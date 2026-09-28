Mirela Vaida a dezvăluit la Asia Express ce face Maria Dragomiroiu cu părul după ce se tunde. Obiceiul artistei este unul neobișnuit.

Maria Dragomiroiu nu-și aruncă niciodată părul după ce se tunde. Mirela Vaida a dezvăluit ce face artista cu el: „Îl îngroapă în…” | Instagram/Antena1

Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică populară din România, iar podoaba sa capilară a devenit, de-a lungul anilor, una dintre cele mai recognoscibile trăsături ale sale. Părul lung și bogat al artistei a atras de nenumărate ori atenția, însă puțini ar fi bănuit ce obicei are Maria Dragomiroiu atunci când decide să se tundă.

Maria Dragomiroiu nu-și aruncă niciodată părul după ce se tunde

Un detaliu mai puțin cunoscut despre artistă a ieșit la iveală în timpul unei ediții Asia Express. Mirela Vaida a povestit despre un obicei pe care Maria Dragomiroiu îl respectă de mult timp și care are legătură chiar cu firele de păr pe care le taie.

De-a lungul timpului, Maria Dragomiroiu a vorbit despre importanța părului său și despre ritualurile pe care le respectă pentru a-l păstra sănătos. Artista este cunoscută pentru faptul că are o podoabă capilară impresionantă, iar felul în care și-a îngrijit părul a stârnit de multe ori curiozitatea celor care o urmăresc.

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Ce face Maria Dragomiroiu cu părul după ce se tunde

În cadrul discuției de la Asia Express, Mirela Vaida a dezvăluit un detaliu surprinzător despre Maria Dragomiroiu. Potrivit acesteia, artista nu aruncă pur și simplu firele de păr după ce se tunde, ci are un obicei aparte pe care îl respectă de fiecare dată.

Mai exact, părul tăiat este îngropat în pământ. Gestul are, pentru Maria Dragomiroiu, o semnificație aparte și este legat de ideea că părul se poate regenera și că acest ritual ar contribui, simbolic, la regenerare.

Mirela Vaida a povestit că artista obișnuiește să-și îngroape părul în grădină, lângă un copac. Obiceiul a stârnit reacții și curiozitate în rândul celor care au auzit povestea, mai ales pentru că este unul neobișnuit și diferit de ritualurile de îngrijire pe care le au, în mod obișnuit, vedetele.

Ritualul pe care îl respectă de ani de zile

Nu este singurul lucru neobișnuit despre rutina Mariei Dragomiroiu. Mirela Vaida a mai dezvăluit că artista acordă o atenție deosebită modului în care își îngrijește părul și folosește inclusiv metode tradiționale.

Potrivit poveștii relatate în emisiune, Maria Dragomiroiu își spală părul cu un săpun făcut în casă, iar după ce se tunde, păstrează firele tăiate pentru a le îngropa în pământ.

Povestea a devenit rapid una dintre dezvăluirile care au atras atenția în timpul ediției Asia Express, mai ales datorită contrastului dintre imaginea spectaculoasă a artistei și obiceiul simplu, aproape desprins din tradițiile de odinioară.

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Secretul părului lung al Mariei Dragomiroiu

Părul Mariei Dragomiroiu a devenit, practic, o parte din imaginea sa publică. Artista a apărut de-a lungul carierei cu aceeași podoabă capilară impresionantă, iar lungimea și volumul acesteia au făcut-o ușor de recunoscut.

De această dată, însă, atenția s-a mutat de la aspectul spectaculos al părului la ritualul pe care artista îl respectă atunci când se tunde. Dezvăluirea făcută de Mirela Vaida i-a făcut pe telespectatorii Asia Express să afle o latură mai puțin cunoscută a artistei.