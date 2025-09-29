Interviu Emil Rengle și Alejandro Fernandez. Care e secretul echipei lor în Asia Express. Ce mesaj au transmis despre relația lor

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au pornit pe Drumul Eroilor cu multă pozitivitate și energie. Iată ce au spus în exclusivitate pentru a1.ro despre pregătirile de dinainte de concurs.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au uimit telespectatorii cu reziliența lor în cadrul celui mai dur show tv, Asia Express - Drumul Eroilor. Celebrul coregraf, Emil Rengle, și cântărețul, Alejandro Fernandez, au demonstrat pe parcursul emisiunii că sunt un cuplu puternic, competitiv și plin de empatie.

Citește și: Interviu cu Raluca Bădulescu și Florin Stamin. Ce spun cei doi concurenți Asia Express despre cumetriile de pe Drumul Eroilor

Ce au dezvăluit Emil Rengle și Alejandro Fernandez despre pregătirea de dinainte de a pleca pe Drumul Eroilor

Emil și Alejandro au cucerit telespectatorii cu energia, competitivitatea și naturalețea lor. În exclusivitate pentru a1.ro, cei doi au vorbit despre parcursul la Asia Express - Drumul Eroilor, pregătirile pentru show, reacțiile pe care le-a stârnit echipa lor și schimbările din cuplul lor după emisiune.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez formează un cuplu și o echipă puternică și bine sudată. Care a fost, de fapt, secretul lor în Asia Express - Drumul Eroilor

„Secretul nostru”, spune Alejandro. „Trebuie să menții energia [echipei]. Pentru că în astfel de show-uri sunt foarte multe energii, multe emoții, multe lucruri care se întâmplă în același timp în spatele camerei. Și cred că pentru a avea succes și a fi liniștit trebuie să îți păstrezi propria energie, să știi tot timpul care este țelul tău! De acord?”

„De acord”, confirmă Emil. „Dar, în același timp, nici noi nu am știu în ce ne băgăm, habar n-am avut exact cum o să ne desfășurăm, ce o să se întâmple cu noi acolo și cred că, de fapt, pe parcursul emisiunii am descoperit și noi că prin energia asta bună, prin pozitivitate, prin faptul că eram super conectați unul la celălalt, am reușit și să atragem foarte mult noroc în jurul nostru. Realmente, eu cred că prin energia asta bună am reușit să atragem oamenii potriviți, șoferii care voiau să ne ducă unde trebuia să ajungem.”

Citește și: Asia Express sezonul 8, 28 septembrie 2025. Cine a câștigat primul joc de amuletă din Vietnam. Avantaj uriaș pentru învingători

„Și și și... înainte ca show-ul să înceapă, ne-am asigurat că scăpăm de obiceiurile nocive, precum consumul de zahăr, culcatul târziu. Am făcut lucrurile acestea pentru a ne pregăti corpul pentru câteva săptămâni intense”, a explicat Alejandro.

„Da, timp de o lună”, a precizat și Emil. „Înainte de Asia Express, timp de o lună noi am avut dietă strictă, ne-am dus la sală, am dormit cel puțin opt ore pe zi și chiar ne-am dus super bine pregătiți. Eram foarte entuziasmați!”

„Și după o săptămână, gata cu tot!” râde Alejandro.

Sezonul acesta au fost mult aduse în discuție cumetriile. De care echipă s-au apropiat cel mai mult pe Drumul Eroilor

„Din start am fost cei mai apropiați de Raluca și de Florin, penru că suntem prieteni cu ei și... adică mai mult cu Raluca, pe Florin l-am descoperit în emisiune și ne-am îndrăgostit iremediabil de amândoi, de relația lor, de felul în care se susțin cei doi”, răspunde Emil. „Florin este un erou și a fost atât în emisiune, cât și în viața reală. Este un om extraordinar de bun și are sens de ce el și cu Raluca au făcut o pereche și în viața reală, nu doar în Asia Express, pentru că amândoi sunt inimoși, foarte open-minded, ne-au iubit, ne iubim. Sunt regii și reginele tuturor și, pur și simplu, n-am cuvinte să-i descriu cât de frumoși sunt ca oameni.”

„Da, Raluca a fost mama noastră pentru două-trei săptămâni și Florin eroul nostru pentru că avea două ghiozdane pe toată durata călătoriei”, a precizat și Alejandro.

„Cum ar zice Raluca dacă ar fi aici acum? Să-i trimitem un mesaj Ralucăi: Te adorăm, te iubim!” i-a transmis Emil.

„Regina, te iubesc! Eu sunt foarte mândru de tine”, îi transmite și Alejandro Ralucăi Bădulescu.

