Ce au făcut Irina și Răzvan Fodor înainte ca prezentatoarea să plece în Asia Express: „După atâția ani, despărțirea tot doare”

Cu câteva zile înainte ca Irina Fodor să plece la filmările unui nou sezon de Asia Express, ea și soțul ei au petrecut câteva momente împreună la mare, unde au pus țara la cale pentru urmăatoarea perioadă. „Ne-am luat două zile de noi doi, ca niște oameni maturi și responsabili”, a transmis soțul prezentatoarei.

Publicat: Luni, 23 Martie 2026, 11:46 | Actualizat Luni, 23 Martie 2026, 12:01
Răzvan Fodor și Irina Fodor au petrecut timp împreună înainte d eplecarea prezentatoarei în Asia Express | Antena 1

Răzvan Fodor a mărturisit că, deși sunt câțiva ani de când soția părăsește continentul pentru filmările Asia Express, nu s-a obișnuit cu despărțirea, care e în continuare dureroasă.

Soțul Irinei Fodor a publicat pe rețelele sociale imagini cu ei la malul mării și a precizat că în cele 2 zile petrecute acolo au pus la punct „strategii” pentru perioada în care ea va fi plecată în Asia Express.

Ce au făcut Irina și Răzvan Fodor înainte de plecarea prezentatoarei în Asia Express

„Pleacă franțuzoaica mea în Asia Express, în câteva zile. După atâția ani, despărțirea tot doare… doar că acum știu exact cât. Mult.

Așa că ne-am luat două zile de “noi doi”, ca niște oameni maturi și responsabili: mâncăm bine, bem un vin, ne facem planuri serioase… și apoi le uităm după al doilea pahar.

Punem la punct strategii pentru perioada în care ea lipsește: eu – să supraviețuiesc, ea – să nu își cumpere chinezării. Simplu.

Glumesc (doar puțin). Adevărul e că o să-mi lipsească rău. Dar o știu: se întoarce cu povești, cu energie și cu aceeași capacitate de a-mi da peste cap toată liniștea.

PS: Pentru cei care se întreabă unde dispare: Uzbekistan și China. Frumos, dar deloc ușor”, a transmis Răzvan Fodor pe rețelele sociale.

Asia Express Sezonul 9 pornește pe Drumul Mătăsii, prin Uzbekistan și China

Sezonul cu numărul nouă Asia Express pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică care îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

România este a doua țară din lume care va descoperi China prin intermediul celor nouă echipe din această cursă. Opt etape din acest traseu vor fi dedicate acestei țări, care are atât de multe lucruri de oferit!

Provocările sezonului nouă vor și mai neaşteptate pe această rută: concurenţii nu se vor confrunta doar cu tradiţii şi probe clasice, nu vor face cunoștință doar cu peisaje idilice și tradiții de demult, ci vor fi puși și în fața unor sisteme ultra moderne — de la oraşe extrem de dezvoltate la soluţii high‑tech, care vor ridica semne de întrebare din foarte multe puncte de vedere. Va fi despre adaptabilitatea într‑o lume în care tradiţia şi inovaţia se intersectează la tot pasul.

Asia Express sezonul nouă — Drumul Mătăsii – va readuce la viaţă ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul şi Vestul, arătând cum influenţele comerciale, culturale şi tehnologice continuă să modeleze oamenii şi spaţiile pe care le traversează. Drumul Mătăsii nu a conectat doar continentele, a remodelat însăși călătoria umană, lăsând o moștenire atât de profundă încât lumea nu a mai fost la fel. Acest lucru îl promite și experiența din Asia Express. O călătorie care schimbă perspective, o călătorie după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

Asia Express Sezonul 9 pornește pe Drumul Mătăsii, prin Uzbekistan și China
Asia Express Sezonul 9 pornește pe Drumul Mătăsii, prin Uzbekistan și China
