Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Diseară, trei echipe vor îndeplini visul unei prințese în cursa pentru ultima șansă de la Asia Express. Show-ul, lider de audiență

Diseară, trei echipe vor îndeplini visul unei prințese în cursa pentru ultima șansă de la Asia Express. Show-ul, lider de audiență

După o nouă ediție intensă a celui mai dur reality show, care s-a impus ca lider detaşat de audiență, pe toate categoriile de public, diseară, cursa pentru ultima șansă din Lucena, a doua de pe Drumul Eroilor, vine cu misiuni atipice și emoționante.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 12:23 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 12:29
Galerie
Diseară, trei echipe vor îndeplini visul unei prințese în cursa pentru ultima șansă de la Asia Express. Show-ul, lider de audiență | antena 1

Difuzată de Antena 1 în intervalul 20.29 – 00.02, cea mai nouă ediție a reality show-ului Asia Express și-a păstrat supremația în topul audiențelor.

Diseară, trei echipe vor îndeplini visul unei prințese în cursa pentru ultima șansă de pe Drumul Eroilor din Asia Express. Cea mai nouă ediție a show-ului, lider detaşat de audiență

Astfel, Asia Express a obținut, pe tronsonul publicului comercial cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, o audiență medie de 6 puncte de rating și o cotă de piață de 24.5%, în timp ce următorul clasat înregistra 4.2 puncte de rating și o cotă de piață de 16.9%. Și la orașe, emisiunea a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu 5.3 puncte de rating și 16.6% cotă de piață, iar postul secund, cu 4.2 puncte de rating și 13.1% cotă de piață. Show-ul de la Antena 1 a condus și la nivelul întregii țări, segment pe care emisiunea Asia Express a obținut 4.8 puncte de rating și 15.1% cotă de piață. În minutul de aur 21:59, aproape 1.1 milioane de telespectatori au urmărit cursa de pe Drumul Zeilor. Totodată, Antena 1 s-a impus ca lider de audiență şi în Prime Time, la nivelul publicului comercial cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, cu 4.8 puncte de rating şi 15.1% cota de piaţă.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Concurenții au luptat pentru imunitatea mică. Cine a ajuns primul la Irina Fodor

Articolul continuă după reclamă

Diseară, de la 20.30, la Antena 1, cel mai dur reality show merge mai departe cu o probă cel puțin interesantă. Cele trei echipe care vor intra în competiție vor trebui să îndeplinească visul unor prințese. Este vorba despre persoane născute băieți, care și-au descoperit și asumat identitatea, dar care provin din medii sărace și au un singur mare vis: să beneficieze de o transformare stilistică și să fie aplaudate pentru felul în care arată. Aceasta va fi provocarea echipelor aflate în cursa pentru ultima șansă – o misiune cu mult umor, dar și cu emoții puternice și declarații surprinzătoare. O experiență care va stârni cu siguranță discuții și va rămâne în memoria telespectatorilor Antenei 1.

Ziua va aduce și tensiuni la careu, acolo unde alianțele încep să se clatine, prieteniile sunt puse la încercare de voturi, se plătesc polițe și se conturează noi planuri de joc. Cine va reuși să rămână în competiție și cine va pleca acasă, telespectatorii vor descoperi diseară, de la ora 20:30, la Antena 1.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Cum s-au descurcat perechile să gătească ciorbă rădăuțeană: „N-am făcut în viața mea”

Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Concurenții au luptat pentru imunitatea mică. Cine a ajuns primul la Irina F...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Observatornews.ro Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Concurenții au luptat pentru imunitatea mică. Cine a ajuns primul la Irina Fodor
Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Concurenții au luptat pentru imunitatea mică. Cine a ajuns primul la...
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Ștefan Floroaica, cu ochii în lacrimi din cauza dorului de iubita sa. Ce a mărturisit
Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Ștefan Floroaica, cu ochii în lacrimi din cauza dorului de iubita sa....
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x