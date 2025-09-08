Cum au reacționat copiii lui Dan Alexa atunci când le-a spus că participă la Asia Express. Ce i-a dezvăluit lui Gabi Tamaș

Dan Alexa, care face echipă cu Gabi Tamaș la Asia Express - Drumul Eroilor, a dezvăluit în prima ediție a acestui sezon cum au reacționat copiii săi când le-a zis că participă în acest show.

Din prima căsnicie, Dan Alexa are două fiice, pe Casiana și Antonia. În anul 2019, concurentul a început o poveste de dragoste cu Andrada, care l-a făcut tată pentru a treia oară. Bruneta a adus pe lume un băiețel pe care l-a numit Dan Arkan.

Ce au spus copiii lui Dan Alexa când le-a spus că participă la Asia Express

Asia Express a avut marea premieră aseară, de la 20:00, când concurenții noului sezon au fost nevoiți să își care singuri bagajele și să înfrunte valurile mării pentru a ajunge la destinație, misiuni care i-au pus serios la încercare încă din startul competiției.

După ce au găsit cazare la o familie de filipinezi, Gabi Tamaș și Dan Alexa s-au făcut comozi în locul care avea să fie casa lor pentru prima noapte din această aventură. La testimoniale, cei doi concurenți au vorbit despre familiile lor. Dan Alexa a dezvăluit ce reacție au avut fetele sale când au aflat că participă la Asia Express.

„Fiica mea cea mare are 18 ani, cea mică are 13, cel mic e prea mic ca să-și dea seama. Într-adevăr, mi-am dat seama de impactul emisiunii în momentul în care am vorbit cu fetele. Cea mică, Antonia, îmi zice: <<Bă, tată, tu nu-ți găsești un ciorap în casă, ce cauți tu acolo?>>”, a dezvăluit Dan Alexa, iar Gabi Tamaș a reacționat: „Așa au zis? Și eu îmi pun baza în tine?”.

Ce pact au făcut Gabi Tamaş şi Dan Alexa înainte de Asia Express. Care sunt cele mai mari temeri în prezent

Fotbaliștii Gabriel Tamaș și Dan Alexa au planuri mărețe pentru competiția Asia Express!

Înainte ca cei doi să decoleze spre Asia, alături de ceilalți concurenți ai sezonului, aceștia au acordat un interviu în exclusivitate pentru Antena Stars, acolo unde au dezvăluit care sunt temerile lor, obiectivele lor, dar și ce promisiune și-au făcut.

Întrebați despre ceea ce și-au propus, cei doi au susținut că vor să reușească, să dea dovadă de performanță și să câștige competiția

„Să nu ne facem de râs. Să reușim, să fim performanți. Să câștigăm, ne-am propus să câștigăm”, spuneau concurenții completându-se și dezvăluind, astfel, pactul pe care l-au făcut.

Gabriel Tamaș și Dan Alexa au vorbit și despre posibilele temeri, dezvăluind următoarele:

„Nu știu, că nu am mai trecut prin așa ceva. Nu știu Dan dacă a trecut prin așa ceva. Când eram mic mergeam prin turnee și rămâneam la familii, făceam schimb de experiență, dar să mă duc să mă rog de cineva să dorm... Nu am trecut prin experiența asta. Nu știu dacă ne primește și nici la autostop nu am stat. Așa că sunt două experiențe noi pentru mine”, spunea Gabi Tamaș.

„E greu acum să spunem de ce ne e teamă sau ce ne va plăcea (...) E mult neprevăzut, nu știm ce va fi și nu știm cum vom reacționa la situațiile în care suntem puși. Chiar dacă avem experiență, tot timpul ne-am luptat cu alți adversari, acum e diferit, pentru că sunt situații de viață în care trebuie să iei decizii, nu în fotbal. Și tot timpul când e un neprevăzut, te gândești să ai și ceva emoții”, a dezvăluit și Dan Alexa.