Concurenții, între orașele plutitoare și lecțiile de tagalog, în ediția de diseară a emisiunii Asia Express. Ce surprize urmează

A doua zi din cea de-a treia etapă a show-ului Asia Express – Drumul Eroilor, difuzată diseară, de la ora 20.30, la Antena 1, le va aduce concurenților misiuni spectaculoase, care le vor pune la încercare atât rezistența fizică, cât și capacitatea de adaptare.

Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 10:25 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 10:31
Prima oprire a zilei îi va duce pe concurenți în Matabungkay Beach, unul dintre ultimele orașe plutitoare din Filipine. Aici, casele localnicilor sunt construite pe apă și mobilate doar cu piese din bambus, rezistente la condițiile speciale.

Opt familii i-au comandat tâmplarului local, Mr. Gonzales, mobilă nouă, iar concurenții vor trebui să o asambleze și să o livreze direct beneficiarilor. Rapiditatea, atenția și munca în echipă se vor dovedi esențiale pentru reușita acestei probe.

Apoi, echipele vor ajunge într-o fermă unde vor fi provocate să învețe numele animalelor în limba tagalog. Pentru asta, fiecare echipă își va alege un copil din comunitate, care le va deveni partener de misiune.

După ce vor trece cu bine printr-un joc tradițional de încălzire, „Nanay Tatay”, concurenții și copiii vor hrăni animalele și vor face schimb de cunoștințe: concurenții vor învăța denumirile în tagalog, iar copiii vor învăța numele în limba română. La final, toți vor susține un examen cu 10 întrebări, câte cinci pentru fiecare, iar pentru a trece proba este nevoie de cel puțin șapte răspunsuri corecte.

Cea de-a doua zi din etapa a treia a Drumul Eroilor se anunță plină de energie, emoție și provocări neașteptate, iar fiecare pas făcut de concurenți îi poate apropia sau îndepărta de marele premiu. Nu ratați un nou episod Asia Express – Drumul Eroilor, diseară, de la 20.30, la Antena 1.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

