Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Doliu pentru Mane Voicu. Fostul concurent de la Asia Express și-a pierdut tatăl: „Cu multă durere…”

Doliu pentru Mane Voicu. Fostul concurent de la Asia Express și-a pierdut tatăl: „Cu multă durere…”

Mane Voicu este în doliu după moartea tatălui său. Comediantul a făcut anunțul pe Instagram și a transmis un mesaj emoționant.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 03 Septembrie 2026, 16:51 | Actualizat Joi, 03 Septembrie 2026, 16:52
Galerie
Doliu pentru Mane Voicu. Fostul concurent de la Asia Express și-a pierdut tatăl: „Cu multă durere…” | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Mane Voicu trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Comediantul și fostul concurent de la „Asia Express” a anunțat pe rețelele de socializare că tatăl său, Voicu Ilie, s-a stins din viață pe 2 septembrie 2026. Artistul a ales să împărtășească vestea cu cei care îl urmăresc în mediul online și care l-au cunoscut sau l-au apreciat pe tatăl său.

Doliu pentru Mane Voicu

Mane Voicu a transmis un mesaj emoționant prin intermediul contului său de Instagram. Comediantul a oferit și detalii despre locul în care cei care l-au cunoscut pe tatăl său îi pot aduce un ultim omagiu.

„Cu multă durere, anunț că tatăl meu, Voicu Ilie, a plecat dintre noi în ziua de 2 septembrie 2026. Las aceste informații pentru cei care l-au cunoscut și vor să-și ia rămas-bun. Trupul este depus la Capela din Corbeanca (de lângă Primăria Corbeanca). Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 5 septembrie, la ora 12:00, la Biserica «Buna Vestire». Vă așteptăm pe toți cei care l-ați prețuit. Dumnezeu să îl odihnească!”, a scris Mane Voicu pe rețelele de socializare.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Super Neatza. La mulți ani, Mane Voicu! Ce surpriză i-au făcut colegii de la matinal

Vestea vine într-un moment important pentru artist, care este cunoscut publicului și pentru participarea sa la „Asia Express”. În spatele umorului cu care și-a obișnuit publicul, Mane Voicu trece acum printr-o perioadă de doliu și a ales să vorbească deschis despre pierderea suferită.

Mane Voicu a făcut echipă cu Ioana State la „Asia Express”

Mane Voicu și Ioana State au participat împreună la unul dintre cele mai solicitante show-uri de televiziune din România. Cei doi comedieni au format o echipă în sezonul 7 al emisiunii „Asia Express”, experiență care le-a oferit ocazia să se cunoască mai bine și să treacă împreună prin numeroase provocări.

Drumul parcurs în competiție a fost presărat cu momente dificile, dar și cu amintiri pe care cei doi le-au păstrat după încheierea aventurii. Ioana State a vorbit în mai multe rânduri despre relația de prietenie dintre ei și despre faptul că experiența „Asia Express” i-a apropiat.

Citește și: Cine este Mane Voicu de la Asia Express sezonul 7. Cum a devenit celebru colegul de echipă al Ioanei State pe Drumul Zeilor

Între timp, „Asia Express” revine cu un nou sezon. „Asia Express – Drumul Mătăsii”, sezonul 9, începe duminică, 6 septembrie 2026, la Antena 1. Cele nouă echipe pornesc într-o nouă aventură, pe un traseu plin de provocări și situații neașteptate.

+2
Mai multe fotografii

Potrivit programului TV Antena 1, ediția de debut poate fi urmărită duminică, de la ora 20:00, iar aventura continuă în zilele următoare. Emisiunea va fi difuzată și pe AntenaPLAY, unde telespectatorii pot urmări episoadele și momentele preferate.

EXCLUSIV | Ce a descoperit Loredana Chivu în casa unui localnic din Uzbekistan. „Exorcistul” a lăsat-o fără cuvinte...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Dieta „minune” prin care Gică Popescu se menține într-o formă fizică de invidiat, la 58 de ani. Ritualul de la care nu se abate Dieta „minune” prin care Gică Popescu se menține într-o formă fizică de invidiat, la 58 de ani. Ritualul de la care nu se abate
Observatornews.ro "Costă vreo 11.000 de lei". Liviu povesteşte discuţia cu cei 4 escroci din noua metodă "Accidentul" "Costă vreo 11.000 de lei". Liviu povesteşte discuţia cu cei 4 escroci din noua metodă "Accidentul"
Antena 3 O casă turcoaz a rămas în picioare după ce a fost lovită de viitura din Nepal și toată lumea se întreabă cum a fost posibil O casă turcoaz a rămas în picioare după ce a fost lovită de viitura din Nepal și toată lumea se întreabă cum a fost posibil
Comentarii


Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
EXCLUSIV | Ce a descoperit Loredana Chivu în casa unui localnic din Uzbekistan. „Exorcistul” a lăsat-o fără cuvinte
EXCLUSIV | Ce a descoperit Loredana Chivu în casa unui localnic din Uzbekistan. „Exorcistul” a lăsat-o fără...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
EXCLUSIV | Mirela Vaida, experiență grea într-un hamam din Uzbekistan. Ce a pățit în timpul unui masaj: „Nu aș mai repeta”
EXCLUSIV | Mirela Vaida, experiență grea într-un hamam din Uzbekistan. Ce a pățit în timpul unui masaj: „Nu...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
„Am fost în comă, aveam 5% șanse de supraviețuire!” Povestea absolut incredibilă a omului despre care vorbesc toți americanii
„Am fost în comă, aveam 5% șanse de supraviețuire!” Povestea absolut incredibilă a omului despre care... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie”
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la școală
China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la... Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Nicușor Dan amână desemnarea unui candidat pentru funcția de premier! Ce variante ia în calcul
Nicușor Dan amână desemnarea unui candidat pentru funcția de premier! Ce variante ia în calcul BZI
Campionul dezastrului: cine este cel mai mare profitor al crizelor suprapuse din România. Ce firme o duc bine când clienții o duc rău
Campionul dezastrului: cine este cel mai mare profitor al crizelor suprapuse din România. Ce firme o duc bine când... Jurnalul
Donald Trump, reacție dură despre Meghan Markle și prințul Harry: „Nu i-aș primi înapoi”
Donald Trump, reacție dură despre Meghan Markle și prințul Harry: „Nu i-aș primi înapoi” Kudika
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are Redactia.ro
Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro
Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x