Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Concurenții au luptat pentru imunitatea mică. Cine a ajuns primul la Irina Fodor

În ediția șapte Asia Express, difuzată pe 16 septembrie 2025, concurenții au trecut prin două probe de foc: mai întâi, echipele calificate s-au luptat pentru amuletă, după care a urmat întrecerea pentru ultima imunitate a etapei.

În ediția șapte Asia Express, aventura s-a purtat pe urmele vestiților pirați moro. La careu, au ieșit la iveală noi strategii și alianțe primejdioase, care au influențat cursul întrecerii de astăzi. Focul rivalității a fost întreținut și de cursa autostopului. Din meniul ediției nu a lipsit nici strachina cu un preparat tradițional, greu de dres, mai ales că pentru unii a fost o premieră absolută. Iată ce s-a întâmplat!

Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Cine a câștigat jocul de amuletă și ce avantaj a obținut

Irina Fodor s-a întâlnit cu perechile calificate la jocul pentru amuletă pe o plajă, într-un peisaj desprins parcă din filmele cu pirați.

„O să ne jucăm de-a pirații și lupul de mare. Unul va fi lupul de mare cel isteț, iar celălalt va fi piratul care atacă. Această ambarcațiune din spatele vostru, corabia de pirați, are trei scânduri periculoase pe care vor sta trei dintre voi. Cei care au învățat cel mai bine lecția pe care v-am dat-o vor sta pe acele scânduri și se vor numi lupi de mare, iar ceilalți, pirații, vor rămâne pe plajă și vor găsi niște nuci de cocos, bon de retur în povestea noastră. Vor trebui să facă un traseu (…) Iar acolo, la ambarcațiune, vor trebui să pună bomba într-un coș, să ridice un steguleț, iar acest steguleț are o culoare. Asta înseamnă că eu voi pune întrebările echipei care poartă această culoare, adică celei care stă pe scândură”, a precizat prezentatoarea regulile jocului de azi.

Din fiecare echipă, lupii de mare au fost Alexandru Ion, Mara Bănică și Dan Alexa. Bârna, fiind foarte subțire, i-a încurcat pe concurenții pirați, în special pe Serghei Mizil, care a avut dreptul să își aleagă un ajutor.

Jocul pentru amuletă nu a fost lipsit de stragegii, iar două dintre echipe au complotat împotriva celei de-a treia. În timp ce Ștefan Floroaica și Alexandru Ion și-au propus să îi atace pe Gabi și pe Dan Alexa, în speranța că îi vor scoate repede din joc și vor rămâne doar cu Mara Bănică și Serghei Mizil, echipa fotbaliștilor și cea formată din Mara Bănică și Serghei Mizil au făcut o coaliție împotriva actorilor.

În ciuda avântului senzațional pe care l-a avut Ștefan Floroaica, Alexandru Ion a greșit multe răspunsuri, așa că doar un pas îl mai despărțea de largul mării. Ca să prelungească suspansul, Gabi Tamaș a dat la o parte strategia și a aruncat o nucă de cocos în coșul galben, Mara Bănică primind, astfel, o întrebare. Jurnalista a răspuns greșit, ceea ce a dat-o un pas în spate.

Un nou șir de întrebări a urmat pentru Alexandru Ion, iar concurentul a răspuns greșit și de această dată. El s-a aruncat în mare, pierzând, astfel, cursa pentru amuletă. În acest moment, lupta s-a dat între echipele verde și galbenă. Deși atât Dan Alexa, cât și Mara Bănică au fost la limită cu răspunsurile corecte, se pare că jurnalista a avut mai mult noroc la întrebări. După alte două răspunsuri greșite, Dan Alexa s-a aruncat în apă, Mara Bănică fiind singura care a rămas pe ambarcațiune.

Așadar, echipa galbenă, formată din Mara Bănică și Serghei Mizil, a câștigat amuleta de 1.000 de euro de la Kaufland și un avantaj.

Irina Fodor a dezvăluit și avantajul pe care Mara Bănică și Serghei Mizil l-au câștigat la jocul de amuletă.

„Vă pot da un avans de zece minute. Voi veți pleca cu zece minute înaintea tuturor, iar, apoi, între celelalte echipe va fi o diferență de cinci minute”, a dezvăluit prezentatoarea.

Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Cum s-au descurcat concurenții să gătească ciorbă rădăuțeană

După ce s-a stabilit ordinea plecării, iar Irina Fodor a dat startul întrecerii pentru imunitatea mică, destinația a fost o piață centrală din Filipine pentru o misiune cu gust de acasă.

