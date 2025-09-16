Asia Express sezonul 8, 15 septembrie 2025. Concurenții și-au căutat singuri cazare. În ce condiții au dormit Anda Adam și Joseph

În ediția șase Asia Express, de pe 15 septembrie 2025, miza a fost imunitatea mare a etapei. După o cursă cu mult suspans, doar o echipă s-a bucurat pe deplin la careu! Pentru restul, a urmat o probă pentru calificarea la jocul de amuletă de mâine. La final, cazarea le-a dat unora mari bătăi de cap.

Ediția șase a emisiunii Asia Express a debutat cu un apel neașteptat pentru concurenții de pe Drumul Zeilor. Pentru a afla adresa unde se desfășura prima probă a cursei pentru imunitate, echipele au fost nevoite să afle care e semnificația razelor de soare de pe steagul filipinez. Iată ce a urmat!

Asia Express sezonul 8, 15 septembrie 2025. Concurenții au învățat cum se realizează costumele tradiționale filipineze din frunze de ananas

Pentru prima probă din cursa pentru marea imunitate a etapei, concurenții au trebuit să îi ajute pe localnicii care produc mătasea de ananas, materialul din care este realizat costumul național filipinez (barong).

Procesul s-a desfășurat în mai multe etape. Pentru început, echipele au trebuit să extragă fibra din trei frunze de ananas, cu ajutorul unei farfurii de porțelan.

Pentru că au ajuns primele la adresă, perechile Emil Rengle și Alejandro, respectiv Alina Pușcău și Cristina au descoperit cum se țese acest fir extras din frunza de ananas, sub supravegherea unui judecător. Procesul le-a dat mari bătăi de cap tuturor concurenților.

„Decât să lucrez atât pentru o cămașă, mai bine merg în sânii goi”, a mărturisit Cristina.

Asia Express sezonul 8, 15 septembrie 2025. Cum s-au descurcat concurenții la probele din ferma cu nuci de cocos

Pentru următoarea misiune, concurenții Asia Express au trebuit să ajute o familie de localnici la extragerea produsului numit kopra (carne de nucă de cocos), dar și la extragerea firelor care sunt folosite pentru a face mături. În total, ei au avut de obținut 15 kopra din nucă de cocos și 30 de fire pentru mături din două frunze de palmier.

Și de această dată, Emil Rengle și Alejandro au avut un avans fantastic. Deși se aflau pe locul doi în acest moment al cursei, Alina Pușcău și Cristina s-au împotmolit la ruperea crengilor din cocotier.

Între timp, Mara Bănică și Serghei Mizil abia reușiseră să ia mașina de la autostop, iar Raluca Bădulescu a fost transportată cu mașina medicală, ceea ce i-a oferit răgaz să se mai recupereze.

După ce au terminat și această etapă, Emil Rengle și Alejandro au aflat următoarea misiune.

„Nuca de cocos este atât de importantă în Filipine încât i s-a închinat și o melodie. Misiunea voastră este să faceți propriul vostru videoclip, cântând această melodie și creând propria coregrafie. În cutie aveți recuzită, nuci de cocos, două pălării și o boxă, cântecul și versurile. Căutați încă trei localnici în zonă, doi care să danseze cu voi și unul care să filmeze. Trimiteți clipul ca să vă dau locația unde vă aștept”.

În timp ce Emil Rengle și Alejandro se porniseră deja către autostop, ceilalți concurenți fie abia ajungeau la fermă, fie erau la etapa desfacerii nucilor de cocos. În urma lor au venit Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, dar și Karmen Simionescu cu Olga Barcari.

„Cea mai grea probă”, a zis Serghei Mizil, care a dus lupte grele în încercarea de a rupe frunzele din cocotier.

La autostop, însă, Emil Rengle și Alejandro nu au mai avut la fel de mult avânt, iar Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au reușit să îi prindă din urmă, găsind o mașină mult mai repede. Cele două echipe au ajuns aproape în același timp la școala unde au trebuit să învețe cântecelul de copii și coregrafia.

Într-un final, Emil Rengle și Alejandro au reușit să bifeze primii și această misiune și să trimită filmulețul către Irina Fodor.

Asia Express sezonul 8, 15 septembrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare din a doua etapă. Ce anunț a făcut Irina Fodor

În timp ce Raluca Bădulescu și Florin se aflau încă în junglă, scoțând fibrele din frunză și miezul din nucă, celelalte perechi se întreceau să ajungă în Parcul Eroilor, locul unde se afla Irina Fodor.

