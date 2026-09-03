Doliu pentru Mane Voicu. Fostul concurent de la Asia Express și-a pierdut tatăl: „Cu multă durere…”

Mane Voicu este în doliu după moartea tatălui său. Comediantul a făcut anunțul pe Instagram și a transmis un mesaj emoționant.

Mane Voicu trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Comediantul și fostul concurent de la „Asia Express” a anunțat pe rețelele de socializare că tatăl său, Voicu Ilie, s-a stins din viață pe 2 septembrie 2026. Artistul a ales să împărtășească vestea cu cei care îl urmăresc în mediul online și care l-au cunoscut sau l-au apreciat pe tatăl său.

Doliu pentru Mane Voicu

Mane Voicu a transmis un mesaj emoționant prin intermediul contului său de Instagram. Comediantul a oferit și detalii despre locul în care cei care l-au cunoscut pe tatăl său îi pot aduce un ultim omagiu.

„Cu multă durere, anunț că tatăl meu, Voicu Ilie, a plecat dintre noi în ziua de 2 septembrie 2026. Las aceste informații pentru cei care l-au cunoscut și vor să-și ia rămas-bun. Trupul este depus la Capela din Corbeanca (de lângă Primăria Corbeanca). Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 5 septembrie, la ora 12:00, la Biserica «Buna Vestire». Vă așteptăm pe toți cei care l-ați prețuit. Dumnezeu să îl odihnească!”, a scris Mane Voicu pe rețelele de socializare.

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Vestea vine într-un moment important pentru artist, care este cunoscut publicului și pentru participarea sa la „Asia Express”. În spatele umorului cu care și-a obișnuit publicul, Mane Voicu trece acum printr-o perioadă de doliu și a ales să vorbească deschis despre pierderea suferită.

Mane Voicu a făcut echipă cu Ioana State la „Asia Express”

Mane Voicu și Ioana State au participat împreună la unul dintre cele mai solicitante show-uri de televiziune din România. Cei doi comedieni au format o echipă în sezonul 7 al emisiunii „Asia Express”, experiență care le-a oferit ocazia să se cunoască mai bine și să treacă împreună prin numeroase provocări.

Drumul parcurs în competiție a fost presărat cu momente dificile, dar și cu amintiri pe care cei doi le-au păstrat după încheierea aventurii. Ioana State a vorbit în mai multe rânduri despre relația de prietenie dintre ei și despre faptul că experiența „Asia Express” i-a apropiat.

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Între timp, „Asia Express” revine cu un nou sezon. „Asia Express – Drumul Mătăsii”, sezonul 9, începe duminică, 6 septembrie 2026, la Antena 1. Cele nouă echipe pornesc într-o nouă aventură, pe un traseu plin de provocări și situații neașteptate.

Potrivit programului TV Antena 1, ediția de debut poate fi urmărită duminică, de la ora 20:00, iar aventura continuă în zilele următoare. Emisiunea va fi difuzată și pe AntenaPLAY, unde telespectatorii pot urmări episoadele și momentele preferate.