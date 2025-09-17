Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Cum s-au descurcat perechile să gătească ciorbă rădăuțeană: „N-am făcut în viața mea”

Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Cum s-au descurcat perechile să gătească ciorbă rădăuțeană: „N-am făcut în viața mea”

În ediția șapte Asia Express, difuzată pe 16 septembrie 2025, concurenții s-au luptat și pentru imunitatea mică a etapei, într-o probă pe gustul tuturor. Iată cum s-au descurcat echipele să prepare ciorba rădăuțeană!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 00:00 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 00:09

După ce s-a dat jocul pentru a doua amuletă a etapei, Serghei Mizil și Mara Bănică au câștigat avantajul de a stabili ordinea plecării în competiția pentru imunitatea mică.

După o cursă extremă pe șosele, purtată în special între mașinile în care se aflau Karmen Simionescu cu Olga Barcari și cea în care erau Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, concurenții au ajuns, rând pe rând, într-o piață din Filipine, acolo unde au aflat, cu surprindere, că trebui să prepare celebra rețetă românească și să îi convingă pe localnici să le acorde note pentru preparatele lor.

Ciorba rădăuțeană a scos la iveală pasiuni și talente nebănuite! Gabi Tamaș, cunoscut pentru cariera sa în fotbal, a demonstrat că se pricepe și la gătit, la fel și Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, care s-a declarat încântat de această probă, bucătăria fiind una dintre marile sale pasiuni. Pentru Karmen și Alexandru, însă, experiența a fost una în premieră, fiind pentru prima dată în viața lor când gătesc o ciorbă.

Vezi momentele video aici:

Citește și: Asia Express sezonul 8, 15 septembrie 2025. Ce echipe au ajuns primele la Irina Fodor și s-au calificat la jocul de amuletă

Pentru că au plecat primii în cursă, Mara Bănică și Serghei Mizil au reușit să termine misiunea înaintea tuturor, mai ales că jurnalista este și o gospodină desăvârșită, așa cum colegul ei a lăudat-o. La prima vedere, degustătorii s-au arătat încântați de preparatul lor. La scurt timp după ei, au reușit să termine cele zece porții și Florin cu Raluca Bădulescu.

Ingenioasă din fire, Karmen Simionescu, care a recunoscut că e prima dată când face o ciorbă, a apelat la un ingredient secret, un condiment asiatic de pui, în speranța că le va cuceri papilele gustative ale filipinezilor.

„Eu, obișnuită să mănânc la prietena mea la un restaurant chinezesc, știu gustul lor și atunci, în încercarea noastră de ciorbă rădăuțeană, am pus mai mult condiment de-al lor de pui și atunci nu au cum să zică că nu le place”, a mărturisit concurenta.

Și pentru Alexandru Ion a fost o adevărată premieră să gătească ciorbă rădăuțeană: „Este pentru prima dată în viață când fac ciorbă”, a mărturisit el, în timp ce Ștefan Floroaica nu era nici el prea departe de colegul său.

„Noi aveam așteptări mici, dar ne bazam că oamenii care o să guste nu mai mâncaseră ciorbă rădăuțeană”, a adăugat actorul.

După ce Anda Adam a lăudat abilitățile culinare ale soțului ei, artista și Joseph au avut parte de o experiență neplăcută la degustare. Unul dintre localnici a scuipat prima înghițitură, gest care a deranjat-o teribil pe concurentă.

„Un gest ostentativ și urât, a scuipat mâncarea, zici că i-am dat spălătură de șosete. Eu, personal, am gustat de ciorbă și nu era nimic de scuipat, era o ciorbă aproape ca ciorba rădăuțeană, acrișoară. Noroc că eram la televizor, că sincer i-aș fi dat una”, a mărturisit Anda Adam la testimoniale.

Primele perechi care au plecat din nou la autostop au fost Mara Bănică și Serghei Mizil, respectiv Raluca Bădulescu și Florin. Irina Fodor i-a așteptat pe concurenți la Lucena, însă ceea ce nu știau ei era faptul că ora de trafic maxim se apropia. Cu toate acestea, nu doar ordinea sosirii contează, ci și notele juraților improvizați, care pot da total peste cap clasamentul.

Vezi momentele video aici:

Citește și: Asia Express sezonul 8, 15 septembrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare din a doua etapă. Ce anunț a făcut Irina Fodor

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și în AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

+21
Mai multe fotografii

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Ce echipă a câștigat a doua amuletă a etapei. Ce avantaj a obținut... Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Ștefan Floroaica, cu ochii în lacrimi din cauza dorului de iubita sa. Ce a m...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Observatornews.ro Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ella, dezvăluiri sincere despre relația cu Teo și despărțirea de Andrei. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ella, dezvăluiri sincere despre relația cu Teo și despărțirea de Andrei. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Situație fără precedent în Asia Express: o echipă a ajuns înaintea Irinei la pupitru. Concurenții vor lupta pentru imunitatea mică
Situație fără precedent în Asia Express: o echipă a ajuns înaintea Irinei la pupitru. Concurenții vor lupta...
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Asia Express sezonul 8, 15 septembrie 2025. Concurenții și-au căutat singuri cazare. În ce condiții au dormit Anda Adam și Joseph
Asia Express sezonul 8, 15 septembrie 2025. Concurenții și-au căutat singuri cazare. În ce condiții au dormit...
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate,... Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x