Asia Express sezonul 8, 15 septembrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare din a doua etapă. Ce anunț a făcut Irina Fodor

În ediția șase Asia Express, difuzată pe 15 septembrie 2025, concurenții s-au aventurat pe Drumul Eroilor pentru a câștiga imunitatea mare din etapa a doua.

Concurenții Asia Express au petrecut o zi întreagă sub soarele filipinez, în care au învățat multe despre viața localnicilor de la sat: să confecționeze tradiționalele cămăși filipineze, din fire textile obținute din frunzele de ananas, dar și să se folosească de beneficiile oferite de cocotier, considerat „copacul vieții” în Filipine.

După probele dure, care le-au testat perechilor nu doar rezistența fizică, ci și pe cea psihică, Irina Fodor îi aștepta într-un oraș cu însemnătate, a cărui patron este Sfântul Isidor cel Harnic, considerat protectorul fermierilor și al celor care trudesc cu sudoarea frunților.

Totuși, înainte de a ajunge la prezentatoare, concurenții au mai avut de trecut un ultim obstacol: să realizeze o coregrafie pe melodia dedicată nucilor de cocos, în timp ce se filmau. În timp ce Raluca Bădulescu și Florin au rămas cu mult în urmă, din cauza problemelor medicale întâmpinate de vedetă, celelalte echipe au dat tot ce au avut mai bun ca să le iasă momentul artistic, dar și ca să ajungă în Parcul Eroilor, locul unde îi aștepta Irina Fodor cu o veste nemaipomenită pentru câștigători.

La careu, frumoasa prezentatoare a dezvăluit clasamentul după această zi extenuantă: „Pe locul patru au ajuns la mine Karmen și Olga. Pe locul trei sunt Gabi și Dan. Pe locul cinci Anda și Joseph. Locul șase Alina și Cristina, iar locul doi Alex și Ștefan. Raluca și Florin sunt pe locul opt. Imunitatea a fost câștigată de Emil și Alejandro. Mara și Serghei pe locul șapte”.

„Ce surpriză!”, a zis, cu sarcasm, Karmen Simionescu, în timp ce băieții au mărturisit la testimoniale: „După cea mai grea zi la Asia Express, a venit ca mâna lui Dumnezeu!”.

Așadar, Emil Rengle și Alejandro au câștigat imunitatea mare din a doua etapă Asia Express, în ediția difuzată pe 15 septembrie 2025. Premiul lor a fost o zi de răsfăț și relaxare la hotel.

Între timp, pentru restul echipelor, cursa a continuat. Irina Fodor i-a anunțat că îi așteaptă jocul pentru amuletă care se va finaliza cu o nouă imunitate. Pentru că doar trei echipe se califică la joc, prezentatoarea le-a dat o nouă misiune.

„Țara asta are o sumedie de povești cu pirați. Cei mai cunoscuți și temuți pirați filipinezi se numeau moro și locuiau în insulele din sudul țării. În secolul 16, începea o poveste tumultoasă între acești pirați și puterea colonială. În acest episod vom dedica câteva misiuni acestor eroi. Mi se pare intriga potrivită pentru o cursă pentru a doua imunitate”, a dezvăluit prezentatoarea, care le-a împărțit concurenților niște casete.

„Pentru a începe cursa va trebui să aflați ce este înregistrat pe această casetă. Adică locația jocului! Acolo vă voi aștepta eu. Cel puțin pe primele trei perechi. Va trebui să găsiți niște casetofoane în piața publică din oraș. (...) Va trebui să ascultați caseta pentru a afla indiciul. Mâine, după joc, ne întâlnim cu toții. De obicei, după al doilea joc, cei care au câștigat fac ordinea plecării. Câștigați o amuletă de 1.000 de euro, plecați cu niște minute înaintea celorlalți și faceți ordinea plecării”, a adăugat Irina Fodor, dând apoi startul probei.

