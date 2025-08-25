Antena Căutare
Cum s-a ales Dan Alexa cu porecla „Chirurgul”. Când și-a dat seama că este pasionat de fotbal: „Nu eram genul de fotbalist...”

Dan Alexa se mândrește cu o carieră de succes în industria sportivă. De-a lungul timpului, acesta a primit o poreclă despre care puțini știu. Antrenorul de fotbal a povestit de ce i se punea „Chirugul” pe teren.

Publicat: Luni, 25 August 2025, 14:41
Mulți îi spuneau și „Chirurgul” dintr-un motiv bine întemeiat | Hepta & Agerpres

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Dan Alexa este un fotbalist apreciat și respectat de multă lume. Deși s-a retras din activitate, concurentul de la Asia Express a ales să nu renunțe la pasiune pentru fotbal, devenind antrenor.

Pentru că este destul de discretă în ceea ce privește viața personală, puțini sunt cei care cunosc un detaliu important despre cariera acestuia. Se pare că Dan Alexa a primit o poreclă neașteptată pe terenul de fotbal.

Cum s-a ales Dan Alexa cu porecla „Chirurgul”

Mulți îi spuneau și „Chirurgul” dintr-un motiv bine întemeiat. Se pare că cel care l-a numit astfel a fost Ioan Andone, după ce Dan Alexa a faultat dur un alt jucător de la Farul.

„Porecla de „Chirurgul” mi-a fost dată de Ioan Andone, după un fault dur pe care l-am făcut asupra lui Mocanu, de la Farul. La scurt timp, am mai avut o intrare tare, și așa am rămas în memoria suporterilor ca un jucător agresiv, dur. Nu eram genul de fotbalist care marca goluri spectaculoase sau care făcea diferența în mod strălucitor, dar eram extrem de important pentru echipă.

Recunosc că uneori am dus agresivitatea din teren dincolo de limita regulamentului – și mi-am asumat asta. Am pierdut și am plătit pentru unele excese, dar niciodată nu m-am ascuns de ceea ce sunt. Mi-am asumat stilul și felul meu de a fi. Am avut antrenori cu care m-am înțeles foarte bine, pe care i-am respectat și pe care îi respect și acum, și pe care o să-i port mereu în suflet. Am fost un jucător loial, constant, și oriunde am ajuns am fost respectat pentru implicarea și dăruirea mea. Nu am fost mereu jucătorul decisiv, dar eram acel om de echipă esențial în construcția unui grup unit.”, a povestit concurentul de la Asia Express 2025, potrivit viva.ro.

Citește și: Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 4. Gabi Tamaş şi Dan Alexa, ipostaze savuroase pe Drumul Eroilor. Cum au fost filmați

„Am fost mereu mediatizat în fotbalul românesc, și s-au legat de mine niște momente clare. Evident, ca orice fotbalist, îmi amintesc cu drag de trofeele câștigate – Cupa României, campionatul – dar și de recunoașterea individuală. În 2010, dacă nu mă înșel, am fost desemnat cel mai bun mijlocaș din campionatul intern, alături de Gabi Torje. A fost o onoare pentru mine, mai ales că am fost votat de suporteri. Pentru mine, aprecierea celor din jur a contat întotdeauna enorm. Îmi doream să nu-i dezamăgesc, să dau totul pe teren pentru echipă și pentru cei care credeau în mine. Una dintre calitățile mele cele mai mari cred că este loialitatea. Asta m-a definit ca om și ca jucător.”, a mai adăugat el.

Când și-a descoperit Dan Alexa pasiunea pentru fotbal

Dan Alexa și-a descoperit pasiunea pentru fotbal de la o vârstă fragedă. Acesta a început să practice acest sport de la vârsta de 8 ani, iar părinții săi l-au încurajat.

„Am avut o copilărie frumoasă. M-am născut în Timișoara, dar am crescut în Caransebeș. Am avut niște părinți care și-au dedicat viața mie și fratelui meu. Am jucat fotbal de mic, de când mă știu. M-au sprijinit în tot ce am făcut, chiar dacă le-a fost greu.

Citește și: Ce decizie au luat Dan Alex și fosta soție, Andrada, în privința fiului lor. Cei doi au divorțat oficial: „Custodia va fi...”

Colaj cu Dan Alexa în două ipostaze diferite
Îmi aduc aminte când am plecat la Timișoara, la liceul sportiv, au făcut eforturi mari, ne-au cumpărat o garsonieră, eu eram la liceu, fratele meu – la facultate. Ne-au susținut în orice drum am ales. Am trei copii acum și n-o să le impun niciodată ce meserie să urmeze. Cel mai important e să-i sprijin să-și urmeze visul, indiferent că vor să fie tâmplari, doctori sau artiști. Cred că orice meserie făcută cu pasiune trebuie susținută. Iar eu am avut acest sprijin total din partea părinților mei.”, a mai completat antrenorul de fotbal, conform sursei citate mai sus.

