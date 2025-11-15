Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Cine e și cum arată mama lui Dan Alexa, concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Fotbalistul se mândrește cu ea

Cine e și cum arată mama lui Dan Alexa, concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Fotbalistul se mândrește cu ea

Dan Alexa, concurentul Asia Express Drumul Eroilor, a trecut prin două divorțuri, dar mereu o va pune pe primul loc în viața sa pe mama lui.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 15 Noiembrie 2025, 08:00 | Actualizat Sambata, 15 Noiembrie 2025, 08:26
Galerie
Fotbalistul vorbește mereu cu emoție despre cea care i-a dat viață. | Antena 1

Fotbalistul vorbește mereu cu emoție despre cea care i-a dat viață și a dezvăluit câteva detalii despre relația lor și în cadrul emisiunii Asia Express.

Cine e și cum arată mama lui Dan Alexa

“O iubesc pe mama ca pe mine. Maică-mea e icoana mea. E viața mea, maică-mea e inima mea”, a declarat Dan Alexa în episodul 33 de la Asia Express, în contextul unei probe a concursului.

Citește și: Cât a slăbit Dan Alexa în Asia Express: „Mă îngrășasem și nu-mi plăcea”. Concurentul a spus câte kilograme are acum

Articolul continuă după reclamă

Celebrul antrenor vorbește mereu cu căldură și respect despre cea mai importantă femeie din viața lui.

Vezi aici imaginea cu mama lui Dan Alexa!

Mama lui Dan Alexa, o femeie simplă, l-a crescut cu multă dragoste și dăruire pe fiul său, i-a oferit mereu sprijinul ei în cariera sa de fotbalist.

Mereu cu sufletul la gură la fiecare meci al fiului ei, ea a stat de multe ori în tribună și l-a susținut pe Dan Alexa în perioada în care antrenor la Rapid. O imagine de atunci cu ea, plângând, în urmă cu 9 ani, a făcut înconjurul internetului, iar Dan Alexa se mândrește că are o mamă atât de dedicată, care a fost mereu mândră de el.

“Am plâns de bucurie, cea mai mare emoție. La toate golurile am plâns. Sănătate acum, că dacă are sănătate, are de toate. Sunt foarte mândră de el.”, a spus mama antrenorului imediat după joc.

Chiar dacă nu o vedea foarte des pe mama lui în tribună la meciuri, Dan Alexa s-a bucurat atunci de prezența ei, știind că îi este uneori greu să fie prezentă din cauza distanței.

Citește și: Semifinala Asia Express, 11 noiembrie 2025. Ce pereche a primit prima cutie roz de la Irina Fodor

În adolescență, sportivul își amintește că părinții lui au făcut eforturi foarte mari pentru el și fratele său și nu le-a fost ușor să îi susțină pe perioada liceului și a facultății, confruntându-se cu diferite provocări.

”Îmi aduc aminte când am plecat la Timișoara, la Liceul Sportiv, au făcut eforturi mari, ne-au cumpărat o garsonieră, eu eram la liceu, fratele meu – la facultate. Ne-au susținut în orice drum am ales”, a povestit într-un interviu Dan Alexa, potrivit Libertatea pentru femei.

Experiența Asia Express a fost una unică pentru celebrul antrenor, în special pentru că a avut ocazia să o trăiască alături de prietenul său, Gabi Tamaș.

Cu multe amintiri, peripeții și complet transformat, Dan Alexa a povestit recent că această emisiune și-a lăsat amprenta asupra lui din multe puncte de vedere. Ospitalitatea unor necunoscuți, probele deosebit de grele și cursa continuă l-au făcut să fie și mai recunoscător, dar și mai competitiv.

Oricât de greu le-a fost lui și lui Gabi Tamaș în unele zile, cei doi coechipieri au reușit să depășească obstacolele și au ajuns în marea finală, alături de echipa formată din Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.

colaj gabi tamas si dan alexa
+4
Mai multe fotografii

Citește și: Dan Alexa, mesaj pentru ”păpușica”. Gabi Tamaș a împlinit 42 de ani

Ce vedetă ar trimite Gabi Tamaș la Asia Express. Motivul pentru care nu a mers alături de soția lui...
Înapoi la Homepage
AS.ro Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Observatornews.ro Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Surse: Autopsia arată că fetița moartă la clinica stomatologică avea afecțiuni grave și nu trebuia anesteziată Surse: Autopsia arată că fetița moartă la clinica stomatologică avea afecțiuni grave și nu trebuia anesteziată

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Ce vedetă ar trimite Gabi Tamaș la Asia Express. Motivul pentru care nu a mers alături de soția lui
Ce vedetă ar trimite Gabi Tamaș la Asia Express. Motivul pentru care nu a mers alături de soția lui
Cardi B a devenit mamă pentru a patra oară. Vedeta a adus pe lume primul ei copil cu Stefon Diggs
Cardi B a devenit mamă pentru a patra oară. Vedeta a adus pe lume primul ei copil cu Stefon Diggs Catine.ro
Irina Fodor a uitat să dea medaliile câștigătorilor Asia Express. S-a dus la Mona Segall și i-a spus totul. Ce a urmat
Irina Fodor a uitat să dea medaliile câștigătorilor Asia Express. S-a dus la Mona Segall și i-a spus totul. Ce a...
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bacalaureat la clasa a VIII-a. Un inginer din Sibiu, pasionat de matematică, pregătește elevi de școală generală pentru Bac-ul de la anul. Copiii, testați ca la un examen adevărat: „Țintim nota 9!”
Bacalaureat la clasa a VIII-a. Un inginer din Sibiu, pasionat de matematică, pregătește elevi de școală... Libertatea.ro
Există un „pericol extremist” la alegerile pentru Primăria București sau suntem invitați, din nou, să votăm „util”? „Este povestea cu Petrică și lupul”
Există un „pericol extremist” la alegerile pentru Primăria București sau suntem invitați, din nou,... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai au un băiețel
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Surse: Autopsia arată că fetița moartă la clinica stomatologică avea afecțiuni grave și nu trebuia anesteziată
Surse: Autopsia arată că fetița moartă la clinica stomatologică avea afecțiuni grave și nu trebuia anesteziată Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 15 noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Sinecurile din Ministerul Transporturilor rămân neatinse: 4.000 pe lună, pentru a „păzi” un pod
Sinecurile din Ministerul Transporturilor rămân neatinse: 4.000 pe lună, pentru a „păzi” un pod Jurnalul
Clinica de stomatologie unde a murit fetița de 2 ani a fost ÎNCHISĂ. Nereguli găsite
Clinica de stomatologie unde a murit fetița de 2 ani a fost ÎNCHISĂ. Nereguli găsite Kudika
Cum îți dai seama că moarea e bună. Semnul care arată că varza e reușită
Cum îți dai seama că moarea e bună. Semnul care arată că varza e reușită Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Un om de afaceri din Canada dezvăluie de ce a ales să investească în imobiliare în Bucureşti
Un om de afaceri din Canada dezvăluie de ce a ales să investească în imobiliare în Bucureşti Observator
Unghiile și sănătatea: ce spune starea sau aspectul unghiilor despre sănătatea ta?
Unghiile și sănătatea: ce spune starea sau aspectul unghiilor despre sănătatea ta? MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x