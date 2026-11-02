Concurenții de la Asia Express, puși la muncă într-un depozit de colete! Ce au fost nevoiți să facă pentru a trece proba

A doua misiune a concurenților plecați pe traseu s-a desfășurat într-un depozit de colete. Iată ce au avut de făcut.

Al doilea joc la care au participat Alin Alexuc, Oana Tomoiagă, Loredana Chivu și Valerie Lungu le-au oferit noi avantaje coechipierilor aflați pe traseu.

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Concurenții de la Asia Express, puși la muncă într-un depozit de colete

În cea de-a doua misiune, Ana-Maria Mocanu, Gabi Toje, Alex Gîlcă și Mirela Vaida au ajuns într-un depozit de colete. Acol au avut de găsit mai multe plicuri ascunse.

Fiecare concurent a fost nevoit să găsească un colet anume: nume, destinație și indicii pentru noi ștapile cu dragoni. Volumul de muncă nu a fost egal, rezultatele partenerilor fiind decizive în misiunea celor de pe traseu.

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„Eu mă cert cu curierii, îi nenorocesc în fiecare zi. Și ei pe mine, și eu pe ei”, a mărturisit Ana-Maria Mocanu, care a ajuns prima la depozit și a început rapid misiunea.

„Unde am ajuns noi cu Asia Express, ceva de neimaginat”, e de părere Gabi Torje.

„Unde e Pitești?!” se înteabă stresată Ana-Maria. „Stați liniștiți că nu s-a întâmplat nimic!”

„Ziceai că sunt cu pomelnicul de la biserică”, spune Mirela Vaida.

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De la zona de colete, concurenții au trecut la cea de containere, unde au găsit un nou indiciu. De acolo au căutat la zona de cutii sortate și iar la cea de containere. Traseul a fost amețitor aproape și personalizat în funcție de locul pe care a terminat coechipierul care a rămas alături de Irina Fodor.

Misiunile au luat sfârșit, iar momentul reuniunii se apropie.