâna goală, așa că au fost trimiși într-o piață de pește. Acolo, concurenții au fost puși să memoreze mai multe denumiri de pește, iar, la final, s-au ales cu câte un buchet de flori, dar și cu un sac plin de pește.

Pentru drum, perechile au primit câte un pedicab, un fel de bicicletă concepută pentru a transporta pasageri, care le-a dat mari bătăi de cap, mai ales că era de dimensiuni mici, iar ei erau contracronometru și încărcați cu daruri.

În momentul în care au ieșit pe poarta pieței, Dan Alexa și Gabi Tamaș au avut parte de o accidentare dureroasă, izbindu-se de o bordură.

„Era să-mi rup capul! Era să mor aici!”, a înjurat Gabi Tamaș, în timp ce Dan Alexa a adăugat: „Au sărit și peștii... A sărit și Găbiță al meu!... N-am mai putut să fac dreapta”.

În paralel, Anda Adam și Joseph au greșit drumul până la casa fetei, așa că au petrecut și mai mult timp pe pedicab.

Marcați de sărăcia în care locuiau fetele pe care trebuiau să le transforme în regine, concurenții au mai avut parte de o surpriză. Acestea erau, de fapt, niște persoane care s-au născut băieți, dar care și-au descoperit și asumat identitatea.

„Am avut un șoc, că ne așteptam să iasă o fată”, a mărturisit Anda Adam la testimoniale.

Pentru că cel mai mare vis al lor este să beneficieze de o transformare stilistică și să fie aplaude pentru felul în care arată, echipele au trebuit să le ajute să strângă 1.000 de pesos pentru a-și cumpăra rochii.

După ce le-au luat pe acestea de acasă, concurenții s-au dus în piața centrală și s-au pus să facă bani așa cum știu ei mai bine. În timp ce Anda Adam a profitat de fizicul soțului ei, întrebând localnicii cine vrea să facă poză cu Aquaman, Ștefan și Alexandru au cântat și improvizat, iar fotbaliștii s-au folosit de o minge.

După ce au strâns banii, iar viitoarele regine și-au ales rochiile, a urmat o sesiune de înfrumusețare la salon. Aici, concurenții credeau că vor sta degeaba, însă au aflat, fără prea mult entuziasm, că ei trebuie să le aranjeze pe prințese.

„Mai rău ca așa nu poate să fie! Și milioane de șobolani să-mi treacă pe cap, nu bate așa ceva!”, a mărturisit Dan Alexa la testimoniale.

„Mai bine mâncam zece baluți decât să fac asta!”, a declarat și Ștefan Floroaica, după ce a trebuit să îi facă pedichiura.

La final, prințesa nu doar că trebuia să fie mulțumită de înfățișarea ei, dar trebuia prezentată în fața mulțimii, iar publicul să o aplaude. Toată apariția a fost filmată și trimisă Irinei Fodor.

După transformarea celor trei prințese, un ultim pas esențial a fost reîntoarcerea lor acasă, fapt ce a impus un alai în tradiția Flores de Mayo, cu roluri clare, costume și mult entuziasm. Așa că perechile și-au dat și ultimele puteri în a-i decora carul reginei și a-i face o paradă în adevăratul sens al cuvântului.

Asia Express sezonul 8, 17 septembrie 2025. Ce echipă a ajuns pe ultimul loc la cursa pentru ultima șansă. Ce culoare a avut medalia

În timp ce echipele Alexandru Ion - Ștefan Floroaica și Dan Alexa - Gabi Tamaș terminaseră deja cu parada și se urcau în mașini, având ca destinație locația în care se afla Irina Fodor, Anda Adam și Joseph abia organizau alaiul prințesei. Așadar, băieții au ajuns primii la prezentatoare.

La careu, Irina Fodor i-a poftit pe cei patru la loc, căci era clar ce pereche a rămas ultima pe traseu. La scurt timp, au sosit și Anda Adam cu Joseph, alături de prințesa lor. Fiind ultimii în cursă, prezentatoarei nu i-a mai rămas decât să scoată medalia.

„V-am așteptat în formulă completă. Dragilor, îmi pare rău că suntem în situația aceasta, dar există două posibilități. Medalia de pe Drumul Eroilor poate fi roșie sau verde. Și vom vedea acum ce culoare are”, a zis Irina Fodor, în timp ce se pregătea să scoată medalia.

Deși Anda Adam și Joseph erau siguri că pleacă acasă, iată că medalia a dezvăluit culoarea verde, cei doi fiind, astfel, salvați de la eliminare.

