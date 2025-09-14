Asia Express sezonul 8, 14 septembrie 2025. Serghei Mizil a răbufnit la proba de pe calea ferată. Gestul făcut de Mara Bănică

În ediția cinci a emisiunii Asia Express, difuzată pe 14 septembrie 2025, echipele s-au întrecut pentru calificarea la jocul de amuletă. În timpul misiunii alerte, Mara Bănică și Serghei Mizil au avut parte de un episod tensionat.

După ce au vâslit spate în spate pe caiac și au făcut cunoștință cu drezina, un vehicul ușor care servește la transportul de produse pe linia ferată, concurenții au trebuit să împartă diverse alimente la filipinezii care locuiau în preajma liniei de tren.

Cu cinci ciorchine de banane la ei, aceștia s-au aventurat pe calea ferată, care reprezenta și un pericol, având în vedere că pe acolo circulau și trenuri. După ce au dus bananele la prima casă și au primit la schimb ouă, găini, jackfruit și alte bunătăți, perechile au fost anunțate că trebuie să se ferească, deoarece pe calea ferată va trece un tren.

În timp ce Serghei Mizil a ascultat indicațiile primite, Mara Bănică, competitivă din fire și prinsă în jocul care îi putea aduce amuleta, a omis să se dea pe margine. În acel moment, localnicul care era cu ei a intervenit și a dat-o într-o parte. Acest lucru l-a speriat extrem de tare pe Serghei Mizil, care nu s-a mai putut controla și a țipat la colega sa.

„Te împinge omul a treia oară!”, a strigat acesta.

„Ești nebun! Ești isteric! Eu știu să merg pe stradă! Te sperii tu și trebuie să mă sperii și eu”, a răspuns răspicat Mara Bănică, iar la testimoniale a adăugat că nu i-a plăcut tonul lui Serghei Mizil.

„Eu sunt idiot și că nu-mi văd de treaba mea. Să stea să o calce. Nu mai are nicio importanță modul. Era zgomot, am strigat <<Pleacă!>>. Te-ai uitat la mine, te-ai așezat jos, am zis <<Pleacă!>>. Te-ai ridicat că știi tu unde trebuie să stai”, a explicat Serghei Mizil la testimoniale.

„Eu diseară am plecat! Un cuvânt nu mai scot! Nu mai vorbim nimic!”, a zis concurentul, după ce au urcat din nou în drezină.

„E o tensiune la cursele astea. Nu cred că suntem singurii care ne-am ciondănit sau care am avut o situație”, a mai zis Mara Bănică la testimoniale, iar Serghei Mizil a adăugat: „Din punctul meu de vedere, n-am nicio tensiune. Am venit să mă distrez. Nu vin să stau stresat, nu vin să stau nervos”.

„Nu intră în competiție. Eu îmi doresc să fiu între primele echipe, iar el a venit să se distreze, nu să fie în această competiție (...) Eu, dacă greșesc un plic sau dacă nu citesc ceva sau dacă nu sunt atentă, e o presiune continuă”, a mai spus jurnalista.

„Nu ne-am certat niciodată. O ceartă tâmpită, din nimic. Sunt și zile de astea”, a adăugat Mara Bănică.

Vezi momentul video aici:

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și în AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seul, destinația finală a acestui sezon.