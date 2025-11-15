Cine e și cum arată mama lui Dan Alexa, concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Fotbalistul se mândrește cu ea

Dan Alexa, concurentul Asia Express Drumul Eroilor, a trecut prin două divorțuri, dar mereu o va pune pe primul loc în viața sa pe mama lui.

Fotbalistul vorbește mereu cu emoție despre cea care i-a dat viață și a dezvăluit câteva detalii despre relația lor și în cadrul emisiunii Asia Express.

Cine e și cum arată mama lui Dan Alexa

“O iubesc pe mama ca pe mine. Maică-mea e icoana mea. E viața mea, maică-mea e inima mea”, a declarat Dan Alexa în episodul 33 de la Asia Express, în contextul unei probe a concursului.

Celebrul antrenor vorbește mereu cu căldură și respect despre cea mai importantă femeie din viața lui.

Vezi aici imaginea cu mama lui Dan Alexa!

Mama lui Dan Alexa, o femeie simplă, l-a crescut cu multă dragoste și dăruire pe fiul său, i-a oferit mereu sprijinul ei în cariera sa de fotbalist.

Mereu cu sufletul la gură la fiecare meci al fiului ei, ea a stat de multe ori în tribună și l-a susținut pe Dan Alexa în perioada în care antrenor la Rapid. O imagine de atunci cu ea, plângând, în urmă cu 9 ani, a făcut înconjurul internetului, iar Dan Alexa se mândrește că are o mamă atât de dedicată, care a fost mereu mândră de el.

“Am plâns de bucurie, cea mai mare emoție. La toate golurile am plâns. Sănătate acum, că dacă are sănătate, are de toate. Sunt foarte mândră de el.”, a spus mama antrenorului imediat după joc.

Chiar dacă nu o vedea foarte des pe mama lui în tribună la meciuri, Dan Alexa s-a bucurat atunci de prezența ei, știind că îi este uneori greu să fie prezentă din cauza distanței.

În adolescență, sportivul își amintește că părinții lui au făcut eforturi foarte mari pentru el și fratele său și nu le-a fost ușor să îi susțină pe perioada liceului și a facultății, confruntându-se cu diferite provocări.

”Îmi aduc aminte când am plecat la Timișoara, la Liceul Sportiv, au făcut eforturi mari, ne-au cumpărat o garsonieră, eu eram la liceu, fratele meu – la facultate. Ne-au susținut în orice drum am ales”, a povestit într-un interviu Dan Alexa, potrivit Libertatea pentru femei.

Experiența Asia Express a fost una unică pentru celebrul antrenor, în special pentru că a avut ocazia să o trăiască alături de prietenul său, Gabi Tamaș.

Cu multe amintiri, peripeții și complet transformat, Dan Alexa a povestit recent că această emisiune și-a lăsat amprenta asupra lui din multe puncte de vedere. Ospitalitatea unor necunoscuți, probele deosebit de grele și cursa continuă l-au făcut să fie și mai recunoscător, dar și mai competitiv.

Oricât de greu le-a fost lui și lui Gabi Tamaș în unele zile, cei doi coechipieri au reușit să depășească obstacolele și au ajuns în marea finală, alături de echipa formată din Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.

