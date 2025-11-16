Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Astăzi, de la ora 14:00, Antena 1 difuzează documentarul Drumul Eroilor

Astăzi, de la ora 14:00, Antena 1 difuzează documentarul Drumul Eroilor

Antena 1 difuzează astăzi, de la ora 14.00, documentarul „Drumul Eroilor”, producție ce reface traseul spectaculos al celui de-al 8-lea sezon Asia Express – Drumul Eroilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 16 Noiembrie 2025, 09:59 | Actualizat Duminica, 16 Noiembrie 2025, 10:00
Galerie
Nu rataţi astăzi, de la ora 14.00, la Antena 1 documentarul „Drumul Eroilor”. | Antena 1

Prezentat de Marius Damian, documentarul reunește cele mai impresionante povești ale cursei și le transformă într-o adevărată lecție de cultură generală și emoție.

Drumul Eroilor a pornit din inima Pacificului, acolo unde Filipinele și-au dezvăluit spiritul unic: plaje topaz, nisipuri albe, insule atinse de istorie și un popor voiajor, puternic și profund.

Documentarul Drumul Eroilor, astăzi de la 14:00

Aventura a continuat apoi spre nord, în excentricul și surprinzătorul Vietnam, într-un zig-zag halucinant pe coama dragonului de foc, printre umbrele războiului și luminile prezentului, ȋn vreme ce ultima etapă a aruncat întreaga poveste pe spatele unui tigru de temut: Coreea de Sud – o supercivilizație în care tradiția se împletește cu tehnologia, ingeniozitatea și viziunea unui popor care a transformat K-pop și K-drama într-un fenomen global.

Articolul continuă după reclamă

Devenită deja o tradiție la finalul fiecărui sezon, această producție specială adună „cap la cap” cele mai impresionante povești de pe traseu și transformă aventura într-o veritabilă lecție de cultură generală pentru public. Documentarul oferă o perspectivă amplă asupra momentelor care au definit cursa, asupra provocărilor reale trăite de concurenți și asupra culturilor extraordinare întâlnite pe parcurs.

„Drumul Eroilor” revine, astfel, ca un capitol esențial în universul Asia Express, un proiect care continuă să fascineze prin magnitudinea producției, prin autenticitatea experiențelor și prin diversitatea culturală explorată de concurenți. Nu rataţi astăzi, de la ora 14.00, la Antena 1 documentarul „Drumul Eroilor”.

Cine e și cum arată mama lui Dan Alexa, concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Fotbalistul se mândrește cu ea...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Observatornews.ro Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane € Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane €
Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al provinciei Dacia” Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al provinciei Dacia”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Cine e și cum arată mama lui Dan Alexa, concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Fotbalistul se mândrește cu ea
Cine e și cum arată mama lui Dan Alexa, concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Fotbalistul se mândrește cu ea
Ce vedetă ar trimite Gabi Tamaș la Asia Express. Motivul pentru care nu a mers alături de soția lui
Ce vedetă ar trimite Gabi Tamaș la Asia Express. Motivul pentru care nu a mers alături de soția lui
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x