Citește și: Emil Rengle a avut un frate care a murit! Dezvăluirea pe care concurentul Asia Express nu a mai făcut-o până acum

Știe acum Emil Rengle diferența dintre o capră și o oaie. Dar de citit Punguța cu doi bani au apucat să o citească cei doi concurenți Asia Express - Drumul Eroilor

„Știi sau nu?” îl întreagă Alejandro râzând.

„Eu am mai spus asta că atunci când ești oaia neagră a familiei, vrând-nevrând, devii la un moment dat capră. Capră = The GOAT. Adică eu acolo chiar am fost deștept! Nu înțeleg de ce nu se prinde lumea la ce am vrut eu să explic acolo”, glumește Emil Rengle.

„Tu nu ai făcut școala în Ungaria?” îl întreabă Alejandro.

„Am făcut școala în limba maghiară în clasele I-IV. Și atunci când se învățau poveștile acestea populare, și când învățam animalele. Eu am crescut la țară și știu animalele, dar nu am știut neapărat diferența dintre capră și oaie, noroc cu Alejandro care mi-a explicat că oaia are păr, capra n-are păr. Și, de acum încolo, știu. Mă uit după o capră... o oaie epilată, dacă e oaie epilată, înseamnă că e capră”, detaliază Emil.

„Și cucurigu cu doi bani?” îl întreabă Alejandro.

„Punguța cu doi bani? O citim. Promitem s-o citim”, răspunde Emil.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 15 septembrie 2025. Ce echipe au ajuns primele la Irina Fodor și s-au calificat la jocul de amuletă

Cum au reacționat apropiații când i-au văzut la tv. Ce i-a surprins mai tare

„Noi, înainte să intrăm în emisiune, am avut emoții pentru că am citit cometariile și, bineînțeles, am văzut că nu prea ni se acordă foarte multe șanse pentru că suntem un cuplu și ce căutăm în emisiunea asta, nu e pentru noi și așa mai departe. Pornind cu mindsetul acesta cred că ne-am dorit oarecum să ne demonstrăm nouă în primul rând, dar oarecum și oamenilor că aceste etichete nu ne definesc. Și cred că undeva în subconștient, acum uitându-mă la emisiune îmi dau și eu seama, ne-a împins, ne-a fortificat. Am vrut să demonstrăm oamenilor că nu e nimic diferit în iubirea noastră față de alte iubiri care sunt expuse pe tv, că suntem oameni normali, că aceste lucruri n-ar mai trebui să fie subiecte tabu sau de excludere. Suntem acolo și am mers acolo să ne distrăm, să ne simțim bine, să câștigăm cât mai multe probe, cât mai multe amulete. Și asta a fost scopul nostru, focusul nostru în emisiune. Iar prietenii noștri și familia sunt mega mândri de noi!” a menționat Emil Rengle.

„Mama lui Alejandro, Maria, se uită din Anglia”, a completat el.

„Sunt oameni care au văzut emisiunea în Anglia, toți prietenii mei din Londra, în Sevilla, Spania. Se uită în AntenaPLAY. Nu înțeleg ce se întâmplă, dar le place mult”, spune și Alejandro Fernandez.

„În special când comentează Raluca Bădulescu mereu ne scriu: <<Dar ce zice? În ce limbă vorbește? E supărată? E nervoasă? Dar ea face ceva? E comentatoare, e coprezentatoare?>>” a adăugat și Emil.

Citește și: Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 11. Emil Rengle și Alejandro, despre cele mai intense momente de pe Drumul Eroilor

Unii au spus că greutățile din Asia Express a dus la despărțirea lor. Ce mesaj le transmit

„Doamne!” râde Alejandro.

„Noi am spus la un interviu că după Asia Express ne-am dus în vacanță și în acea vacanță ne-am despărțit pentru trei ore pentru că eram atât de mult lipiți unul de celălalt că ne-am dorit spațiu și aer să ne revenim pentru că nonstop eram unul lângă celălalt”, explică Emil ce s-a întâmplat după Asia Express. „Ne-am despărțit pentru acele trei ore. Din aceste trei ore s-au născut titlurile cum că ne-am fi despărțit. Nu ne-am despărțit. Ne iubim mai mult ca oricând. Asia Express ne-a contopit și mai mult ca echipă în viață și, dacă până la Asia Express, credeam că suntem o echipă bună, după Asia Express știm că suntem o echipă bună!”

„Suntem mai puternici după Asia Express”, întărește și Alejandro spusele partenerului său. „L-am văzut pe Emil în diferite momente, trecând prin tot felul de emoții și el m-a văzut pe mine. Și consideră că aceste experiențe te fac mai puternic sau te doboară. Iar pe noi ne-a făcut mai puternici cu siguranță! Suntem încă împreună, foarte îndrăgostiți și vom avea o viață lungă și fericită împreună!”

Citește și: Cum l-a serbat Emil Rengle pe logodnicul său Alejandro. Imaginile postate de coregraf

Asia Express - Drumul Eroilor continuă la Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și în AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.