Asia Express sezonul 8, 21 septembrie 2025. Cine a câștigat ultimul Joker din Filipine. Prin ce probă au trecut echipele

Ultima etapă din Filipine a luat prin surprindere echipele. Irina Fodor le-a pregătit o surpriză de proporții concurenților în ediția 9 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor. De asemenea, prezentatoarea TV a anunțat un joc de amuletă spectaculos.

Publicat: Duminica, 21 Septembrie 2025, 23:45

Echipele rămase în competiție au avut parte de o nouă zi intensă la Asia Express. Concurenții au fost luați prin surprindere de probele pline mister și adrenalină, dar și de situațiile neașteptate pe care le-au întâmpinat.

Unele vedete au trăit clipe de panică în ediția 9 din sezonul 8 Asia Express, de pe 21 septembrie 2025, în timp ce altele au apelat la toate strategiile pentru a ajunge cât mai departe în cursa de pe Drumul Eroilor.

Ce pedeapsă au primit Anda Adam și soțul ei, Joseph, după ce au fost salvați de la eliminare în Asia Express sezonul 8

În urmă cu o etapă, Anda Adam și Joseph au trăit emoții uriașe. Aceștia au ajuns la cursa pentru ultima șansă, riscând să fie eliminați din emisiune. Artista și soțul ei au făcut tot ce au putut pentru a se salva, însă eforturile lor nu au fost îndeajuns.

Concurenții au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor, motiv pentru care au fost la un pas să plece acasă. Anda Adam și Joseph au rămas în competiție după ce prezentatoarea TV a dezvăluit culoarea insignei. Din fericire, aceasta a fost verde.

Chiar dacă au primit o a doua șansă, cântăreața și partenerul său nu au scăpat de pedeapsă. În ediția 9 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, cei doi au fost nevoiți să plece în cursă alături de un al treilea coechipier.

Toți au rămas cu gurile căscate când au văzut cine îi va însoți pe soții Adam pe traseu. Patricia Vargas și-a făcut o intrare neașteptată în fața concurenților.

„Deci a venit cu niște cizme roșii, tocurile atât, decolteu!”, a fost prima reacție a Marei Bănică.

„Soțul cred că o să vrea mereu medalia verde. Nu știu dacă faci bine ce faci! (...) Are și un troler după ea, mi se face rău!”, a dezvăluit Anda Adam în glumă.

„Între două nu te plouă astăzi!”, a glumit Emil Rengle cu Joseph.

Care a fost prima probă prin care au trecut concurenții în cea de-a treia etapă din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor. Ce au pățit echipele

Prima probă din ediția 9 a sezonului 8 Asia Express le-a dat mari bătăi de cap concurenților, mai ales Ralucăi Bădulescu. Echipele au fost nevoite să afle de la localnicii din zonă cum arată un manananggal, ca mai apoi să intre într-un muzeu de groază pentru a căuta o poză cu spiritul malefic din Filipine.

Vedetele au descoperit că manananggalul este o creatură în care filipinezii cred și de care se feresc. Aceasta seamănă cu o vrăjitoare cu aripi uriașe, dar fără picioare.

După ce și-au făcut o idee despre demonul pe care trebuie să-l caute în fotografii, aceștia au fugit către muzeu, unde au fost așteptați cu o lumânare. Ceea ce au găsit în interiorul clădirii le-a dat fiori.

Lucrurile au devenit tensionate atunci când un personaj misterios și terifiant și-a făcut apariția din întuneric. Unii nu i-au acordat prea multă importanță în timp ce alții s-au speriat foarte tare de chipul său.

Toți concurenții au reușit să îndeplinească misiunea, urmând să plece într-o piață pentru a căuta diferite obiecte spirituale, precum usturoi, sare sau cap de găină. Cea mai mare problemă a echipelor în cursă a fost, de fapt, autostopul.

După ce au făcut rost de tot ce aveau nevoie, vedetele au pornit către casele unor familii pe care trebuia să le scape de spiritul malefic. Echipele au făcut o „licoare magică”, iar mai apoi au spălat cu ea podeaua, ferestrele și ușile, urmând să citească o rugăciune pentru a-l alunga pe manananggal.

Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă din ediția 9 a sezonului 8 Asia Express, de pe 21 septembrie 2025. Ce au pățit Dan Alexa și Gabriel Tamaș

Concurenții au luptat cu toate „armele” pentru a ajunge cât mai rapid la Irina Fodor, acolo unde îi aștepta o surpriză de proporții. Primele trei echipe care și-au făcut apariția în fața prezentatoarei TV s-au calificat la jocul de amuletă.

Alina Pușcau și Cristina Postu au recuperat mult timp pe traseu, iar acest lucru le-a ajutat să fie pe primul loc la Irina Fodor. Cel de-al doilea loc a fost ocupat de Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, fiind urmați de Karmen Simionescu și Olga Barcari.

Dan Alexa și Gabriel Tamaș au avut parte de o situație neașteptată. Deși au ajuns înaintea echipelor de pe locul 2 și 3, aceștia nu au atins steagul. Așadar, concurenții nu s-au putut califica la jocul pentru amuletă din cauza greșelii făcute.

Cine a câștigat jocul de amuletă din ediția 9 a sezonului 8 Asia Express, de pe 21 septembrie 2025

Cele trei echipe calificate la jocul de amuletă din ediția 9 a sezonului 8 Asia Express, de pe 21 septembrie 2025, au avut de trecut o probă dificilă. Unii concurenți au plecat în căutarea anumitor obiecte, în timp ce coechipierii lor au fost „torturați”.

Vedetele au fost nevoite să își depășească limitele psihice. Acestea au trecut prin clipe de panică atunci când au văzut că trebuie să stea cu viermi pe ei.

„Mă mănâncă viermii! Îi am după ceafă!”, i-a spus Olga Barcari colegei sale.

În cele din urmă, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au reușit să încheie misiunea pe primul loc. Așadar, aceștia au câștigat un Joker neașteptat, dar care nu a fost tocmai pe placul lor: o noapte de cazare la hotel în această etapă.

„Preferam aia cu mașini albe sau să luăm mașina de producție”, a spus Alexandru Ion.

„Dacă nu le convine Jokerul îl pot pasa?”, a întrebat Karmen Simionescu în glumă.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Colaj cu Irina Fodor și echipele de la jocul pentru amuletă
Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

