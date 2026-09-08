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Asia Express sezonul 9, 8 septembrie 2026. What’s UP și soția lui au avut nevoie de ajutor medical. Cum au reacționat

What’s UP și soția lui au avut nevoie de ajutor medical în ediția din 8 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii. Descoperă cum au reacționat cei doi când a apărut medicul.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 21:50 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 21:54
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Descoperă cum au reacționat cei doi concurenți la Asia Express-Drumul Mătăsii | Antena 1
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După o zi plină de provocări, misiuni dificile, grija autostopului și situații neprevăzute, concurenții au reușit să își găsească un loc de cazare, având astfel ocazia de a se odihni. Acesta a fost momentul în care What’s UP și soția lui au avut nevoie de ajutor medical. Descoperă în rândurile de mai jos cum au reacționat cei doi atunci când au dat cu ochii de medic, în ediția din 8 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii.

What’s UP și soția lui au avut nevoie de ajutor medical, la Asia Express-Drumul Mătăsii. Cum au reacționat când a venit medicul

Nu mai este o noutate faptul că Drumul Mătăsii se dovedește a fi unul extrem de dificil. După ce au reușit să rezolve misiunea de a descoperi denumirile celor 12 locații indicate pe o hartă a Uzbekistanului, echipele au pornit la drum și s-au întrecut spre noua locație indicată de Irina Fodor. Acolo, la locul de amuletă s-au calificat doar primii concurenți ajunși. Și fiindcă ei nu s=au regăsit printre cei norocoși, What’s UP și soția lui au fost nevoiți să continue drumul și să își caute un loc de cazare.

De îndată ce au găsit niște gazde primitoare, cei doi s-au dezbrăcat și au solicitat ajutorul unui medic.

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„S-a mai dus o zi din viața noastră. Zilele acasă trec și le cheltui întruna, experiențe noi nu prea, se cam repetă totul la fel. Aici, aici nu e nimic la fel, niciun minut, nicio oră”, a zis artistul.

What’s UP și Miky la Asia Express-Drumul Eroilor

What’s UP și Miky la Asia Express-Drumul Eroilor

„Am așteptat-o pe doamna doctor, pentru că noi, plecând puțin bolnăviori de acasă, am considerat că trebuie să îi cerem ajutorul pentru a ne puțin pe picioare cu niște vitamine sau ceva, în sensul acesta”, a zis soția cântărețului, la testimonial.

Un detaliu inedit a fost faptul că, atunci când a apărut medicul să le acorde ajutor de specialitate, cei doi au ales să rămână optimiști și să înceapă să cânte.

imagine cu medicul si What’s UP la asia express

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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