Cine este, cum arată și cu ce se ocupă sora Ralucăi Bădulescu. Puțini au văzut-o pe Ioana

Raluca Bădulescu participă alături de fostul ei soț, Florin Stamin, la Asia Express - Drumul Eroilor. Iată cine e și cum arată sora concurentei!

Publicat: Miercuri, 10 Septembrie 2025, 14:20 | Actualizat Miercuri, 10 Septembrie 2025, 15:25
Raluca Bădulescu este cunoscută de toată lumea și nu mai are nevoie de nicio prezentare, dar puțini sunt cei care știu că vedeta are o soră mai mică. Deși se afișează rar împreună pe rețelele de socializare, cele două au o relație extrem de apropiată. Iată cum arată Ioana Bădulescu!

Citește și: Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil

Ioana Bădulescu a ales să stea departe de lumina reflectoarelor și apare rar în public alături de sora ei. Ioana este psihoterapeut, iar Raluca Bădulescu apelează la sora ei atunci când are nevoie.

„Ioana mă ajută enorm, este cea mai bună soră pe care o poate avea cineva. Este sora înțeleaptă. Este genială, strălucitoare, omul care pe mine mă sfătuiește de fiecare dată. Este un psihoterapeut extraordinar. Ca orice om, am probleme, întrebări, ea mă cunoaște cel mai bine”, a declarat Raluca Bădulescu pentru Revista Viva.

Raluca Bădulescu se mândrește cu părinții săi, cu care are o relație specială. Deși sunt despărțiți, aceștia i-au fost un sprijin real și l-au crescut pe fiul ei, Alex.

„Alex este crescut de părinții mei, părinții mei sunt și părinții lui, așa cum eu le spun mama și tata, așa le spune și el bunicilor lui. Nu pot decât să le mulțumesc părinților pentru tot ce au făcut și fac pentru noi. Sunt absolut minunați și îi ador! (…) Știu sigur că sunt mândri de mine și că eu sunt binecuvântată că îi am ca părinți”, a mai spus concurenta Asia Express pentru sursa citată mai sus.

Citește și: Cum arată tatăl Calinei Roman de la Asia Express. Imagine rară cu bărbatul cu care Catinca Roman s-a iubit

Motivul pentru care Raluca Bădulescu a fost la un pas să nu mai participe la Asia Express

În noul sezon Asia Express, Raluca Bădulescu face echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț. Mulți telespectatori și fani de-ai Ralucăi așteaptă cu sufletul la gură să vadă dinamică dintre cei doi foști soți în show-ul care promite aventură și adrenalină.

Vedeta a dezvăluit, la un moment dat, că un accident aparent banal ar fi putut să o împiedice de la participarea în emisiune. Accidentul casnic era cât pe ce să îi dea planurile peste cap.

Raluca Bădulescu a povestit că purta tocuri de 12 cm și, cum se grăbea să iasă din casă, a alunecat pe jucăria pisicii, a căzut și și-a fracturat o coastă. Deși pare un accident banal, Raluca a povestit cu umorul ei caracteristic că a fost la un pas de a renunța la plecarea în Asia.

„Mi-am fisurat o coastă, da. Ieşeam pe grabă din casă pe tocuri de 12 cm şi am alunecat pe jucăria pisicii. Ştiţi că la mine nu există tocuri sub 12 cm şi, pe grabă fiind, am căzut. Nu am realizat pe loc că mi-am fisurat coasta, dar am zis să merg să-mi fac totuşi o radiografie, deşi nu am avut dureri mari.

Abia atunci am aflat că era vorba despre o coastă de pe spate. Mi-a căzut cerul în cap, m-am tăvălit pe jos. Noroc că m-a liniştit doctorul şi mi-a spus că o să mă refac în timp util, până trebuia să plec la Asia Express”, a povestit aceasta pentru Cancan.

Raluca Bădulescu a avut noroc și s-a recuperat mai repede decât credea, reușind astfel să plece în Asia acolo unde formează echipă cu Florin Stamin.

