Diseară, trei echipe vor îndeplini visul unei prințese în cursa pentru ultima șansă de la Asia Express. Show-ul, lider de audiență

După o nouă ediție intensă a celui mai dur reality show, care s-a impus ca lider detaşat de audiență, pe toate categoriile de public, diseară, cursa pentru ultima șansă din Lucena, a doua de pe Drumul Eroilor, vine cu misiuni atipice și emoționante.

Difuzată de Antena 1 în intervalul 20.29 – 00.02, cea mai nouă ediție a reality show-ului Asia Express și-a păstrat supremația în topul audiențelor.

Diseară, trei echipe vor îndeplini visul unei prințese în cursa pentru ultima șansă de pe Drumul Eroilor din Asia Express. Cea mai nouă ediție a show-ului, lider detaşat de audiență

Astfel, Asia Express a obținut, pe tronsonul publicului comercial cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, o audiență medie de 6 puncte de rating și o cotă de piață de 24.5%, în timp ce următorul clasat înregistra 4.2 puncte de rating și o cotă de piață de 16.9%. Și la orașe, emisiunea a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu 5.3 puncte de rating și 16.6% cotă de piață, iar postul secund, cu 4.2 puncte de rating și 13.1% cotă de piață. Show-ul de la Antena 1 a condus și la nivelul întregii țări, segment pe care emisiunea Asia Express a obținut 4.8 puncte de rating și 15.1% cotă de piață. În minutul de aur 21:59, aproape 1.1 milioane de telespectatori au urmărit cursa de pe Drumul Zeilor. Totodată, Antena 1 s-a impus ca lider de audiență şi în Prime Time, la nivelul publicului comercial cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, cu 4.8 puncte de rating şi 15.1% cota de piaţă.

Diseară, de la 20.30, la Antena 1, cel mai dur reality show merge mai departe cu o probă cel puțin interesantă. Cele trei echipe care vor intra în competiție vor trebui să îndeplinească visul unor prințese. Este vorba despre persoane născute băieți, care și-au descoperit și asumat identitatea, dar care provin din medii sărace și au un singur mare vis: să beneficieze de o transformare stilistică și să fie aplaudate pentru felul în care arată. Aceasta va fi provocarea echipelor aflate în cursa pentru ultima șansă – o misiune cu mult umor, dar și cu emoții puternice și declarații surprinzătoare. O experiență care va stârni cu siguranță discuții și va rămâne în memoria telespectatorilor Antenei 1.

Ziua va aduce și tensiuni la careu, acolo unde alianțele încep să se clatine, prieteniile sunt puse la încercare de voturi, se plătesc polițe și se conturează noi planuri de joc. Cine va reuși să rămână în competiție și cine va pleca acasă, telespectatorii vor descoperi diseară, de la ora 20:30, la Antena 1.

