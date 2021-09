Cum arată mama lui Cuza de la Asia Express. Imaginea înduioșătoare cu Iuliana Popescu, femeia care i-a dat viață

Cuza și Emi formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Asia Express. Cu siguranță, una dintre persoanele care stau cu sufletul la gură în fața televizorului este mama lui Cuza, Iuliana Popescu. Cuza are o legătură specială cu mama lui, primul prenume al concurentului fiind și prenumele mamei lui.

Cum arată mama lui Cuza, concurentul de la Asia Express, sezonul 4

Deși mama lui Cuza este o persoană discretă în spațiul public, există fotografii cu ea în mediul online. În 2019 Cuza a publicat pe contul său de Instagram o imagine cu frumoasa lui mamă și descrierea: „Te iubesc, mami”, semn că, deși adult în exterior, Cuza rămâne copilul mamei sale, o doamnă blajină și zâmbitoare.

Cum a devenit Cuza celebru

Cuza a devenit celebru prin prisma parodiilor muzicale pe care le-a realizat alături de colegii săi din trupa Noaptea Târziu. Cuza, Emi și Cucu s-au bucurat de un succes răsunător cu versurile lor amuzante, puse pe linii melodice în vogă.

„Dacă ştiam că o să avem atâta succes, poate că ne gândeam la alt nume. Dar şi pe noi succesul ne-a luat prin surprindere. Adevărul e că noi ne-am apucat de proiectul ăsta pentru a fi cunoscuţi la noi în facultate, pentru a avea mai mult succes la fete, nu ne gândeam să fim formatori de opinie, sau ceva. Abia apoi, odată cu notorietatea, am realizat că trebuie să fim mult mai responsabili, iar celebritatea vine la pachet şi cu o serie de obligaţii', spunea Cuza, despre proiectul Noaptea târziu, potrivit VIVA.

Cuza și Emi formează una dintre cele mai haioase echipe de la Asia Express, sezon 4

Acum, doi dintre membrii trupei pot fi urmăriți pe Antena 1, în cadrul mult îndrăgitului show, Asia Express.

Cuza și Emi de la Noaptea Târziu au acceptat provocarea Asia Express, formând astfel unul dintre cele mai haioase cupluri din concurs.

„Plecarea în Asia Express deja mi-a stârnit emoţii pe care nu credeam că sunt capabil să le simt sau că le am. Abia aştept să trăiesc experienţa asta pe pielea mea; sunt convins că îmi va fi greu, dar îmi voi crea nişte amintiri pentru o viaţă. Am decis să mergem în Asia ca să îmi testez prietenia cu Emi. Dacă ne înţelegem şi acolo, o să îl cer de prietenul meu cel mai bun!! Sper să stăm cât mai mult în concurs’, a declarat Cuza, despre plecarea la Asia Express.

Care este numele real al lui Cuza de la Asia Express sezon 4

Numele real al lui Cuza este Iulian-Adrian Popescu, o combinație între numele părinților lui, mama lui numindu-se Iuliana, iar tatăl Adrian.

”Când eram în clasa a patra, am jucat într-o scenetă la serbarea școlii și am fost Cuza. Am avut o singură replică (râde), dar probabil atât de bine sau atât de prost am zis-o, că am rămas cu această poreclă”, a spus Cuza, în urmă cu patru ani, înainte de a participa la emisiunea ”Te cunosc de undeva” de la Antena 1.