La careu, frumoasa prezentatoare a dezvăluit clasamentul după această zi extenuantă: „Pe locul patru au ajuns la mine Karmen și Olga. Pe locul trei sunt Gabi și Dan. Pe locul cinci Anda și Joseph. Locul șase Alina și Cristina, iar locul doi Alex și Ștefan. Raluca și Florin sunt pe locul opt. Imunitatea a fost câștigată de Emil și Alejandro. Mara și Serghei pe locul șapte”.

Așadar, Emil Rengle și Alejandro au câștigat imunitatea mare a celei de-a doua etape. Pentru restul echipelor, cursa a continuat. Irina Fodor i-a anunțat că îi așteaptă jocul pentru amuletă care se va finaliza cu o nouă imunitate. Pentru că doar trei echipe se califică la joc, prezentatoarea le-a dat o nouă misiune.

„Țara asta are o sumedie de povești cu pirați. Cei mai cunoscuți și temuți pirați filipinezi se numeau moro și locuiau în insulele din sudul țării. În secolul 16, începea o poveste tumultoasă între acești pirați și puterea colonială. În acest episod vom dedica câteva misiuni acestor eroi. Mi se pare intriga potrivită pentru o cursă pentru a doua imunitate”, a dezvăluit prezentatoarea, care le-a împărțit concurenților niște casete.

„Pentru a începe cursa va trebui să aflați ce este înregistrat pe această casetă. Adică locația jocului! Acolo vă voi aștepta eu. Cel puțin pe primele trei perechi. Va trebui să găsiți niște casetofoane în piața publică din oraș. (...) Va trebui să ascultați caseta pentru a afla indiciul. Mâine, după joc, ne întâlnim cu toții. De obicei, după al doilea joc, cei care au câștigat fac ordinea plecării. Câștigați o amuletă de 1.000 de euro, plecați cu niște minute înaintea celorlalți și faceți ordinea plecării”, a adăugat Irina Fodor, dând apoi startul probei.

Asia Express sezonul 8, 15 septembrie 2025. Ce echipe au ajuns primele la Irina Fodor și s-au calificat la jocul de amuletă

Primii care au identificat mesajul de pe casetă au fost Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. În timp ce ai au fost mai rapizi și norocoși, ceilalți au avut ghinion și au întâmpinat probleme tehnice. După 30 de minute, au găsit indiciul de pe casetă și Karmen Simionescu cu Olga Barcari. Dan Alexa și Gabriel Tamaș au aflat și ei că trebuie să ajungă în Port of Pansol.

Fotbaliștii au avut extrem de mare noroc la autostop. După ce au găsit o mașină de poliție care să îi ducă la drumul principal, tot autoritățile au fost cele care le-au găsit celor doi un alt mijloc de transport. Deși traficul a fost unul infernal, Gabi și Dan Alexa au reușit să ajungă primii la steag chiar înaintea Irinei Fodor, care a rămas blocată din cauza aglomerației.

După ei, pe locul doi, au ajuns Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. A treia echipă care a sosit la Irina Fodor și care s-a calificat, de altfel, la jocul de amuletă de mâine au fost Mara Bănică și Serghei Mizil.

Cele trei perechi au primit din partea Irinei coșulețul de la Kaufland, cazare, dar și câte o broșură despre pirați pe care vor trebui să o studieze până la jocul de mâine.

Între timp, celelalte echipe au fost nevoite să își caute singure cazare. Anda Adam și Joseph au simțit că trăiesc cursa infinitului în încercarea de a găsi un loc unde să înnopteze. După ce s-au perindat pe la mai multe case, unde fie s-au izbit de refuzuri, fie nu le-a convenit spațiul, ei au ajuns într-o sală de conferințe din clădirea primăriei. Artista și soțul ei au rămas oripilați când au văzut că pe jos mișunau gândaci de vreo șase centimetri.

„Nici bine nu deschid ușa... Cine mă întâmpină... Un mare gândac, cu antene, scârbos”, a povestit Anda Adam la testimoniale.

Pentru că nu aveau paturi și nici pe jos nu puteau să doarmă, având în vedere condițiile, Anda Adam și soțul ei au fost nevoiți să se culce pe o masă și pe un scaun.

„Eu am decis să-mi scot sacul (...) Pe masă stau doar morții...”, a zis artista, iar soțul ei a completat: „Și eu am decis să dorm pe un scaun lângă tine”.

