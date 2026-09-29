Damian Drăghici s-a căsătorit! Primele imagini după ce a spus „DA”. „De ieri e oficial”

Damian Drăghici și Cristina Stroe au făcut pasul cel mare după mai mulți ani de relație. Cei doi s-au căsătorit civil, iar artistul a împărtășit vestea cu urmăritorii săi din mediul online.

Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit. Primele imagini după cununie

Damian Drăghici și Cristina Stroe și-au oficializat relația după o poveste de dragoste de mai mulți ani. Cununia civilă a avut loc luni, 28 septembrie 2026, iar cei doi au ales să păstreze discreția în jurul evenimentului, conform www.libertatea.ro.

Ulterior, artistul a publicat imagini în care apare alături de Cristina Stroe. Îmbrăcați în alb și vizibil fericiți, cei doi și-au arătat verighetele în fața camerei: „Ce să mai zic… de ieri E OFICIAAAL 💍 și în fața legii și în fața lui Dumnezeu”, a transmis Damian Drăghici în mediul online.

Cei doi au ales și un mod inedit de a marca momentul. Într-una dintre imaginile făcute publice apar la pizza, iar pe cutie poate fi observat mesajul „Just Married”, alături de data cununiei: „Voi ce faceți în zilele de luni? P.S. de data asta n-am mai zis ok. Am zis DA!”, este un alt mesaj publicat cu această ocazie.

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Damian Drăghici și Cristina Stroe formează un cuplu din 2017

Povestea de dragoste dintre Damian Drăghici și Cristina Stroe a început în urmă cu mai mulți ani. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul muzicii și au colaborat profesional înainte de a deveni un cuplu.

Damian Drăghici și Cristina Stroe sunt împreună din anul 2017, conform www.a1.ro. Relația lor a evoluat rapid, iar în 2018 artistul a cerut-o în căsătorie pe partenera lui în cadrul unei emisiuni de televiziune.

La momentul respectiv, Damian Drăghici mărturisea că întâlnirea cu Cristina Stroe i-a schimbat radical viața. Cei doi nu împart doar viața de familie, ci și pasiunea pentru muzică. De-a lungul anilor, au colaborat în mai multe proiecte și au urcat împreună pe scenă.

Damian Drăghici și Cristina Stroe au împreună un băiat

Relația lor a devenit și mai puternică odată cu venirea pe lume a fiului lor, Andrei. Băiețelul s-a născut la începutul anului 2019, conform www.antenastars.ro.

Damian Drăghici a vorbit în trecut despre schimbările pe care le-a adus în viața sa apariția lui Andrei și a mărturisit că experiența de a deveni din nou tată l-a schimbat profund.

Deși cererea în căsătorie a avut loc încă din 2018, Damian Drăghici și Cristina Stroe au ales să facă acum pasul oficial. După mai mulți ani împreună și după ce și-au întemeiat o familie, cei doi și-au oficializat relația, iar imaginile publicate cu această ocazie surprind bucuria momentului.

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