Asia Express sezonul 8, 21 septembrie 2025. Ce pedeapsă au primit Anda Adam și Joseph, după ce au fost salvați de la eliminare

Anda Adam și soțul ei, Joseph, au primit o pedeapsă în ediția 9 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, după ce au fost salvați de la eliminare de insigna verde. Irina Fodor le-a făcut o surpriză neașteptată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 21 Septembrie 2025, 22:00 | Actualizat Duminica, 21 Septembrie 2025, 21:41

Cel de-al treilea stage din Asia Express a început în forță pentru echipe, în mod special pentru Anda Adam și Joseph. Pentru că au fost salvați de la eliminare în urmă cu o etapă, aceștia au primit o pedeapsă.

„Mai am o treabă. Știți că avem o pereche cu insigne verzi. Nu putem să-i lăsăm așa singuri, pentru că întotdeauna există și o pedeapsă”, i-a anunțat Irina Fodor după ce a oferit informații despre proba de astăzi.

Alături de cine vor merge în cursă Anda Adam și Joseph în ediția 9 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 21 august 2025

Toți concurenții au rămas cu gurile căscate atunci când au văzut cine își face apariția în fața lor. Anda Adam și soțul ei, Joseph, au fost luați prin surprindere de prezența extravagantă a Partriciei Vargas.

Prezentatoarea TV a ținut să specifice faptul că „pedeapsa” îi poate încurca sau ajuta pe artistă și partenerul său.

„Soțul cred că o să vrea mereu medalia verde. Nu știu dacă faci bine ce faci! (...) Are și un troler după ea, mi se face rău!”, a dezvăluit Anda Adam.

„După ce și-a făcut apariția în fața noastră am observat umerii definiți, vocea, degetele mai groase și gâtul accentuat. Ne-am dat seama că nu este o ea, ci un el”, a remarcat Karmen Simionescu.

„Cine se bucură, cine nu se bucură, nu facem noi comentarii, mie îmi plăcea cum arăta! Poate îi cereți cizmele împrumut când pleacă, că îmi plac!”, a spus Raluca Bădulescu.

Deși au plecat în cursă cu o a treia persoană, Anda Adam și Joseph au fost încrezători în strategiile lor. Aceștia au sperat că Patricia Vargas îi va ajuta măcar la autostop, o misiune destul de dificilă în Asia Express - Drumul Eroilor.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

