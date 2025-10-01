Cursa pentru ultima șansă ajunge în inima Hanoiului, azi, de la 20.30, la Asia Express. Emisiunea a fost lider detașat de audiență

Ediția de aseară a adus o nouă provocare pe Drumul Eroilor: imunitatea cea mică a etapei a fost câștigată de Anda Adam și soțul ei, Joseph, după o cursă intensă, desfășurată printre note muzicale.

Momentele de tensiune nu au lipsit nici de această dată. Discuțiile aprinse de la careu au continuat și pe parcursul cursei, topul plecării realizat de Anda devenind un subiect dezbătut de toate echipele. În plus, indiciul oferit de Irina la start a pus în mare dificultate mai mulți concurenți, complicând o etapă deja plină de surprize și răsturnări de situație.

Emisiunea Asia Express-Drumul Eroilor a fost lider de audiență cu ediția din 30 septembrie 2025. Ce urmează în ediția de pe 1 octombrie 2025

Cea mai nouă ediție Asia Express – Drumul Eroilor a fost din nou lider detașat de audiență pe toate segmentele de public, confirmând încă o dată interesul uriaș al telespectatorilor pentru aventura echipelor aflate pe Drumul Eroilor. La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, ediția de marți seara a obținut o audiență medie de 6.1 puncte de rating și 23.9% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea a înregistrat 4.4 puncte de rating și 17.4% cotă de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.7 puncte de rating și 18.1% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2 a obținut 3.8 puncte de rating și 12.2% cotă de piață. Show-ul de la Antena 1 a condus și la nivelul întregului public, obținând 4.9 puncte de rating și 15.8% cotă de piață. În minutul de aur 21:39, peste 1 milion de telespectatori au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor. Totodată, Antena 1 s-a impus ca lider de audiență pe întregul tronson orar Prime Time, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, cu 5.2 puncte de rating şi 21% cota de piaţă.

Diseară, de la ora 20.30, Asia Express le pregătește telespectatorilor o ediție spectaculoasă: cursa pentru ultima șansă se mută la Hanoi, una dintre cele mai mari și mai aglomerate metropole ale Vietnamului. Într-un haos nedescris, printre zeci de mii de scutere și o aglomerație infernală, trei echipe se vor lupta pentru șansa de a rămâne în competiție.

Spre deosebire de alte ediții, startul cursei va fi dat mai târziu, pentru că misiunile îi vor purta pe concurenți în inima night market-urilor din Hanoi, acolo unde telespectatorii vor putea simți cu adevărat pulsul orașului. Probele nu se opresc însă aici: o altă misiune le va pune concurenților curajul la încercare, fiind nevoiți să interacționeze cu șerpi, într-un mod care le va da serios de furcă.

Ce echipe intră în lupta pentru ultima șansă și ce discuții aprinse vor apărea pe parcursul cursei, telespectatorii vor afla miercuri, de la 20.30, numai la Antena 1.

