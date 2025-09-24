Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Ce echipă a părăsit aventura de pe Drumul Eroilor. Medalia roșie a stârnit lacrimi

În ediția 12 din sezonul 8 Asia Express, de pe 24 septembrie 2025, concurenții și-au luat adio de la o echipă de-a dreptul spectaculoasă. Descoperă în rândurile de mai jos cine sunt cei care au părăsit competiția după ce au pierdut cursa pentru ultima șansă!

A patra zi din cea de-a treia etapă a show-ului fenomen Asia Express - Drumul Eroilor a început în forță pentru cele șase echipe care trebuie să lupte cu toate puterile pentru a ajunge pe primul loc în Vietnam, acolo unde Dan Alexa, Gabi Tamaș, Emil Rengle și Alejandro Fernandez vor ajunge înaintea lor datorită imunității câștigate.

Concurenții au aflat de la Irina Fodor în ce ordine au ajuns în urmă cu o zi în Manila, iar dezamăgirea a fost foarte mare atunci când s-a aflat că Raluca Bădulescu și Florin Stamin au ajuns pe ultimul loc, deși au plecat primii în cursă după ce au câștigat o amuletă importantă.

Cei doi au fost urmați de Alina Pușcău și de Cristina Postu, care au ajuns pe penultimul loc, iar în cursa pentru ultima șansă li s-a alăturat și Joseph și Anda Adam care au primit vot majoritar din partea echipelor.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au intrat în cursa pentru ultima șansă împotriva Alinei Pușcău, Cristinei Postu, Andei Adam și a lui Joseph Adam, în ediția 12 din sezonul 8 Asia Express, de pe 24 septembrie 2025

Ultima zi în Filipine le-a surprins pe cele trei echipe aflate în cursa pentru ultima șansă într-o nouă misiune care le-a dat mari bătăi de cap. Concurenții trebuiau să meargă în prima misiune să afle cât mai multe informații despre președinții din Filipine ale căror sculpturi se aflau la câțiva km distanță și să se întoarcă la Irina pentru a răspunde la o întrebare capcană.

Primii care s-au întors au fost Anda și Joseph, care au răspuns corect încă de prima dată, urmați de Alina și Cristina care au avut parte de același noroc.

Din păcate pentru Raluca și Florin, lucrurile nu au mers la fel de bine, cei doi fiind nevoiți să se întoarcă cu caleașca înapoi la sculpturi pentru a afla răspunsul la întrebarea: „Câți președinți aveau mustață”. Întorși înapoi la Irina, aceștia au răspuns corect și au putut pleca către autostop, așa cum și celelalte două echipe au făcut-o cu puțin timp înaintea lor.

Pe drum, echipele au învățat un cântec pe care la prima destinație trebuia să îl cânte karaoke într-o mașină, așteptând verdictul judecătorului. Totul a mers excelent pentru fiecare echipă, iar în scurt timp au trecut la următoarea sarcină care presupunea montarea unor cauciucuri și spălarea unor autovehicule de dimensiuni mari. Ulterior, concurenții au vopsit manual anumite elemente de pe mașini, iar Florin Stamin a recunoscut că aceasta a doua probă în care s-a implicat și fosta lui soție în adevăratul sens al cuvântului.

Următorul pas a fost de a opri din nou mașini la autostop pentru ca echipele să poată ajunge într-un parc unde au primit noua misiune de a memora mișcările unor luptători și de a pune în ordine pozele pentru a recrea secvența corectă, adică ordinea în care au fost executate.

După ce au primit penalizări pentru că nu au reușit din prima să potrivească imaginile, concurenții au reușit în cele din urmă să treacă de această probă, însă nu fără a trece din nou prin momente pline de tensiune.

Deși Alina și Cristina au avut avantaj, la autostop echipele au ajuns la egalitate, iar, în cele din urmă, cei care au reușit să plece primii spre Cimitirul de Nord din Manila au fost Raluca Bădulescu și Florin Stamin.

Echipele intrate în cursa pentru ultima șansă au trăit înspăimântați experiența din cimitirul Manila. Ce i-a marcat pe viață pe concurenți în ediția 12 din sezonul 8 Asia Express, de pe 24 septembrie 2025

La fața locului, concurenții au avut provocarea de a cumpăra cadouri pentru familiile care și-au construit adăposturi improvizate deasupra mormintelor, aducându-le o mică bucurie. Totuși, pentru ei a fost o provocare extrem de grea, mai ales din punct de vedere emoțional, fiind nevoiți să vadă la orice pas mașini mortuare și oameni care erau conduși pe ultimul drum.

„Cavouri închise, deschise. Am trecut pe lângă un mort, chiar pe lângă capul lui. Ochiul meu... Nu m-am uitat la el... Deja mă treceau fiorii pe spate. Ăsta este șocul vieții mele. Eu sunt în stare de șoc. Ferească Sfântul! Eu n-aș fi putut să-mi imaginez niciodată în viața mea! Cum să se joace copiii printre cripte? Îți dai seama seara când ard toate lumânările și tu dormi aici?” a spus Anda Adam, terifiată de experiență.

„Cu copii mici printre mormintele alea. Niște copii care stăteau pe morminte, jucau tot felul de jocuri pe morminte, printre morminte. Nu mai văzusem, nu cred că o să mai văd în altă parte. Nu că te lasă mut, te lasă așa....” au spus și Raluca și Florin copleșiți.

