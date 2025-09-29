Concurenții Asia Express, cu oalele de supă prin Vietnam, spre marea imunitate. Emisiunea, din nou lider de audiență

Prima etapă din Vietnam a început în forță aseară pe Drumul Eroilor. Concurenții au fost luați prin surprindere de vreme, de cultură, de oameni și de regulile autostopului. Descoperă ce surprize aduce ediția din 29 septembrie 2025.

Nimic nu a fost ușor și nimic nu pare a fi simplu în această țară. Primul joc de amuletă din această etapă a fost câștigat de Ștefan și Alex, după o confruntare lungă și complicată, plină de răsturnări de situație. Prima ediție din Vietnam, de pe Drumul Eroilor, a fost lider de audiență pe 28 septembrie 2025.

Difuzată în intervalul 19.59 -23.56, aceasta a obținut la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani o audiență medie de 5.1 puncte de rating și 19.8% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.2 puncte de rating și 16.1% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2 a obținut 4 puncte de rating și 12.4% cotă de piață. În minutul de aur, 21.21, peste 1 milion de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

Cursa pentru prima imunitate din Vietnam continuă în această seară, de la 20:30, la Antena 1. Concurenții vor avea parte de o misiune inedită, cu specific local, care îi va purta prin piețele și plantațiile din nordul țării. Aventura începe cu faimoasa supă Banh Da Cua, preparată dintr-un ingredient periculos – Mantis. Doamna Hang le va găti supa de care vor avea nevoie mai târziu, însă concurenții trebuie să-și plătească datoriile ajutând vânzătorii din Piața Tam Bac. De la curățatul ouălor balut, până la aranjarea fructelor și tăițeilor sau sculptarea ananasului în formă de bufniță, fiecare sarcină le va testa atenția la detalii și răbdarea. Tot ce reușesc să pregătească devine dar pentru o familie care îi așteaptă la următoarea misiune. Acolo, concurenții vor descoperi cât de important este tutunul pentru economia locală și vor fi puși la treabă într-o plantație. Vor trebui să recolteze 10 kilograme de frunze de tutun, respectând cu strictețe regulile și marja impusă – altfel riscă penalizări.

O seară plină de tensiune, cultură autentică și misiuni neașteptate îi așteaptă pe telespectatori, de la 20:30, pe Antena 1.

