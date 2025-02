Cum arată fiul Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Cum a reacționat când mama lui și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți

Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamin, au uimit pe toată lumea cu participarea la Asia Express! Odată cu această veste, au început să apară și curiozitățile legate de viața personală a vedetei. Iată cum arată astăzi fiul ei!

Vestea că Raluca Bădulescu și-a deschis un cont pe o platformă dedicată exclusiv adulților a luat prin surprindere o mare parte din fani. Într-un interviu pentru Fanatik, vedeta cunoscută pentru curajul de a se exprima fără inhibiții, a explicat de ce a făcut acest pas, dezvăluind, totodată, și cum a reacționat Alexandru, fiul ei, când a aflat.

Cum a reacționat fiul Ralucăi Bădulescu când a aflat că mama lui și-a făcut cont pe o platformă destinată adulților. Imagini cu Alexandru

Raluca Bădulescu a declarat că ideea de a-și deschide un cont pe platforma OnlyFans nu a fost un „mare act de vitejie”, ci, mai degrabă, un pas firesc în continuarea stilului său nonconformist.

„Nu e vorba de curaj foarte mare, ci o altă metodă creativă de a te exprima. Depinde foarte mult de contentul pe care îl postezi, știi? Fiecare are o altă metodă de exprimare, la fel ca pe Instagram sau alte rețele de socializare. Depinde de ce vrei să exprimi. Este o altă latură a personalității mele, sunt lucruri care sunt ca o continuare firească a ținutelor pe care le purtam, în general, a discursului meu. Nu sunt chestii ieșite din comun. Fiecare om este liber să posteze pe orice fel de platformă orice fel de content vrea. Toți content-creatorii au un anumit specific”, a declarat concurenta Asia Express pentru sursa citată mai sus.

Cunoscută drept una dintre cele mai iubite fashioniste din România, Raluca Bădulescu a mai dezvăluit că a cochetat de mult timp cu ideea de a poza în lenjerie intimă, ba chiar și-ar fi dorit să apară și în paginile revistei Playboy, însă nu a avut ocazia.

„Feedback-ul a fost extraordinar, atât de la prieteni, cât și de la urmăritorii mei și de la persoane random pe care le-am mai văzut la o terasă, la o cafea. Am primit un feedback excepțional, toți m-au felicitat, tuturor li s-a părut că da… Uite, eu am mai spus asta și o repet. Dacă ar mai fi fost revista Playboy în România, acum, eu aș fi pozat. Chiar mi-ar fi plăcut. Repet, și din sexualitate se poate face o artă. Dacă ne gândim la mari fotografi... Eu m-am inspirat și de la artiștii din afară”, a mai dezvăluit vedeta pentru Fanatik.

Întrebată ce părere are fiul ei despre decizia de a activa pe platforma pentru adulți OnlyFans, Raluca Bădulescu a precizat că acesta nu a fost deloc deranjat.

„Evident că fiul meu e la fel de open-minded ca mine. Fiul meu are 22 de ani. Sinceră să fiu, nu văd legătura în niciun fel de context din partea nimănui, pentru că are 22 de ani. Aici, nu vorbim, știi că am mai văzut discuția asta pe Instagram și am mai primit astfel de întrebări cărora nu le-am răspuns, că nu mă apuc acum eu să dau explicații pe rețelele de socializare. Suntem adulți cu toții”, a spus Raluca Bădulescu pentru sursa menționată mai sus, în interviul acordat anul trecut.

Raluca Bădulescu a format mulți ani un cuplu cu Vali Pungă, fost fotomodel, alături de care îl are pe Alexandru. De dragul fiului lor, cei doi foști parteneri ar fi păstrat o relație de prietenie frumoasă, potrivit informațiilor din presă.

Raluca Bădulescu, despre participarea sa împreună cu Florin Stamin la Asia Express

„Nu m-aș fi gândit în viața vieților mele că voi ajunge să particip la Asia Express, în timp ce Florin și-a dorit să facă asta de când a apărut emisiunea. Show-ul ăsta este TOTAL în afara zonei mele de comfort, în afara canapelei mele, în afara salonului de înfrumusețare, e ceva din altă lume pentru mine. Eu nu am pantofi fără toc, ca să înțelegeți! Raluca și aventura nu au loc în aceeași proproziție. E ca și când m-aș duce pe Everest. Dintre toți oamenii din lume, Florin e cel care mă cunoaște cel mai bine, eu fiind isterică, mahalagioaică, stresată și stresantă, paranoică și multe altele. Chiar dacă am divorțat acum doi ani jumate, avem o legătură foarte strânsă și nu există altă persoană cu care aș fi putut face asta”, a dezvăluit Raluca Bădulescu.