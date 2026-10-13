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Cine a câștigat imunitatea la Asia Express! Echipa care a ajuns prima la Irina Fodor și a scăpat de emoțiile următoarei curse

O cursă contra cronometru, emoții și un rezultat care a schimbat totul la Asia Express. Cine a ajuns în fața Irinei Fodor și ce s-a întâmplat apoi.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 23:20 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 23:23
Cine a câștigat imunitatea la Asia Express! Echipa care a ajuns prima la Irina Fodor și a scăpat de emoțiile următoarei curse | Antena 1
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Prima echipă care a ajuns la Irina Fodor în cursa din această etapă a emisiunii Asia Express a fost formată din Maya și Alexuc. Deși cei doi concurenți au reușit să ajungă primii la prezentatoarea emisiunii, victoria nu era încă asigurată.

Ce echipă a câștigat imunitatea la Asia Express

Miza a fost una importantă, deoarece imunitatea urma să fie câștigată de prima echipă care reușea să se reunească în fața Irinei Fodor.

Astfel, Maya și Alexuc au fost nevoiți să aștepte și să vadă dacă partenerii lor vor reuși să ajungă la timp. Tensiunea a crescut pe măsură ce celelalte echipe au avansat în cursă, fiecare concurent încercând să ajungă cât mai repede la destinație. Pentru participanți, fiecare minut a contat, iar rezultatul putea schimba complet parcursul lor în competiție.

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Ce echipă a ajuns pe locul doi la Irina

Cea de-a doua echipă care a ajuns în fața Irinei Fodor a fost formată din Connie Preda și Mirela Retegan. Odată cu sosirea lor, Maya și Mirela au devenit prima echipă reunită în fața prezentatoarei și au obținut imunitatea etapei.

Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât Mirela Retegan nu se aștepta să câștige acest avantaj. După efortul depus pe parcursul cursei, rezultatul a venit ca o adevărată ușurare pentru concurente, care au reușit să își asigure un loc ferit de emoțiile eliminării din această etapă.

Momentul a avut o încărcătură emoțională aparte pentru Maya, care a vorbit la testimoniale despre efortul depus de partenera sa de echipă și despre dorința de a continua aventura împreună.

„Mama astăzi a luptat și s-a chinuit pentru mine. Pentru a continua să avem experiența asta împreună”, a spus Maya la testimoniale.

Ulterior, Maya i-a mulțumit lui Alexuc pentru efortul depus în cursă, apreciind implicarea acestuia în încercarea de a ajunge la Irina Fodor.

Cursa continuă pentru celelalte echipe

Imediat după acest moment, în fața Irinei Fodor au ajuns și alte echipe. Pentru celelalte echipe, competiția a continuat sub presiunea timpului și a provocărilor de pe Drumul Mătăsii.

Imunitatea câștigată de Maya și Mirela le oferă celor două concurente un avantaj important și le ferește de cursa pentru ultima șansă.

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