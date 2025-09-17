Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Cum s-au descurcat perechile să gătească ciorbă rădăuțeană: „N-am făcut în viața mea”

În ediția șapte Asia Express, difuzată pe 16 septembrie 2025, concurenții s-au luptat și pentru imunitatea mică a etapei, într-o probă pe gustul tuturor. Iată cum s-au descurcat echipele să prepare ciorba rădăuțeană!

După ce s-a dat jocul pentru a doua amuletă a etapei, Serghei Mizil și Mara Bănică au câștigat avantajul de a stabili ordinea plecării în competiția pentru imunitatea mică.

După o cursă extremă pe șosele, purtată în special între mașinile în care se aflau Karmen Simionescu cu Olga Barcari și cea în care erau Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, concurenții au ajuns, rând pe rând, într-o piață din Filipine, acolo unde au aflat, cu surprindere, că trebui să prepare celebra rețetă românească și să îi convingă pe localnici să le acorde note pentru preparatele lor.

Ciorba rădăuțeană a scos la iveală pasiuni și talente nebănuite! Gabi Tamaș, cunoscut pentru cariera sa în fotbal, a demonstrat că se pricepe și la gătit, la fel și Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, care s-a declarat încântat de această probă, bucătăria fiind una dintre marile sale pasiuni. Pentru Karmen și Alexandru, însă, experiența a fost una în premieră, fiind pentru prima dată în viața lor când gătesc o ciorbă.

Pentru că au plecat primii în cursă, Mara Bănică și Serghei Mizil au reușit să termine misiunea înaintea tuturor, mai ales că jurnalista este și o gospodină desăvârșită, așa cum colegul ei a lăudat-o. La prima vedere, degustătorii s-au arătat încântați de preparatul lor. La scurt timp după ei, au reușit să termine cele zece porții și Florin cu Raluca Bădulescu.

Ingenioasă din fire, Karmen Simionescu, care a recunoscut că e prima dată când face o ciorbă, a apelat la un ingredient secret, un condiment asiatic de pui, în speranța că le va cuceri papilele gustative ale filipinezilor.

„Eu, obișnuită să mănânc la prietena mea la un restaurant chinezesc, știu gustul lor și atunci, în încercarea noastră de ciorbă rădăuțeană, am pus mai mult condiment de-al lor de pui și atunci nu au cum să zică că nu le place”, a mărturisit concurenta.

Și pentru Alexandru Ion a fost o adevărată premieră să gătească ciorbă rădăuțeană: „Este pentru prima dată în viață când fac ciorbă”, a mărturisit el, în timp ce Ștefan Floroaica nu era nici el prea departe de colegul său.

„Noi aveam așteptări mici, dar ne bazam că oamenii care o să guste nu mai mâncaseră ciorbă rădăuțeană”, a adăugat actorul.

După ce Anda Adam a lăudat abilitățile culinare ale soțului ei, artista și Joseph au avut parte de o experiență neplăcută la degustare. Unul dintre localnici a scuipat prima înghițitură, gest care a deranjat-o teribil pe concurentă.

„Un gest ostentativ și urât, a scuipat mâncarea, zici că i-am dat spălătură de șosete. Eu, personal, am gustat de ciorbă și nu era nimic de scuipat, era o ciorbă aproape ca ciorba rădăuțeană, acrișoară. Noroc că eram la televizor, că sincer i-aș fi dat una”, a mărturisit Anda Adam la testimoniale.

Primele perechi care au plecat din nou la autostop au fost Mara Bănică și Serghei Mizil, respectiv Raluca Bădulescu și Florin. Irina Fodor i-a așteptat pe concurenți la Lucena, însă ceea ce nu știau ei era faptul că ora de trafic maxim se apropia. Cu toate acestea, nu doar ordinea sosirii contează, ci și notele juraților improvizați, care pot da total peste cap clasamentul.

