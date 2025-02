Ce studii are Raluca Bădulescu de la Asia Express. A devenit celebră în lumea modei, dar pregătirea ei e mai puțin cunoscută

Raluca Bădulescu a devenit cunoscută datorită pasiunii sale pentru modă, dar nu mulți știu ce studii. Concurenta de la Asia Express s-a pregătit pentru un domeniu complet diferit.

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai controversate vedete autohtone la ora actuală și fanii vor avea ocazia să o vadă în cel mai nou sezon Asia Express. Aceasta a acceptat provocarea de a porni pe Drumul Eroilor alături de fostul ei soț, Florin Stamin. Cunoscută pentru stilul ei efervescent dar și pentru faptul că spune întotdeauna ceea ce gândește, Raluca Bădulescu promite un adevărat spectacol în Asia Express.

Ce studii are Raluca Bădulescu de la Asia Express. Vedeta a fost profesoară înainte de a deveni cunoscută în lumea modei

Deși a devenit cunoscută datorită pasiunii sale pentru modă, nu mulți știu ce studii are Raluca Bădescu de la Asia Express. Fiica politicianului Doru Laurian Bădulescu este abolventă a Facultății de Litere. În plus, la vârsta de 24 de ani, imediat după ce a încheiat studiile, acesta a lucrat pentru scurt timp ca profesoară.

„Am lucrat o perioadă în învățământ, pentru că eu am terminat Facultatea de Litere și am profesat câteva luni. Am predat română. Și după aceea m-am angajat la o multinațională, pe vremea aceea se numea Connex. Am lucrat o perioadă la Relații cu clienții, acolo erau alte salarii, era altă viață, era altă gașcă, era mișto!”, povestea concurenta de Asia Express, în urmă cu doi ani, într-un interviu acordat pentru playtech.ro.

Aceasta nu a uitat experiența ei de la catedră, însă a reacunoscut că nu era potrivită pentru rolul de profesoară, fiind prea înțelegătoare cu elevii.

„Abia terminasem facultatea, aveam 24 de ani, am avut o clasă de a IX-a și una de a XI-a. Eram de vârstă apropiată, elevii de clasa a XI-a aveau 16-17 ani, eu aveam 20 și ceva. Dacă eu am acum minte de 25 de ani, vă dați seama pe vremea aceea. Copiii aceia având 17 ani înțelegeam să le motivez absențele, îi înțelegeam că nu sunt pregătiți etc. Eu nu sunt bună de profesoară, pentru că înțeleg treaba asta dacă îmi spui: mi-a mâncat cățelul tema!”, a mai adăugat Raluca Bădulescu de la Asia Express.

Aceasta nu s-a dat înapoi de la munca și chiar a lucrat și într-un domeniu complet diferit, ca trader de produse petroliere în cadrul companiei naționale. Cu toate că, în final, a ales alt drum, Raluca Bădulescu a subliniat importanța studiilor pentru cunoștințele pe care le acumulezi.

Ce a declarat Raluca Bădulescu înainte de a pleca alături de fostul soț în Asia Express - Drumul Eroilor

Raluca Bădulescu recunoaște că nu își dă seama cum se va descurca pe Drumul Eroilor. Vedeta a dezvăluit că îi va fi foarte greu să iasă din zona de confort. Cu toate acestea, faptul că participă alături de fostul soț îi este de ajutor, având în vedere că el este cel care o cunoșate cel mai bine și a văzut-o în toate stările.

„Nu m-aş fi gândit în viaţa vieţilor mele că voi ajunge să particip la Asia Express, îm timp ce Florin şi-a dorit să facă asta de când a apărut emisiunea. Show-ul ăsta este TOTAL în afara zonei mele de comfort, în afara canapelei mele, în afara salonului de înfrumuseţare, e ceva din altă lume pentru mine. Eu nu am pantofi fără toc, ca să înţelegeţi! Raluca şi aventura nu au loc în aceeaşi proproziţie. E ca şi când m-aş duce pe Everest. Dintre toţi oamenii din lume, Florin e cel care mă cunoaşte cel mai bine, eu fiind isterică, mahalagioaică, stresată şi stresantă, paranoică şi multe altele. Chiar dacă am divorţat acum doi ani jumate, avem o legătură foarte strânsă şi nu există altă persoană cu care aş fi putut face asta.