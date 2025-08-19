Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 4. Gabi Tamaş şi Dan Alexa, ipostaze savuroase pe Drumul Eroilor. Cum au fost filmați

Gabi Tamaș și Dan Alexa au împărtășit detalii în premieră despre experiența lor în Asia Express - Drumul Aurului. Ce li s-a părut cel mai greu.

În Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 4 fanii show-ului au ocazia să îi vadă pe cei doi sportivi în ipostaze rare. De asemenea, telespectatorii îi pot cunoaște mai bine și descoperă cum se înțeleg Gabi Tamaș și Dan Alexa atunci când sunt puși în situații limită, cu care nu s-au mai întâlnit până acum.

Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 4. Gabi Tamaş şi Dan Alexa, ipostaze savuroase pe Drumul Eroilor

Gabi Tamaş şi Dan Alexa au descris experiența Asia Express sezonul 8 ca fiind „bombă atomică”. Pe Drumul Eroilor, sportivii au fost recunoscut că au fost nevoiți să facă lucruri pe care nu le-au mai făcut vreodată, iar presiunea competiției și-a pus amprenta și asupra echipei lor.

„Eu sunt Dan Alexa, am 45 de ani și sunt antrenor la Arsenal Tunari”, s-a prezentat acesta.

„Eu sunt Tamaș Sebastian Gabriel. Eu sunt manager sportiv la Concordia Chiajna”, a adăugat și coechipierul lui, în „franceză”.

Puși față în față cu provocările de pe Drumul Eroilor, cei doi au fost nevoiți să se adapteze și să încerce strategii diverse.

„Ai niște probe de viață”, a declarat Gabi Tamaș.

„La copiii mei nu am spălat un chilot!”, a adăugat și Dan Alexa, în timp ce spăla haine în timpul unei probe.

Gabi Tamaș și Dan Alexa nu s-au dat înapoi nici de la probele care le puneau la încercare răbdarea. Însă, nu au lipsit nici momentele în care au explodat.

Într-o secvență din Jurnal de Asia Express, episodil 4 se vede cum Gabi Tamaș aruncă plicul cu misiunea, extrem de supărat.

Cu toate acestea, coechipierul lui a recunoscut că nu ar fi putut participa în aventura Asia Express cu altcineva. „Fără Gabi, sincer, nu cred că mergea. E greu să găsesc un partener să mă duc undeva unde mă scoate complet din zona de confort”, a mărturisti Dan Alexa.

„Te duci te rogi de unu să te ia la autostop, te rogi de unu să te ia în casă”, au spus ei despre unele dintre cele mai mari provocări.

„Când vezi dușul, vezi aur. Când vezi WC-ul mai înalt...”, au mai povestit ei.

„Eu îmi doresc din sufletul meu, să nu ne aresteze ăia pe acolo”, au glumit aceștia.

Asia Express Drumul Eroilor are premiera duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Cea mai intensă aventură a toamnei revine la Antena 1! Asia Express – Drumul Eroilor pornește într-o nouă călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice, începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00.

Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – oferind telespectatorilor porții consistente de acțiune și divertisment.

Noul sezon marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.