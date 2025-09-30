Asia Express sezonul 8, 30 septembrie 2025. Ce au pățit Serghei Mizil și Mara Bănică după ce au coborât din mașina unui localnic

Serghei Mizil și Mara Bănică au avut parte de o situație neașteptată în ediția 15 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 30 septembrie 2025.

Serghei Mizil și Mara Bănică au avut parte de o situație neașteptată în ediția 15 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 30 septembrie 2025 | Antena 1

O întâmplare uluitoare i-a luat prin surprindere pe Serghei Mizil și Mara Bănică în ediția 15 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 30 septembrie 2025, după ce au coborât din mașina unui localnic.

Camerele au filmat întregul moment. Din cauza lipsei de comunicare, șoferul automobilului a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a ajuns cu cei doi la destinația finală.

Ce au pățit Serghei Mizil și Mara Bănică la Asia Express - Drumul Eroilor. La ce gest a apelat un localnic după ce i-a luat de la autostop în ediția 15 a sezonului 8, de pe 30 septembrie 2025

Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru Serghei Mizil și Mara Bănică pe Drumul Eroilor. Concurenților le-a fost extrem de greu să facă autostopul. După multe încercări eșuate, un localnic i-a poftit în mașină fără prea multe explicații.

Articolul continuă după reclamă

Cei doi au depus eforturi uriașe pentru a se înțelege cu șoferul. Din păcate, acesta nu le-a acordat prea multă atenție deoarece nu era familiarizat cu limba engleză.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 29 septembrie 2025. Karmen, moment de tensiune până la lacrimi: „Mi-era dor de Sofi”

Odată ajunși la Irina Fodor, Serghei Mizil și Mara Bănică s-au confruntat cu o problemă la care nici măcar nu se așteptau. După ce au coborât din mașină, șoferul le-a cerut bani pentru cursă. Mai mult, acesta i-a urmărit pe concurenți.

„I-am zis că nu avem bani!”, a spus Serghei Mizil.

„Vine după noi? Ia uită-te!”, i-a mai zis colegei sale.

„Important e să atingem steagul, iar după vedem noi ce facem cu omul!”, a mărturisit Mara Bănică.

Gestul localnicului a deranjat-o pe concurentă: „La un moment dat m-a prins de rucsac și de mână. Mă înțepa în mână că avea unghii lungi, dar trăgea. Ți-am zis că nu avem bani, dacă nu ai vrut să vorbești cu noi, mi-ai făcut ok, am înțeles că ai înțeles că nu avem bani”.

Citește și: Cum s-a schimbat relația dintre Ștefan Floroaica și iubita lui, Sânziana Negru, după Asia Express. Ce a dezvăluit actorul

„Nu pune mâna pe mine, aici vreau să ajung!”, i-a dezvăluit jurnalista.

În cele din urmă, șoferul și-a dat seama că cei doi nu își pot achita cursa.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.