După o cursă extremă pe șosele, purtată în special între mașinile în care se aflau Karmen Simionescu cu Olga Barcari și cea în care erau Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, concurenții au ajuns, rând pe rând, la destinație, acolo unde au aflat că trebui să prepare celebra rețetă de ciorbă rădăuțeană și să îi convingă pe localnici să le acorde note pentru preparatele lor.

Rețeta tradițională a scos la iveală pasiuni și talente nebănuite! Gabi Tamaș, cunoscut pentru cariera sa în fotbal, a demonstrat că se pricepe și la gătit, la fel și Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, care s-a declarat încântat de această probă, bucătăria fiind una dintre marile sale pasiuni. Pentru Karmen și Alexandru, însă, experiența a fost una în premieră, fiind pentru prima dată în viața lor când gătesc o ciorbă.

„Este pentru prima dată în viață când fac ciorbă”, a mărturisit concurentul, în timp ce Ștefan Floroaica nu era nici el prea departe de colegul său.

Pentru că au plecat primii în cursă, Mara Bănică și Serghei Mizil au reușit să termine misiunea înaintea tuturor, mai ales că jurnalista este și o gospodină desăvârșită, așa cum colegul ei a lăudat-o. La prima vedere, degustătorii s-au arătat încântați de preparatul lor.

După ce Anda Adam a lăudat abilitățile culinare ale soțului ei, artista și Joseph au avut parte de o experiență neplăcută la degustare. Unul dintre localnici a scuipat prima înghițitură, gest care a deranjat-o teribil pe concurentă.

„Un gest ostentativ și urât, a scuipat mâncarea, zici că i-am dat spălătură de șosete. Eu, personal, am gustat de ciorbă și nu era nimic de scuipat, era o ciorbă aproape ca ciorba rădăuțeană, acrișoară. Noroc că eram la televizor, că sincer i-aș fi dat una”, a mărturisit Anda Adam la testimoniale.

Primele perechi care au plecat din nou la autostop au fost Mara Bănică și Serghei Mizil, respectiv Raluca Bădulescu și Florin. Irina Fodor i-a așteptat pe concurenți la Lucena, însă ceea ce nu știau ei era faptul că se apropia ora de trafic maxim. Cu toate acestea, nu doar ordinea sosirii contează, ci și notele juraților improvizați, care pot da total peste cap clasamentul.

Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Ce echipă a ajuns prima la Irina Fodor și a primit cazare

Etapa a doua se apropie de bilanț, iar mâine corabia cursei pentru ultima șansă va ridica pânzele pentru votul din careu. Până atunci, lupta strânsă dintre eroi a păstrat suspansul până în ultima clipă. Irina Fodor mai are doar o singură imunitate de dat și ea depinde de mai multe lucruri: atât de ordinea ajungerii concurenților la ea, cât și de misiunea gătitului. Totuși, primii care ajung la pupitrul Asia Express primesc un loc de dormit și o masă caldă, în timp ce restul au liber la căutat cazare.

După un trafic intens, echipele au văzut steagul Asia Express. Rând pe rând, concurenții s-au grăbit să îl atingă și să se înfățișeze, apoi, în fața Irinei Fodor. Prezentatoarea, însă, a prelungit suspansul și le-a dezvăluit că abia mâine, la careu, vor afla cine a câștigat a doua imunitate a etapei, deoarece voturile din plic vor cântări greu.

Pentru că au reușit, totuși, să ajungă primii la ea, Serghei Mizil și Mara Bănică au primit, pentru moment, cazare.

„Plicurile trebuie să rămână la mine până a doua zi, căci vestea bună este că, de data aceasta, nu contează doar ordinea. (…) Plicurile pe care le-ați primit sunt foarte importante. (…) După ce calculez toate dosarele vă anunț dacă și acolo ați fost fruntași și aveți imunitate. (…)”, le-a zis Irina Fodor.

„(...) Imunitatea depinde foarte mult și de aceste plicuri, care pot suci puțin lucrurile în funcție de ce conțin ele. Contează și ordinea în care ați ajuns la mine, dar contează foarte mult aceste plicuri”, a adăugat prezentatoarea.

Așadar, echipa imună o aflăm în ediția de mâine, la careu. Pentru moment, Mara Bănică și Serghei Mizil au beneficiat de confortul cazării, pentru că au ajuns primii la Irina Fodor. Restul echipelor au fost nevoite să își caute singure un loc unde să doarmă, ducând la capăt ziua cu ultimele eforturi.

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și în AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seul, destinația finală a acestui sezon.