Concurenții își iau rămas-bun de la Filipine și pășesc pe tărâm vietnamez. Drumul Eroilor intră într-o nouă etapă spectaculoasă.

Duminică, de la ora 20:00, la Antena 1, Asia Express – Drumul Eroilor intră într-o nouă etapă spectaculoasă. Concurenții își iau rămas-bun de la Filipine și pășesc pe tărâm vietnamez, unde totul se schimbă: oamenii, cultura, obiceiurile și provocările. Pentru echipe, acomodarea rapidă devine cheia supraviețuirii – de la arta autostopului pe străzile aglomerate din Vietnam, până la găsirea unui acoperiș deasupra capului, fiecare pas aduce noi teste și emoții.

Diseară, de la 20.00, la Antena 1, Asia Express – Drumul Eroilor ajunge în Vietnam

Prima oprire din Vietnam este Halong Bay, loc emblematic pentru istoria Asia Express, căci aici a început primul sezon al show-ului. Zona spectaculoasă, cu stânci impresionante, devine scena unei misiuni inedite și pline de provocări.

La doar câțiva kilometri de aici, sute de familii de pescari trăiesc pe barcă, iar concurenții trebuie să le vină în ajutor. Echipele au de livrat unei familii două bidoane cu apă și un coș cu fructe. Barca îi va duce în orașele plutitoare ale pescarilor, însă găsirea familiilor devine o adevărată probă de orientare. Barcagiul îi conduce până la zona în care trebuie să umple bidoanele, iar de acolo, cu ajutorul indiciilor scrise în limba vietnameză și folosind cuvintele învățate anterior concurenții trebuie să ducă misiunea la capăt. Cei care au uitat cuvintele vor fi nevoiți să le învețe din nou, pentru a reuși să finalizeze provocarea.

Până acum, două echipe au părăsit competiția, iar presiunea crește cu fiecare zi. De la o etapă la alta, zâmbetele și buna dispoziție se transformă treptat în tensiune, oboseală și dorința arzătoare de a merge mai departe.

În Vietnam, doar cei mai puternici și mai adaptați vor reuși să rămână pe Drumul Eroilor.

