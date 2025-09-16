Asia Express sezonul 8, 15 septembrie 2025. Ce echipe au ajuns primele la Irina Fodor și s-au calificat la jocul de amuletă

Antena Căutare
În ediția șase Asia Express, difuzată pe 15 septembrie 2025, concurenții s-au luptat pentru imunitatea cea mare a etapei. După ce ea a fost câștigată de Emil Rengle și Alejandro, Irina Fodor a dat startul unei probe care a avut ca scop calificarea la jocul de amuletă de mâine.

Prima probă a zilei le-a deschis concurenților o fereastră spre tradițiile locale: extragerea unor fire textile din frunzele de ananas, cu ajutorul cărora se realizează cămășile tradiționale filipineze. Fiecare echipă a fost ghidată de câte un judecător, însă dificultatea a fost uriașă, în special pentru Raluca Bădulescu, care a avut nevoie de asistență medicală.

Frunzele țepoase au produs răni și tăieturi, aproape nicio echipă nu a scăpat neatinsă, iar răbdarea concurenților a fost pusă serios la încercare. După o cursă extenuantă, în care perechile au făcut față nu doar oboselii și presiunii competiției, ci și unor misiuni care le-a solicitat rezisența fizică și psihică, Emil Rengle și Alejandro au câștigat imunitatea mare a etapei, dar și o zi de răsfăț la hotel.

Pentru restul echipelor, cursa a continuat. Irina Fodor i-a anunțat că îi așteaptă jocul pentru amuletă care se va finaliza cu o nouă imunitate. Pentru că doar trei echipe se califică la joc, prezentatoarea le-a dat o nouă misiune.

„Țara asta are o sumedie de povești cu pirați. Cei mai cunoscuți și temuți pirați filipinezi se numeau moro și locuiau în insulele din sudul țării. În secolul 16, începea o poveste tumultoasă între acești pirați și puterea colonială. În acest episod vom dedica câteva misiuni acestor eroi. Mi se pare intriga potrivită pentru o cursă pentru a doua imunitate”, a dezvăluit prezentatoarea, care le-a împărțit concurenților niște casete.

„Pentru a începe cursa va trebui să aflați ce este înregistrat pe această casetă. Adică locația jocului! Acolo vă voi aștepta eu. Cel puțin pe primele trei perechi. Va trebui să găsiți niște casetofoane în piața publică din oraș. (...) Va trebui să ascultați caseta pentru a afla indiciul. Mâine, după joc, ne întâlnim cu toții. De obicei, după al doilea joc, cei care au câștigat fac ordinea plecării. Câștigați o amuletă de 1.000 de euro, plecați cu niște minute înaintea celorlalți și faceți ordinea plecării”, a adăugat Irina Fodor, dând apoi startul probei.

Primii care au identificat mesajul de pe casetă au fost Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. În timp ce ai au fost mai rapizi și norocoși, ceilalți au avut ghinion și au întâmpinat probleme tehnice. După 30 de minute, au găsit indiciul de pe casetă și Karmen Simionescu cu Olga Barcari. Dan Alexa și Gabriel Tamaș au aflat și ei că trebuie să ajungă în Port of Pansol.

Fotbaliștii au avut extrem de mare noroc la autostop. După ce au găsit o mașină de poliție care să îi ducă la drumul principal, tot autoritățile au fost cele care le-au găsit celor doi un alt mijloc de transport. Deși traficul a fost unul infernal, Gabi și Dan Alexa au reușit să ajungă la steag chiar înaintea Irinei Fodor, care a rămas blocată din cauza aglomerației.

„Ne-am dat seama că am făcut istorie”, au spus Gabriel Tamaș și Dan Alexa entuziasmați.

După câteva ore de așteptare, prezentatoarea a ajuns, iar ei au ajutat-o să se instaleze. Gabi Tamaș și Dan Alexa au primit coșulețul cu bunătățile de la Kaufland, dar și cazarea. Pe locul doi au ajuns Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. A treia echipă care a sosit la Irina Fodor și care s-a calificat, de altfel, la jocul de amuletă de mâine au fost Mara Bănică și Serghei Mizil.

Cele trei perechi au primit din partea Irinei și câte o broșură despre pirați pe care vor trebui să o studieze până la jocul de mâine. Între timp, celelalte echipe și-au căutat singuri cazare. Pentru Anda Adam și Joseph, acest lucru s-a dovedit mai dificil decât se așteptau.

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și în AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seul, destinația finală a acestui sezon.