În cele din urmă, ei au cumpărat cadourilor dorite și s-au pregătit să le livreze către familiile nevoiașe. Până la casele lor improvizate, aceștia au fost nevoiți să calce pe morminte, fiind de-a dreptul îngroziți că acest lucru este posibil: „Am călcat pe morminte că altfel nu aveai cum să ajungi”.

Totuși, pentru Anda și Joseph a mai venit un șoc atunci când au descoperit că familia cărora le-a adus cadouri doarme lângă un cavou sau chiar pe el. Ea a început să plângă din cauza experienței traumatizante, dar și pentru că a realizat ce oportunități au copiii lor în comparație cu cei de aici: „Simțeam că mă sfârșesc!”.

Și ceilalți concurenți au trecut prin momente de groază, Raluca Bădulescu fiind speriată de faptul că localnicii i-au confirmat că se aud sunete stranii pe timpul nopții.

„A spus că de multe ori noaptea aude sunete care la început par sunete de pisică, dar după aceea se aude clar că sunt plânsete de copil și că, în general, atunci se adună haitele de câini care încep să latre și vin fix în locul ăla, unde de obicei sunt înmormântați copii nebotezați. Doamne...” a explicat aceasta după discuția avută cu localnici.

După discuția avută, cei doi au trecut la treabă și i-au ajutat pe localnici să vopsească cavourile, însă lacrimile au năpădit-o și pe Raluca Bădulescu, care a încercat să rămână cu zâmbetul pe buze, dar care nu a putut să mai reziste tristeții.

După ce au încheiat misiunea din cimitir, echipele au pornit din nou în cursă, oprind mașini la autostop pentru a ajunge înapoi la Irina și la echipele care s-au salvat de la o posibilă eliminare.

Echipele intrate în cursa pentru ultima șansă s-au întors în fața colegilor. Ce le-au povestit despre experiența din cimitir, în ediția 12 din sezonul 8 Asia Express, de pe 24 septembrie 2025

Irina Fodor și ceilalți concurenți așteptau cu nerăbdare să afle ce au făcut echipele plecate în cursa pentru ultima șansă, iar cei care au ajuns primii au fost Anda Adam și Joseph, urmați de Alina Pușcău, Cristina Postu și apoi de Raluca Bădulescu și Florin Stamin.

Văzând că starea lor nu era una foarte bună, concurenții care îi așteptau au fost nerăbdători să afle ce s-a întâmplat.

„Oricât ai încerca să povestești, cuvintele nu pot descrie cu adevărat ce am simțit noi. Există un cimitir unde oamenii au casele în criptele morților și dorm acolo. Cu copii, acolo nas copii, acolo mănâncă, acolo se joacă. Generații întregi care s-au născut și au crescut acolo. Dorm înăuntru, unde dorm morții. Își întind o saltea și dorm...” a spus Anda Adam, vizibil afectată de experiență.

„Și noi am fost șocate. A fost o experiență... Nu credeam în viața mea că aș putea să trăiesc așa ceva” a spus și Alina Pușcău.

„Ce am trăit astăzi nu are asemănare cu nimic din ce ne-am putea închipui pe lumea asta” a spus și Raluca Bădulescu, urmând ca Irina să o completeze cu faptul că doar astăzi au avut loc 80 de înmormântări.

Ce echipă a pierdut cursa pentru ultima șansă și ce culoare a avut medalia, în ediția 12 din sezonul 8 Asia Express, de pe 24 septembrie 2025

În cele din urmă, așteptarea a luat sfârșit, iar Irina a dezvăluit că Joseph, Anda Adam, Alina Pușcău și Cristina Postu au fost concurenții care au reușit să se salveze de la eliminare, Raluca Bădulescu și Florin Stamin, fiind cei care au rămas în suspans pentru a afla dacă vor mai continua marea aventură sau dacă vor pleca acasă.

„Dacă săptămâna trecută am fi fost fără supărare, adică realmente, eram supărați că plecam acasă, acum ne-am dori să continuăm, însă ce am trăit astăzi a fost atât de mult și tot ce am trăit aici alături de voi, indiferent de rezultat vă mulțumim fiecăruia dintre voi, producției, celor de acasă... pentru că nu avem cuvinte decât să ne înclinăm și să vă iubim din tot sufletul! Pentru toată viața mea prezentă, trecută și viitoare îi mulțumesc lui Florin! Pentru tot!” a spus Raluca, extrem de emoționată.

Din păcate pentru ei, medalia a fost roșie, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

„Nu mă așteptam și nici nu îmi doream!” a spus Karmen Simionescu.

„Nu credeam vreodată dacă mă luai în prima zi în care am intrat în această competiție să reușesc să-mi depășesc atât de multe frici, temeri. (...) Florin este de-o viața așa cum am spus și la careu. A fost, este și va fi toată viața eroul meu, echilibrul, stâlpul meu în viață. Florin fără discuție este eroul meu nu numai în concurul ăsta. Să zicem 20 de ani aproximativ de când ne cunoaștem. Florin este eroul meu dintotdeauna. Este omul către care o să mă îndrept întotdeauna, oferă cele mai bune sfaturi” a spus Raluca la testimonial.

„Nici măcar eu care o cunosc foarte bine și am plecat cu ea la drum nu credeam că o să ajungem să facem cam 30% din competiție, să ajunge până aici de fapt. Cu perfuzie. (...) Mi-a părut rău și am crezut că i-am dezamăgit că formasem o comunitate.” a spus și Florin Stamin.

